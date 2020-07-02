Кристиансунд
1:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Кристиансунд Зрители: 200
Мольде
30' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
31' Желтая карточкаPaal Erik Ulvestad
1:0
52' ГолПеллегрино Амаль
1:1
64' ГолХуссейн Эцаз
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аскар АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
-
-
25 Erik Holmen1
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
30'
52'
64'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.17
|2.
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|3.
|Аскар Армин
|2
|0.07
|4.
|Sondre Soerli
|1
|0.03
|5.
|Бюэ Бендик
|1
|0.03
|6.
|Christophe Psyche
|1
|0.03
|7.
|Christoffer Aasbak
|0
|0
|8.
|Коли Алиу
|0
|0
|9.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|10.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|2
|0.07
|2.
|Джеймс Леке
|2
|0.07
|3.
|Квоеме Охи
|2 (1)
|0.07
|4.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.03
|5.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|6.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|7.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.03
|8.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|9.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|10.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|11.
|Кителано Йон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|2.
|Christophe Psyche
|1
|0
|3.
|Andreas Hopmark
|1
|0
|4.
|Erlend Sivertsen
|1
|0
|5.
|Paal Erik Ulvestad
|1
|0
|6.
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|2.
|Джеймс Леке
|1
|1
|3.
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|5.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|6.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|7.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|8.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|9.
|Кителано Йон
|1
|0
|10.
|Henry Wingo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Мольде
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|40% (4)
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде
Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 3:4 Мольде Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|5
|5
|0
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Мольде
|0:1
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Кристиансунд
|1:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Мьёндален
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Стабек
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Стрёмсгодсет
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Волеренга
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|8.
|Бранн
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Русенборг
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Викинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Саннефьёрд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|15.
|Олесунн
|5
|0
|2
|3
|7 - 17
|2
|16.
|Сарпсборг-08
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0