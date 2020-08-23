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  3. Швеция
Мальмё
2:1
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
38' Желтая карточка
Ларссон Эрик
1:0
40' Гол
Рикс Сёрен
2:0
51' Гол
Телин Исаак
53' Желтая карточка
Брорссон Франц
60' Желтая карточка
Беихмо Феликс
84' Желтая карточка
Adi Nalic
2:1
87' Гол
Tobias Englund
90' Желтая карточка
Нильсен Лассе
90'+4
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
4
Сафари
Беранг
6
Левицки
Оскар
10
Кристиансен
Андерс
21
Баширу
Фуад
39
Amin
Sarr
7
Телин
Исаак
5
Рикс
Сёрен
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
6
Веде
Антон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
12
Кристоффер
Карлссон
Нильссон
Хокан
10
Karl
Soederstroem
Мальмё
4-3-3
Фалькенберг
3-4-3

Ход матча

38'
Ларссон Эрик
 
40'
Рикс Сёрен
(Баширу Фуад)
1:0
51'
Телин Исаак
(Amin Sarr)
2:0
53'
Брорссон Франц
 
57'
 
Чибуйке Джон
Матисен Маркус
59'
Кнудсен Йонас
Сафари Беранг
 
59'
Траустасон Арнор
Рикс Сёрен
 
59'
Беихмо Феликс
Ларссон Эрик
 
60'
Беихмо Феликс
 
67'
 
Edi Sylisufaj
Karl Soederstroem
79'
 
Lorik Ademi
Кристоффер Карлссон
79'
 
Matthew Garbett
Бьёркенгрен Йон
80'
Ракип Эрдаль
Левицки Оскар
 
81'
Adi Nalic
Кристиансен Андерс
 
84'
Adi Nalic
 
87'
2:1
Tobias Englund
(Веде Антон)
90'
Нильсен Лассе
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 5
  • 6 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.47
2. Бергет Йо Инге 6 (1) 0.35
3. Кристиансен Андерс 6 (1) 0.35
4. Рикс Сёрен 5 0.29
5. Тойвонен Ола 2 0.12
6. Антонссон Маркус 1 0.06
7. Ракип Эрдаль 1 0.06
8. Молинс Гильермо 1 0.06
9. Amin Sarr 1 0.06
10. Брорссон Франц 1 0.06
11. Ахмедходжич Анел 1 0.06
12. Adi Nalic 1 0.06
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.29
2. Karl Soederstroem 3 0.18
3. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.12
4. Веде Антон 2 0.12
5. Tobias Englund 2 0.12
6. Бьёркенгрен Йон 1 0.06
7. Nsima Peter 1 0.06
8. Юханссон Карл II 1 0.06
9. Tobias Karlsson1 1 0.06
10. Юза Тибор 0 0
11. Чибуйке Джон 0 0
12. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 6 1
2. Нильсен Лассе 3 0
3. Ларссон Эрик 3 0
4. Брорссон Франц 3 0
5. Ахмедходжич Анел 3 0
6. Adi Nalic 3 0
7. Инносент Бонке 2 0
8. Телин Исаак 0 1
9. Тойвонен Ола 1 0
10. Сафари Беранг 1 0
11. Бергет Йо Инге 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Юханссон Карл II 3 1
2. Матисен Маркус 4 0
3. Tobias Karlsson1 4 0
4. Tobias Englund 2 1
5. Ван Лой Сандер 3 0
6. Бьёркенгрен Йон 3 0
7. Юза Тибор 2 0
8. Эрикссон Якоб 2 0
9. Johan Brattberg 0 1
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Нильссон Хокан 1 0
15. Karl Soederstroem 1 0
16. Edi Sylisufaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 8.82% (3) 11.76% (4) 20.59% (7) 14.71% (5) 17.65% (6) 26.47% (9)
 Фалькенберг 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 27.78% (5) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг
Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг
Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
Фалькенберг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Фалькенберг Кубок
Фалькенберг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Мальмё 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 3:3 Мальмё Аллсвенскан Фалькенберг 2:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
6. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Эстерсунд 17 5 6 6 15 - 18 21
9. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
10. Варберг БоИС 16 4 5 7 23 - 25 17
11. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Хельсинборг 16 2 7 7 15 - 27 13
16. Фалькенберг 17 2 7 8 19 - 28 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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6.25 1.10
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.90 1.36
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