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  3. Норвегия
Одд
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Олесунн
0' 7'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
26
Filip
Roenningen
Joergensen
6
Хофф
Вебьёрн
8
Markus
Andre
Kaasa
20
Леуритсен
Тобиас
11
Рашани
Эльбасан
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
5
Oddbjoern
Lie
2
Shaquill
Sno
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
20
Parfait
Bizoza
11
Simen
Bolkan
Nordli
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
10
Фридьонссон
Хольмберт
22
Хеуген
Сигурд
Одд
4-3-3
Олесунн
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
2. Хофф Вебьёрн 3 0.1
3. Леуритсен Тобиас 2 0.07
4. Markus Andre Kaasa 1 0.03
5. Kasper Lunding 1 0.03
6. Рууд Эспен 0 0
7. Качи 0 0
8. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 5 0.17
2. Simen Bolkan Nordli 2 0.07
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 (1) 0.07
4. Хеуген Сигурд 1 0.03
5. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
6. Клинкенберг Фредерикус 0 0
7. Parfait Bizoza 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Kasper Lunding 2 0
3. Рашани Эльбасан 1 0
4. Качи 1 0
5. Риса Бирк 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Хеуген Сигурд 2 1
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 0
4. Shaquill Sno 3 0
5. Узочакву Арнест 2 0
6. Фридьонссон Хольмберт 1 0
7. Гроннер Йонас 1 0
8. Гретарссон Даниэль 1 0
9. Oddbjoern Lie 1 0
10. Joergen Hatlehol 1 0
11. Оулафссон Давид-Кристьян 1 0
12. Клинкенберг Фредерикус 1 0
13. Parfait Bizoza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 30% (3) 10% (1) 0 30% (3) 20% (2) 10% (1)
 Олесунн 0 40% (4) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн
Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн
Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн

Последние игры между собой

Одд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Одд 3:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 5:1 Одд Типпелиген Олесунн 1:3 Одд Товарищеские матчи Олесунн 1:0 Одд Типпелиген
Одд 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:3 Одд Типпелиген Одд 1:1 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 9 9 0 0 35 - 10 27
2. Мольде 9 8 1 0 28 - 7 25
3. Волеренга 9 4 4 1 11 - 10 16
4. Русенборг 9 4 3 2 13 - 7 15
5. Стабек 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Бранн 9 4 2 3 13 - 13 14
7. Одд 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
8. Стрёмсгодсет 9 3 3 3 11 - 17 12
9. Кристиансунд 9 2 5 2 17 - 13 11
10. Сарпсборг-08 9 3 1 5 10 - 9 10
11. Мьёндален 9 2 2 5 10 - 12 8
12. Викинг 9 2 2 5 10 - 18 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Саннефьёрд 9 2 1 6 7 - 16 7
15. Старт 9 0 5 4 8 - 16 5
16. Олесунн 0:0 10 0 4 6 11 - 29 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Одд 0:0 Олесунн онлайн

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