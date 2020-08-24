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  3. Норвегия
Стабек
0:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Бранн
0'
0:1
62' Гол
Тейлор Роберт
68' Желтая карточка
Ботхейм Эрик
74' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
83'
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Peder
Vogt
25
Ветлесен
Уго
67
Tortol
Lumanza
Lembi
8
Бохинен
Эмиль
23
Oliver
Edvardsen
19
Kosuke
Kinoshita
20
Ботхейм
Эрик
24
Петтерсен
Маркус
19
Твейта
Йон-Хельге
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
9
Странд
Петтер
23
Daniel
A.
Pedersen
8
Хауген
Фредрик
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
Стабек
4-4-2
Бранн
4-3-3

Ход матча

46'
 
Бармен Кристоффер
Хауген Фредрик
52'
 
Christian Rismark
Ole Kolskogen
62'
0:1
Тейлор Роберт
68'
Ботхейм Эрик
 
73'
Kornelius Hansen
Ботхейм Эрик
 
74'
Magnus Lundal
Tortol Lumanza Lembi
 
74'
 
Бармен Кристоффер
80'
Валенчич Филип
Magnus Lundal
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 4 0.27
2. Ветлесен Уго 3 0.2
3. Бохинен Эмиль 3 (2) 0.2
4. Oliver Edvardsen 2 0.13
5. Kosuke Kinoshita 2 0.13
6. Ханше-Ольсен Андреас 2 (1) 0.13
7. Матс Солхеим 1 0.07
8. Касси Люк 1 0.07
9. Magnus Lundal 1 0.07
10. Tortol Lumanza Lembi 0 0
11. Галль Ромен 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.53
2. Daouda Bamba 3 0.2
3. Тейлор Роберт 3 0.2
4. Daniel A. Pedersen 2 0.13
5. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.07
6. Твейта Йон-Хельге 1 0.07
7. Erland Hustad 1 0.07
8. Хауген Фредрик 0 0
9. Странд Петтер 0 0
10. Тенисте Тайо 0 0
11. Форрен Вегард 0 0
12. Кристиансен Рубен 0 0
13. Грогор Томас 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Ветлесен Уго 3 0
3. Матс Солхеим 2 0
4. Бохинен Эмиль 2 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Kosuke Kinoshita 1 0
8. Tortol Lumanza Lembi 1 0
9. Kornelius Hansen 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Форрен Вегард 3 0
3. Кумсан Джилберт 3 0
4. Акоста Бисмарк 3 0
5. Аамада Али 2 0
6. Daouda Bamba 2 0
7. Erland Hustad 2 0
8. Ole Kolskogen 2 0
9. Тенисте Тайо 1 0
10. Кристиансен Рубен 1 0
11. Бармен Кристоффер 1 0
12. Daniel A. Pedersen 1 0
13. Странд Петтер 1 0
14. Тейлор Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5)
 Бранн 33.33% (6) 0 11.11% (2) 27.78% (5) 16.67% (3) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт
Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн
Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн

Последние игры между собой

Стабек: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Бранн: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стабек Типпелиген
Стабек 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 5:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:4 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Бранн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стабек Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 13 2 0 53 - 18 41
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 15 9 1 5 23 - 17 28
4. Русенборг 15 8 3 4 27 - 13 27
5. Волеренга 15 7 5 3 21 - 20 26
6. Кристиансунд 15 6 6 3 31 - 21 24
7. Бранн 1:0 15 6 3 6 19 - 21 21
8. Хёугесунн 15 5 3 7 15 - 22 18
9. Стрёмсгодсет 15 5 3 7 22 - 31 18
10. Стабек 0:1 15 4 6 5 19 - 22 18
11. Сарпсборг-08 15 5 2 8 18 - 22 17
12. Саннефьёрд 15 5 1 9 17 - 27 16
13. Викинг 15 4 4 7 21 - 28 16
14. Мьёндален 15 4 2 9 12 - 20 14
15. Старт 16 2 6 8 17 - 34 12
16. Олесунн 15 1 4 10 21 - 46 7
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Бранн
2.90
3.80
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.25 1.60
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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