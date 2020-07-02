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  3. Норвегия
Кристиансунд
1:1
Второй тайм: 65'

Стадион: Зрители: 200
Мольде
0'
30' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
31' Желтая карточка
Paal Erik Ulvestad
1:0
52' Гол
Пеллегрино Амаль
1:1
64' Гол
Хуссейн Эцаз
65'
30
Serigne
Mbaye
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
23
Paal
Erik
Ulvestad
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
7
Sondre
Soerli
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
10
Джеймс
Леке
Кристиансунд
4-2-1-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

21'
Erik Holmen1
Serigne Mbaye
 
30'
 
Хуссейн Эцаз
31'
Paal Erik Ulvestad
 
52'
Пеллегрино Амаль
(Paal Erik Ulvestad)
1:0
64'
1:1
Хуссейн Эцаз
(Martin Bjoernbak)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 5 0.17
2. Каллудра Лиридон 2 0.07
3. Аскар Армин 2 0.07
4. Sondre Soerli 1 0.03
5. Бюэ Бендик 1 0.03
6. Christophe Psyche 1 0.03
7. Christoffer Aasbak 0 0
8. Коли Алиу 0 0
9. Serigne Mbaye 0 0
10. Скарсем Олаус 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 2 0.07
2. Джеймс Леке 2 0.07
3. Квоеме Охи 2 (1) 0.07
4. Кнутсон Эрлинг 1 0.03
5. Хёуген Кристоффер 1 0.03
6. Хестад Эйрик 1 0.03
7. Хуссейн Эцаз 1 0.03
8. Грегерсен Стиан 1 0.03
9. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
10. Martin Ellingsen 0 0
11. Кителано Йон 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Christophe Psyche 1 0
3. Andreas Hopmark 1 0
4. Erlend Sivertsen 1 0
5. Paal Erik Ulvestad 1 0
6. Мумбанья Фарис 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Джеймс Леке 1 1
3. Эйкрем Магнус 1 0
4. Эурснес Фредрик 1 0
5. Хёуген Кристоффер 1 0
6. Хестад Эйрик 1 0
7. Martin Ellingsen 1 0
8. Кристенсен Тобиас 1 0
9. Кителано Йон 1 0
10. Henry Wingo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)
 Мольде 10% (1) 20% (2) 20% (2) 40% (4) 0 10% (1)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде
Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мольде 4:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Мольде Типпелиген
Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 3:4 Мольде Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 0:1 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Кристиансунд 1:0 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Мьёндален 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Стрёмсгодсет 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Волеренга 5 2 2 1 7 - 8 8
8. Бранн 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Хёугесунн 5 2 1 2 6 - 10 7
10. Одд 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Русенборг 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Саннефьёрд 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 5 0 2 3 6 - 13 2
15. Олесунн 5 0 2 3 7 - 17 2
16. Сарпсборг-08 4 0 0 4 3 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Paal Erik Ulvestad получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Хуссейн Эцаз получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Serigne Mbaye уходит, Эрик Йохансен вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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