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  2. Матчи
  3. Швеция
Мальмё
1:0
Перерыв

Стадион:
Фалькенберг
0'
38' Желтая карточка
Ларссон Эрик
1:0
40' Гол
Рикс Сёрен
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
4
Сафари
Беранг
6
Левицки
Оскар
10
Кристиансен
Андерс
21
Баширу
Фуад
39
Amin
Sarr
7
Телин
Исаак
5
Рикс
Сёрен
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
6
Веде
Антон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
12
Кристоффер
Карлссон
Нильссон
Хокан
10
Karl
Soederstroem
Мальмё
4-3-3
Фалькенберг
3-4-3

Ход матча

38'
Ларссон Эрик
 
40'
Рикс Сёрен
(Баширу Фуад)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 7 (1) 0.41
2. Бергет Йо Инге 6 (1) 0.35
3. Кристиансен Андерс 6 (1) 0.35
4. Рикс Сёрен 5 0.29
5. Тойвонен Ола 2 0.12
6. Антонссон Маркус 1 0.06
7. Ракип Эрдаль 1 0.06
8. Молинс Гильермо 1 0.06
9. Брорссон Франц 1 0.06
10. Ахмедходжич Анел 1 0.06
11. Adi Nalic 1 0.06
12. Amin Sarr 1 0.06
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.29
2. Karl Soederstroem 3 0.18
3. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.12
4. Веде Антон 2 0.12
5. Бьёркенгрен Йон 1 0.06
6. Tobias Englund 1 0.06
7. Nsima Peter 1 0.06
8. Юханссон Карл II 1 0.06
9. Tobias Karlsson1 1 0.06
10. Юза Тибор 0 0
11. Чибуйке Джон 0 0
12. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 6 1
2. Ларссон Эрик 3 0
3. Ахмедходжич Анел 3 0
4. Нильсен Лассе 2 0
5. Инносент Бонке 2 0
6. Брорссон Франц 2 0
7. Adi Nalic 2 0
8. Телин Исаак 0 1
9. Тойвонен Ола 1 0
10. Сафари Беранг 1 0
11. Бергет Йо Инге 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Юханссон Карл II 3 1
2. Матисен Маркус 4 0
3. Tobias Karlsson1 4 0
4. Tobias Englund 2 1
5. Ван Лой Сандер 3 0
6. Бьёркенгрен Йон 3 0
7. Юза Тибор 2 0
8. Эрикссон Якоб 2 0
9. Johan Brattberg 0 1
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Нильссон Хокан 1 0
15. Karl Soederstroem 1 0
16. Edi Sylisufaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 9.38% (3) 12.5% (4) 18.75% (6) 12.5% (4) 18.75% (6) 28.13% (9)
 Фалькенберг 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг
Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг
Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Фалькенберг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Фалькенберг Кубок
Фалькенберг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Мальмё 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 3:3 Мальмё Аллсвенскан Фалькенберг 2:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 17 11 5 1 34 - 15 38
2. Эльфсборг 0:0 17 8 8 1 29 - 22 32
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
6. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
9. Эстерсунд 0:0 17 4 7 6 14 - 18 19
10. Варберг БоИС 16 4 5 7 23 - 25 17
11. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Хельсинборг 16 2 7 7 15 - 27 13
16. Фалькенберг 0:1 17 2 7 8 18 - 27 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Фалькенберг
1.30
9.50
9.00
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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.90 1.36
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