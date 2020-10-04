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  3. Норвегия
Старт
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Хёугесунн
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Фредриксен Ульрик
2:0
18' Гол
Эль-Макрини Мохамед
28' Желтая карточка
Kevin Kabran
3:0
32' Гол
Шульц Эрик
3:1
54' Гол
Ibrahima Wadji
4:1
60' Гол
Шульц Эрик
88' Желтая карточка
Alexander Ammitzboell
5:1
90' Гол в свои ворота
Фредриксен Ульрик
90'+3
12
Amund
Wichne
22
Kristoffer
Toennessen
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
15
Henrik
Robstad
11
Шульц
Эрик
4
Эль-Макрини
Мохамед
14
Бёруфсен
Эспен
30
Боланьос
Кристиан
9
Martin
Ramsland
7
Kevin
Kabran
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
8
Kevin
Martin
Krygaard
10
Niklas
Sandberg
I
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
Старт
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

13'
Фредриксен Ульрик
1:0
18'
Эль-Макрини Мохамед
2:0
28'
Kevin Kabran
 
32'
Шульц Эрик
(Бёруфсен Эспен)
3:0
36'
 
Alexander Ammitzboell
Гринхейм Кристиан
45'
 
Kristoffer Gunnarshaug
Деслер Миккел
54'
3:1
Ibrahima Wadji
60'
Шульц Эрик
(Боланьос Кристиан)
4:1
61'
Скаанес Каспер
Бёруфсен Эспен
 
79'
Mikael Ugland
Martin Ramsland
 
82'
 
Andreas Endresen
Niklas Sandberg I
84'
Марковик Эман
Боланьос Кристиан
 
88'
 
Alexander Ammitzboell
90'
Фредриксен Ульрик
5:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 7 0.35
2. Mathias Bringaker 4 0.2
3. Скаанес Каспер 2 0.1
4. Kristoffer Toennessen 1 0.05
5. Боланьос Кристиан 1 0.05
6. Jesper Daland 1 0.05
7. Isaac Twum 1 0.05
8. Эль-Макрини Мохамед 1 0.05
9. Сколевик Стеффен 1 0.05
10. Марковик Эман 1 0.05
11. Mikael Ugland 1 0.05
12. Kevin Kabran 0 0
13. Бёруфсен Эспен 0 0
14. Eirik Wichne 0 0
15. Erlend Segberg 0 0
16. Sander Sjoekvist 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 6 (1) 0.3
2. Niklas Sandberg I 6 (4) 0.3
3. Ibrahima Wadji 3 0.15
4. Alexander Ammitzboell 3 0.15
5. Фредриксен Ульрик 1 0.05
6. Коне Ибраима 1 0.05
7. Деслер Миккел 0 0
8. Стёлос Александер 0 0
9. Kevin Martin Krygaard 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Kevin Kabran 5 0
2. Шульц Эрик 4 0
3. Eirik Wichne 4 0
4. Erlend Segberg 3 0
5. Марковик Эман 3 0
6. Martin Ramsland 2 0
7. Скаанес Каспер 2 0
8. Берган Вегар 2 0
9. Jesper Daland 2 0
10. Mikael Ugland 2 0
11. Isaac Twum 2 0
12. Аремю Афииз 2 0
13. Эль-Макрини Мохамед 1 0
14. Йоргенсен Йоаким 1 0
15. Бёруфсен Эспен 1 0
16. Сколевик Стеффен 1 0
17. Mathias Bringaker 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 4 0
2. Benjamin Hansen1 4 0
3. Bruno Leite2 4 0
4. Thore Pedersen 3 0
5. Стёлос Александер 2 0
6. Ibrahima Wadji 2 0
7. Niklas Sandberg I 2 0
8. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
9. Деслер Миккел 1 0
10. Сандвик Хельге 1 0
11. Кнудсен Фредрик 1 0
12. Кялльман Беньямин 1 0
13. Kevin Martin Krygaard 1 0
14. Alexander Ammitzboell 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 4.76% (1) 33.33% (7) 9.52% (2) 4.76% (1) 28.57% (6) 19.05% (4)
 Хёугесунн 20% (4) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 5% (1) 25% (5)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: + = -
Стабек 2:0 Старт Старт 1:2 Кристиансунд Старт 1:0 Олесунн Будё-Глимт 6:0 Старт
Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга
Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг

Последние игры между собой

Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Хёугесунн: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Хёугесунн 1:0 Старт Типпелиген Хёугесунн 0:2 Старт Товарищеские матчи Хёугесунн 3:1 Старт Товарищеские матчи Хёугесунн 3:1 Старт Типпелиген
Старт 0:1 Хёугесунн Типпелиген Старт 2:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Старт 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Старт Типпелиген Старт 1:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 5:1 Старт Типпелиген Старт 3:1 Хёугесунн Типпелиген Старт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Старт Типпелиген Старт 1:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Старт Типпелиген Старт 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:2 Старт Типпелиген Хёугесунн 2:2 Старт Адекколига Старт 2:0 Хёугесунн Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 20 18 2 0 69 - 21 56
2. Мольде 20 12 1 7 48 - 24 37
3. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
4. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 20 9 7 4 41 - 29 34
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Сарпсборг-08 20 8 3 9 25 - 25 27
9. Стабек 20 6 7 7 25 - 32 25
10. Саннефьёрд 20 7 2 11 21 - 31 23
11. Бранн 20 6 5 9 25 - 33 23
12. Стрёмсгодсет 20 5 8 7 28 - 37 23
13. Хёугесунн 20 6 4 10 24 - 36 22
14. Старт 20 4 6 10 24 - 39 18
15. Мьёндален 20 4 2 14 15 - 36 14
16. Олесунн 20 1 4 15 25 - 57 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.05 10.00 32.00
2.90 3.56 2.39
1.20 7.16 12.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.02 9.50 1.05 9.00 1.04 3.05 1.35 3.05 1.35 1.84 1.97 1.61 2.31 4.70 1.17 1.18 4.50 3.25 1.31 1.04 9.10 1.82 1.92 1.11 5.80 1.03 10.00
10.50 1.05 9.10 1.07 3.94 1.26 3.10 1.38 2.04 1.86 1.62 2.33 1.41 2.95 1.20 4.75 1.14 5.75 1.05 10.50
4.28 1.23 3.25 1.37 2.42 1.59 2.04 1.82 1.84 2.02 1.63 2.33 1.51 2.61 4.63 1.20 2.69 1.49 3.27 1.35 2.30 1.65 1.91 1.96 1.65 2.30 1.40 3.03 1.49 2.69 1.62 2.34 1.38 3.12 1.14 5.93 1.59 2.42 1.43 2.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.07 1.76 2.20 1.62 1.15 5.10 1.23 3.90 1.47 2.55 1.04 9.00
2.95 1.40 2.12 1.73 1.50 2.59 1.14 5.75 1.10 6.95
3.21 1.36 2.65 1.50 2.08 1.79 1.65 2.29 1.46 2.78 1.33 3.38 2.06 1.81 1.69 2.23 1.32 3.46 1.26 3.95 1.13 6.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
4.00 1.55
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Старт 5:1 Хёугесунн онлайн

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