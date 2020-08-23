Мальмё
2:1
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
Фалькенберг
38' Желтая карточкаЛарссон Эрик
1:0
40' ГолРикс Сёрен
2:0
51' ГолТелин Исаак
53' Желтая карточкаБрорссон Франц
60' Желтая карточкаБеихмо Феликс
84' Желтая карточкаAdi Nalic
2:1
87' ГолTobias Englund
90' Желтая карточкаНильсен Лассе
21
Баширу
Фуад
39
Amin
Sarr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Баширу ФуадПолузащитник
-
39 Amin SarrНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Adi Nalic
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Lorik Ademi
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
38'
40'
1:0
51'
2:0
53'
60'
84'
87'
2:1
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 5
-
13 Угловые 5
-
6 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.47
|2.
|Бергет Йо Инге
|6 (1)
|0.35
|3.
|Кристиансен Андерс
|6 (1)
|0.35
|4.
|Рикс Сёрен
|5
|0.29
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.12
|6.
|Антонссон Маркус
|1
|0.06
|7.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.06
|8.
|Молинс Гильермо
|1
|0.06
|9.
|Amin Sarr
|1
|0.06
|10.
|Брорссон Франц
|1
|0.06
|11.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.06
|12.
|Adi Nalic
|1
|0.06
|13.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|15.
|Баширу Фуад
|0
|0
|16.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.29
|2.
|Karl Soederstroem
|3
|0.18
|3.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.12
|4.
|Веде Антон
|2
|0.12
|5.
|Tobias Englund
|2
|0.12
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|7.
|Nsima Peter
|1
|0.06
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.06
|9.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.06
|10.
|Юза Тибор
|0
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|12.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|6
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|3
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|4.
|Брорссон Франц
|3
|0
|5.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|6.
|Adi Nalic
|3
|0
|7.
|Инносент Бонке
|2
|0
|8.
|Телин Исаак
|0
|1
|9.
|Тойвонен Ола
|1
|0
|10.
|Сафари Беранг
|1
|0
|11.
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|12.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|2.
|Матисен Маркус
|4
|0
|3.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|4.
|Tobias Englund
|2
|1
|5.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|7.
|Юза Тибор
|2
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|9.
|Johan Brattberg
|0
|1
|10.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|12.
|Норинг Виктор
|1
|0
|13.
|Nsima Peter
|1
|0
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0
|15.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|16.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|Фалькенберг
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =6 -2Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг
Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг
Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|11
|5
|1
|35 - 16
|38
|2.
|Эльфсборг
|17
|8
|7
|2
|29 - 23
|31
|3.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|27 - 17
|30
|4.
|Норрчёпинг
|16
|8
|4
|4
|35 - 23
|28
|5.
|Сириус
|17
|7
|7
|3
|32 - 27
|28
|6.
|Хеккен
|16
|7
|6
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Эстерсунд
|17
|5
|6
|6
|15 - 18
|21
|9.
|Мьельбю
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|20
|10.
|Варберг БоИС
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|11.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Гётеборг
|17
|2
|10
|5
|20 - 27
|16
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|16.
|Фалькенберг
|17
|2
|7
|8
|19 - 28
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0