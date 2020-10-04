1:0
13' Гол в свои воротаФредриксен Ульрик
2:0
18' ГолЭль-Макрини Мохамед
28' Желтая карточкаKevin Kabran
3:0
32' ГолШульц Эрик
3:1
54' ГолIbrahima Wadji
4:1
60' ГолШульц Эрик
12
Amund
Wichne
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Henrik Dahl
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
13'
18'
28'
32'
3:0
54'
3:1
60'
4:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шульц Эрик
|7
|0.35
|2.
|Mathias Bringaker
|4
|0.2
|3.
|Скаанес Каспер
|2
|0.1
|4.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.05
|5.
|Jesper Daland
|1
|0.05
|6.
|Isaac Twum
|1
|0.05
|7.
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|0.05
|8.
|Боланьос Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|10.
|Марковик Эман
|1
|0.05
|11.
|Mikael Ugland
|1
|0.05
|12.
|Kevin Kabran
|0
|0
|13.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|14.
|Eirik Wichne
|0
|0
|15.
|Erlend Segberg
|0
|0
|16.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Velde
|6 (1)
|0.3
|2.
|Niklas Sandberg I
|6 (4)
|0.3
|3.
|Ibrahima Wadji
|3
|0.15
|4.
|Alexander Ammitzboell
|3
|0.15
|5.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.05
|6.
|Коне Ибраима
|1
|0.05
|7.
|Деслер Миккел
|0
|0
|8.
|Стёлос Александер
|0
|0
|9.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Kabran
|5
|0
|2.
|Шульц Эрик
|4
|0
|3.
|Eirik Wichne
|4
|0
|4.
|Erlend Segberg
|3
|0
|5.
|Марковик Эман
|3
|0
|6.
|Martin Ramsland
|2
|0
|7.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|8.
|Берган Вегар
|2
|0
|9.
|Jesper Daland
|2
|0
|10.
|Mikael Ugland
|2
|0
|11.
|Isaac Twum
|2
|0
|12.
|Аремю Афииз
|2
|0
|13.
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|0
|14.
|Йоргенсен Йоаким
|1
|0
|15.
|Бёруфсен Эспен
|1
|0
|16.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|17.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kristoffer Velde
|4
|0
|2.
|Benjamin Hansen1
|4
|0
|3.
|Bruno Leite2
|4
|0
|4.
|Thore Pedersen
|3
|0
|5.
|Стёлос Александер
|2
|0
|6.
|Ibrahima Wadji
|2
|0
|7.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|8.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|9.
|Деслер Миккел
|1
|0
|10.
|Сандвик Хельге
|1
|0
|11.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|12.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|13.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|0
|33.33% (6)
|22.22% (4)
|Хёугесунн
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +3 =6 -11Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт
Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт
Хёугесунн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга
Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг
Последние игры между собой
Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Хёугесунн: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Старт 0:1 Хёугесунн Типпелиген Старт 2:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Старт 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Старт Типпелиген Старт 1:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 5:1 Старт Типпелиген Старт 3:1 Хёугесунн Типпелиген Старт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Старт Типпелиген Старт 1:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Старт Типпелиген Старт 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 2:2 Старт Адекколига Старт 2:0 Хёугесунн Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:1
|20
|18
|2
|0
|69 - 21
|56
|2.
|Одд
|19
|11
|2
|6
|36 - 28
|35
|3.
|Русенборг
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|4.
|Мольде
|1:1
|20
|11
|2
|7
|47 - 24
|35
|5.
|Волеренга
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|6.
|Кристиансунд
|1:1
|20
|8
|8
|4
|40 - 29
|32
|7.
|Викинг
|0:1
|20
|8
|4
|8
|36 - 37
|28
|8.
|Сарпсборг-08
|20
|8
|3
|9
|25 - 25
|27
|9.
|Стабек
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|11.
|Бранн
|1:1
|20
|6
|6
|8
|25 - 32
|24
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|20
|7
|2
|11
|21 - 31
|23
|13.
|Хёугесунн
|1:3
|20
|6
|4
|10
|24 - 34
|22
|14.
|Старт
|3:1
|20
|4
|6
|10
|22 - 39
|18
|15.
|Мьёндален
|20
|4
|2
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Олесунн
|1:1
|20
|1
|5
|14
|25 - 56
|8
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.00
|1.02
|9.50
|1.05
|9.00
|1.04
|3.05
|1.35
|—
|—
|3.05
|1.35
|1.84
|1.97
|1.61
|2.31
|—
|—
|4.70
|1.17
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.04
|9.10
|—
|—
|1.48
|3.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.03
|10.00
|10.50
|1.05
|9.10
|1.07
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.20
|4.75
|—
|—
|1.14
|5.75
|—
|—
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.28
|1.23
|3.25
|1.37
|2.42
|1.59
|2.04
|1.82
|1.84
|2.02
|1.63
|2.33
|1.51
|2.61
|4.63
|1.20
|2.69
|1.49
|3.27
|1.35
|2.30
|1.65
|1.91
|1.96
|1.65
|2.30
|1.40
|3.03
|1.49
|2.69
|2.85
|1.44
|2.38
|1.61
|1.92
|1.95
|1.59
|2.42
|1.43
|2.90
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.07
|1.76
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|1.15
|5.10
|1.23
|3.90
|—
|—
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.04
|9.00
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.12
|1.73
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.14
|5.75
|1.10
|6.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.36
|2.65
|1.50
|2.08
|1.79
|1.65
|2.29
|1.46
|2.78
|1.33
|3.38
|—
|—
|2.06
|1.81
|1.69
|2.23
|1.32
|3.46
|1.26
|3.95
|1.13
|6.12
|—
|—