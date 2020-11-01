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Сириус
 
Позже

Стадион:
Кальмар
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
16
Axel
Bjoernstroem
2
Adam
Hellborg
99
Nahom
Girmai
Netabay
10
Андерссон
Элиас
26
Саид
Мохаммед
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
13
Нури
Эмин
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
20
Carl
Gustafsson
14
Adrian
Edquist
9
Geir
Andre
Herrem
10
Сахпекидис
Филип
Сириус
4-1-2-1-2
Кальмар
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.44
2. Yukiya Sugita 7 0.28
3. Саид Мохаммед 6 (5) 0.24
4. Андерссон Элиас 6 0.24
5. Axel Bjoernstroem 4 0.16
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.16
7. Karl Larsson 1 0.04
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.2
2. Юханссон Петр 3 (1) 0.12
3. Ромариньо Перейра 2 0.08
4. Алити Фидан 2 0.08
5. Ринг Себастьян 2 0.08
6. Ингельссон Сванте 2 0.08
7. Исраэльссон Эрик 2 0.08
8. Edvin Crona 2 0.08
9. Nils Froeling 2 0.08
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
12. Сахпекидис Филип 0 0
13. Янссон Исак 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Adam Hellborg 6 0
2. Stefano Holmquist 4 1
3. Karl Larsson 5 0
4. Бьоркстрём Тим 5 0
5. Андерссон Элиас 4 0
6. Юнссон Лукас 3 0
7. Hjalmar Ekdal 3 0
8. Nahom Girmai Netabay 3 0
9. Сисей Кебба 2 0
10. Ярль Даниель 2 0
11. Axel Bjoernstroem 2 0
12. Саид Мохаммед 1 0
13. Yukiya Sugita 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 5 1
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 3 0
6. Бергквист Дуг 3 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Nils Froeling 2 0
10. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
11. Янссон Исак 2 0
12. Исраэльссон Эрик 1 0
13. Арокойо Гбенга 1 0
14. Rafinha I 1 0
15. Henrik Loefkvist 1 0
16. Isak Magnusson 1 0
17. Carl Gustafsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 20.51% (8) 25.64% (10) 17.95% (7)
 Кальмар 20.83% (5) 0 25% (6) 4.17% (1) 20.83% (5) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 0:0 АИК Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус
Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар
Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Кальмар 1:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:0 Сириус Аллсвенскан Кальмар 4:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:0 Кальмар Аллсвенскан Сириус 0:1 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Юргорден 25 12 6 7 41 - 27 42
3. Норрчёпинг 25 11 7 7 51 - 37 40
4. Хеккен 25 10 10 5 38 - 26 40
5. Эльфсборг 25 9 13 3 39 - 32 40
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 25 9 9 7 40 - 41 36
8. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. АИК 25 8 8 9 26 - 28 32
11. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сириус - Кальмар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Кальмар
1.83
4.00
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.85 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.75 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.85 4.05
  1.83 4.00 4.30

Самый высокий коэффициент на матч «Сириус» – «Кальмар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сириус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальмар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сириус» – «Кальмар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.02 3.95 1.23 3.10 1.33 2.08 1.74 1.86 1.94 1.64 2.26 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.10 1.05 8.80 1.04 9.40
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.15 1.78 1.68 2.21 1.44 2.82 1.21 4.55 1.17 5.35 1.06 9.80
4.45 1.23 2.58 1.55 2.16 1.75 1.93 1.95 1.68 2.27 1.54 2.59 1.44 2.89 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.11 1.73 1.47 2.55 1.16 4.90
3.30 1.33 2.21 1.67 1.52 2.53 1.18 4.80 1.13 6.10
3.41 1.35 2.81 1.47 2.21 1.72 1.73 2.22 1.51 2.68 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.75 1.19 3.04 1.38 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
3.95 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
Где смотреть матч Сириус - Кальмар онлайн

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