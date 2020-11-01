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  3. Швеция
Сириус
2:2
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
7' Желтая карточка
Бьоркстрём Тим
11' Желтая карточка
Андерссон Элиас
1:0
17' Гол
Axel Bjoernstroem
2:0
31' Гол
Саид Мохаммед
40' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
45' Желтая карточка
Юнссон Лукас
2:1
45' Пенальти
Юханссон Петр
2:2
56' Гол
Geir Andre Herrem
85' Желтая карточка
Rafinha I
86' Вторая желтая карточка
Ромариньо Перейра
90'+3
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
16
Axel
Bjoernstroem
2
Adam
Hellborg
99
Nahom
Girmai
Netabay
10
Андерссон
Элиас
26
Саид
Мохаммед
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
13
Нури
Эмин
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
20
Carl
Gustafsson
14
Adrian
Edquist
9
Geir
Andre
Herrem
10
Сахпекидис
Филип
Сириус
4-1-2-1-2
Кальмар
4-3-3

Ход матча

7'
Карлссон Йохан
Ярль Даниель
 
7'
Бьоркстрём Тим
 
11'
Андерссон Элиас
 
17'
Axel Bjoernstroem
(Саид Мохаммед)
1:0
24'
Jamie Roche
Nahom Girmai Netabay
 
31'
Саид Мохаммед
(Stefano Holmquist)
2:0
40'
 
Ромариньо Перейра
45'
Юнссон Лукас
 
45'
2:1
Юханссон Петр
56'
2:2
Geir Andre Herrem
65'
 
Янссон Исак
Сахпекидис Филип
78'
 
York Rafael
Geir Andre Herrem
78'
 
Rafinha I
Carl Gustafsson
81'
Шабани Лаорент
Андерссон Элиас
 
85'
 
Rafinha I
86'
 
Ромариньо Перейра
87'
 
Isak Magnusson
Adrian Edquist

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.42
2. Yukiya Sugita 7 0.27
3. Саид Мохаммед 7 (5) 0.27
4. Андерссон Элиас 6 0.23
5. Axel Bjoernstroem 5 0.19
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.15
7. Karl Larsson 1 0.04
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.19
2. Юханссон Петр 4 (2) 0.15
3. Ромариньо Перейра 2 0.08
4. Алити Фидан 2 0.08
5. Ринг Себастьян 2 0.08
6. Ингельссон Сванте 2 0.08
7. Исраэльссон Эрик 2 0.08
8. Edvin Crona 2 0.08
9. Nils Froeling 2 0.08
10. Geir Andre Herrem 1 0.04
11. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
12. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
13. Сахпекидис Филип 0 0
14. Янссон Исак 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Бьоркстрём Тим 6 0
2. Adam Hellborg 6 0
3. Stefano Holmquist 4 1
4. Андерссон Элиас 5 0
5. Karl Larsson 5 0
6. Юнссон Лукас 4 0
7. Hjalmar Ekdal 3 0
8. Nahom Girmai Netabay 3 0
9. Сисей Кебба 2 0
10. Ярль Даниель 2 0
11. Axel Bjoernstroem 2 0
12. Саид Мохаммед 1 0
13. Yukiya Sugita 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 6 2
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 3 0
6. Бергквист Дуг 3 0
7. Rafinha I 2 0
8. Ингельссон Сванте 2 0
9. York Rafael 2 0
10. Nils Froeling 2 0
11. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
12. Янссон Исак 2 0
13. Исраэльссон Эрик 1 0
14. Арокойо Гбенга 1 0
15. Henrik Loefkvist 1 0
16. Isak Magnusson 1 0
17. Carl Gustafsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 9.76% (4) 17.07% (7) 12.2% (5) 19.51% (8) 24.39% (10) 17.07% (7)
 Кальмар 19.23% (5) 0 26.92% (7) 7.69% (2) 19.23% (5) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 0:0 АИК Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус
Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар
Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Кальмар 1:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:0 Сириус Аллсвенскан Кальмар 4:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:0 Кальмар Аллсвенскан Сириус 0:1 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Эльфсборг 26 10 13 3 41 - 33 43
3. Юргорден 25 12 6 7 41 - 27 42
4. Хеккен 25 10 10 5 38 - 26 40
5. Норрчёпинг 26 11 7 8 52 - 39 40
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
8. Мьельбю 26 9 8 9 40 - 41 35
9. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
10. Эстерсунд 26 8 9 9 26 - 32 33
11. АИК 25 8 8 9 26 - 28 32
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
16. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 1.67 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.20 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.85 4.05
  3.30 1.82 5.35

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 9.80 1.02 7.00 1.08 3.10 1.33 2.62 1.45 1.86 1.94 1.64 2.26 4.30 1.18 1.19 4.40 1.20 4.20 1.05 8.80 1.28 3.45 1.04 9.00
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.15 1.78 1.68 2.21 1.44 2.82 1.21 4.55 1.17 5.35 1.06 9.80
3.58 1.31 2.68 1.50 2.13 1.76 2.67 1.51 2.31 1.65 1.97 1.92 1.68 2.26 4.39 1.23 3.70 1.30 2.99 1.42 2.13 1.77 2.10 1.79 1.74 2.17 1.37 3.24 1.20 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.73 1.72 2.05 1.16 4.90 1.10 6.25
3.30 1.33 2.21 1.67 1.52 2.53 1.18 4.80 1.13 6.10
2.68 1.50 2.19 1.72 1.70 2.23 1.45 2.87 1.65 2.31 1.39 3.11 1.14 6.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.75 1.19 3.04 1.38 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
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