Одд
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Скагерак Арена
Олесунн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Bilal Njie
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Isak Dybvik
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.2
|2.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.1
|3.
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.07
|4.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.03
|5.
|Kasper Lunding
|1
|0.03
|6.
|Рууд Эспен
|0
|0
|7.
|Качи
|0
|0
|8.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.17
|2.
|Simen Bolkan Nordli
|2
|0.07
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|2 (1)
|0.07
|4.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.03
|5.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|6.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|7.
|Parfait Bizoza
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|3
|1
|2.
|Kasper Lunding
|2
|0
|3.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|4.
|Качи
|1
|0
|5.
|Риса Бирк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|2.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|3
|0
|4.
|Shaquill Sno
|3
|0
|5.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|6.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|7.
|Гроннер Йонас
|1
|0
|8.
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|9.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|10.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|11.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|12.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|13.
|Parfait Bizoza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|30% (3)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|Олесунн
|0
|40% (4)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн
Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|9
|9
|0
|0
|35 - 10
|27
|2.
|Мольде
|9
|8
|1
|0
|28 - 7
|25
|3.
|Волеренга
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|4.
|Русенборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|5.
|Стабек
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|7.
|Одд
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|8.
|Стрёмсгодсет
|9
|3
|3
|3
|11 - 17
|12
|9.
|Кристиансунд
|9
|2
|5
|2
|17 - 13
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|11.
|Мьёндален
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|Викинг
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Саннефьёрд
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Старт
|9
|0
|5
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Олесунн
|0:0
|10
|0
|4
|6
|11 - 29
|4