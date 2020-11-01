Сириус
Позже
Стадион: Студентернас
Кальмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
16 York RafaelНападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
-
37 Edvin Crona
-
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|11 (2)
|0.44
|2.
|Yukiya Sugita
|7
|0.28
|3.
|Саид Мохаммед
|6 (5)
|0.24
|4.
|Андерссон Элиас
|6
|0.24
|5.
|Axel Bjoernstroem
|4
|0.16
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.16
|7.
|Karl Larsson
|1
|0.04
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Тор Никлас
|0
|0
|10.
|Adam Staahl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.2
|2.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.12
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|4.
|Алити Фидан
|2
|0.08
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.08
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.08
|7.
|Исраэльссон Эрик
|2
|0.08
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.08
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|12.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|13.
|Янссон Исак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adam Hellborg
|6
|0
|2.
|Stefano Holmquist
|4
|1
|3.
|Karl Larsson
|5
|0
|4.
|Бьоркстрём Тим
|5
|0
|5.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|6.
|Юнссон Лукас
|3
|0
|7.
|Hjalmar Ekdal
|3
|0
|8.
|Nahom Girmai Netabay
|3
|0
|9.
|Сисей Кебба
|2
|0
|10.
|Ярль Даниель
|2
|0
|11.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0
|12.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|13.
|Yukiya Sugita
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|5
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|3
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|3
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Nils Froeling
|2
|0
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|2
|0
|11.
|Янссон Исак
|2
|0
|12.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|13.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|14.
|Rafinha I
|1
|0
|15.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|16.
|Isak Magnusson
|1
|0
|17.
|Carl Gustafsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
|Кальмар
|20.83% (5)
|0
|25% (6)
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 0:0 АИК Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус
Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар
Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Юргорден
|25
|12
|6
|7
|41 - 27
|42
|3.
|Норрчёпинг
|25
|11
|7
|7
|51 - 37
|40
|4.
|Хеккен
|25
|10
|10
|5
|38 - 26
|40
|5.
|Эльфсборг
|25
|9
|13
|3
|39 - 32
|40
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|25
|9
|9
|7
|40 - 41
|36
|8.
|Эребру
|25
|9
|6
|10
|32 - 36
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|АИК
|25
|8
|8
|9
|26 - 28
|32
|11.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|25
|4
|12
|9
|27 - 39
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сириус» – «Кальмар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сириус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальмар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сириус» – «Кальмар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.80
|1.02
|3.95
|1.23
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.08
|1.74
|1.86
|1.94
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.19
|4.40
|1.15
|5.10
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|
|13.00
|1.03
|11.50
|1.04
|4.15
|1.24
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.21
|4.55
|1.17
|5.35
|1.06
|9.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.23
|—
|—
|2.58
|1.55
|2.16
|1.75
|1.93
|1.95
|1.68
|2.27
|1.54
|2.59
|1.44
|2.89
|—
|—
|1.17
|5.42
|—
|—
|—
|—