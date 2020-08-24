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  3. Норвегия
Стабек
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Бранн
0'
0:1
62' Гол
Тейлор Роберт
68' Желтая карточка
Ботхейм Эрик
74' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
83' Желтая карточка
Бохинен Эмиль
0:2
90' Гол
Daouda Bamba
90'+5
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Peder
Vogt
25
Ветлесен
Уго
67
Tortol
Lumanza
Lembi
8
Бохинен
Эмиль
23
Oliver
Edvardsen
19
Kosuke
Kinoshita
20
Ботхейм
Эрик
24
Петтерсен
Маркус
19
Твейта
Йон-Хельге
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
9
Странд
Петтер
23
Daniel
A.
Pedersen
8
Хауген
Фредрик
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
Стабек
4-4-2
Бранн
4-3-3

Ход матча

46'
 
Бармен Кристоффер
Хауген Фредрик
52'
 
Christian Rismark
Ole Kolskogen
62'
0:1
Тейлор Роберт
68'
Ботхейм Эрик
 
73'
Kornelius Hansen
Ботхейм Эрик
 
74'
Magnus Lundal
Tortol Lumanza Lembi
 
74'
 
Бармен Кристоффер
80'
Валенчич Филип
Magnus Lundal
 
83'
Бохинен Эмиль
 
87'
 
Тенисте Тайо
Твейта Йон-Хельге
90'
0:2
Daouda Bamba

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 4 0.27
2. Ветлесен Уго 3 0.2
3. Бохинен Эмиль 3 (2) 0.2
4. Oliver Edvardsen 2 0.13
5. Kosuke Kinoshita 2 0.13
6. Ханше-Ольсен Андреас 2 (1) 0.13
7. Матс Солхеим 1 0.07
8. Касси Люк 1 0.07
9. Magnus Lundal 1 0.07
10. Tortol Lumanza Lembi 0 0
11. Галль Ромен 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.53
2. Daouda Bamba 4 0.27
3. Тейлор Роберт 3 0.2
4. Daniel A. Pedersen 2 0.13
5. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.07
6. Твейта Йон-Хельге 1 0.07
7. Erland Hustad 1 0.07
8. Хауген Фредрик 0 0
9. Странд Петтер 0 0
10. Тенисте Тайо 0 0
11. Форрен Вегард 0 0
12. Кристиансен Рубен 0 0
13. Грогор Томас 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Бохинен Эмиль 3 0
3. Ветлесен Уго 3 0
4. Матс Солхеим 2 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Kosuke Kinoshita 1 0
8. Tortol Lumanza Lembi 1 0
9. Kornelius Hansen 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Форрен Вегард 3 0
3. Кумсан Джилберт 3 0
4. Акоста Бисмарк 3 0
5. Аамада Али 2 0
6. Бармен Кристоффер 2 0
7. Daouda Bamba 2 0
8. Erland Hustad 2 0
9. Ole Kolskogen 2 0
10. Тенисте Тайо 1 0
11. Кристиансен Рубен 1 0
12. Daniel A. Pedersen 1 0
13. Странд Петтер 1 0
14. Тейлор Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5)
 Бранн 30% (6) 0 10% (2) 25% (5) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт
Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн
Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн

Последние игры между собой

Стабек: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Бранн: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стабек Типпелиген
Стабек 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 5:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:4 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Бранн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стабек Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 13 2 0 53 - 18 41
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 15 9 1 5 23 - 17 28
4. Русенборг 15 8 3 4 27 - 13 27
5. Волеренга 15 7 5 3 21 - 20 26
6. Кристиансунд 15 6 6 3 31 - 21 24
7. Бранн 15 6 3 6 20 - 21 21
8. Хёугесунн 15 5 3 7 15 - 22 18
9. Стрёмсгодсет 15 5 3 7 22 - 31 18
10. Стабек 15 4 6 5 19 - 23 18
11. Сарпсборг-08 15 5 2 8 18 - 22 17
12. Саннефьёрд 15 5 1 9 17 - 27 16
13. Викинг 15 4 4 7 21 - 28 16
14. Мьёндален 15 4 2 9 12 - 20 14
15. Старт 16 2 6 8 17 - 34 12
16. Олесунн 15 1 4 10 21 - 46 7
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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