0:1
62' ГолТейлор Роберт
68' Желтая карточкаБотхейм Эрик
74' Желтая карточкаБармен Кристоффер
30
Peder
Vogt
25
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Peder VogtЗащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Mikal Kvinge
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
62'
0:1
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kornelius Hansen
|4
|0.27
|2.
|Ветлесен Уго
|3
|0.2
|3.
|Бохинен Эмиль
|3 (2)
|0.2
|4.
|Oliver Edvardsen
|2
|0.13
|5.
|Kosuke Kinoshita
|2
|0.13
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2 (1)
|0.13
|7.
|Матс Солхеим
|1
|0.07
|8.
|Касси Люк
|1
|0.07
|9.
|Magnus Lundal
|1
|0.07
|10.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|11.
|Галль Ромен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.53
|2.
|Daouda Bamba
|3
|0.2
|3.
|Тейлор Роберт
|3
|0.2
|4.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.13
|5.
|Бармен Кристоффер
|1 (1)
|0.07
|6.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.07
|7.
|Erland Hustad
|1
|0.07
|8.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|9.
|Странд Петтер
|0
|0
|10.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|11.
|Форрен Вегард
|0
|0
|12.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|13.
|Грогор Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|2.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|3.
|Матс Солхеим
|2
|0
|4.
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|7.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|8.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|9.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ордагич Амер
|4
|0
|2.
|Форрен Вегард
|3
|0
|3.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|4.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|5.
|Аамада Али
|2
|0
|6.
|Daouda Bamba
|2
|0
|7.
|Erland Hustad
|2
|0
|8.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|9.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|10.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|11.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|12.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|13.
|Странд Петтер
|1
|0
|14.
|Тейлор Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Бранн
|33.33% (6)
|0
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: + = -Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт
Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам
Бранн Последние 20 матчей: + = -Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн
Последние игры между собой
Стабек: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Бранн: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Стабек 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 5:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:4 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Бранн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стабек Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|15
|13
|2
|0
|53 - 18
|41
|2.
|Мольде
|16
|11
|1
|4
|43 - 17
|34
|3.
|Одд
|15
|9
|1
|5
|23 - 17
|28
|4.
|Русенборг
|15
|8
|3
|4
|27 - 13
|27
|5.
|Волеренга
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|6.
|Кристиансунд
|15
|6
|6
|3
|31 - 21
|24
|7.
|Бранн
|1:0
|15
|6
|3
|6
|19 - 21
|21
|8.
|Хёугесунн
|15
|5
|3
|7
|15 - 22
|18
|9.
|Стрёмсгодсет
|15
|5
|3
|7
|22 - 31
|18
|10.
|Стабек
|0:1
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|5
|2
|8
|18 - 22
|17
|12.
|Саннефьёрд
|15
|5
|1
|9
|17 - 27
|16
|13.
|Викинг
|15
|4
|4
|7
|21 - 28
|16
|14.
|Мьёндален
|15
|4
|2
|9
|12 - 20
|14
|15.
|Старт
|16
|2
|6
|8
|17 - 34
|12
|16.
|Олесунн
|15
|1
|4
|10
|21 - 46
|7