Сириус
2:2
Конец матча
Стадион: Студентернас
Кальмар
7' Желтая карточкаБьоркстрём Тим
11' Желтая карточкаАндерссон Элиас
1:0
17' ГолAxel Bjoernstroem
2:0
31' ГолСаид Мохаммед
40' Желтая карточкаРомариньо Перейра
45' Желтая карточкаЮнссон Лукас
2:1
45' ПенальтиЮханссон Петр
2:2
56' ГолGeir Andre Herrem
85' Желтая карточкаRafinha I
86' Вторая желтая карточкаРомариньо Перейра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
16 York RafaelНападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
-
37 Edvin Crona
-
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
11'
17'
31'
45'
45'
2:1
56'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|11 (2)
|0.42
|2.
|Yukiya Sugita
|7
|0.27
|3.
|Саид Мохаммед
|7 (5)
|0.27
|4.
|Андерссон Элиас
|6
|0.23
|5.
|Axel Bjoernstroem
|5
|0.19
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.15
|7.
|Karl Larsson
|1
|0.04
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Тор Никлас
|0
|0
|10.
|Adam Staahl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.19
|2.
|Юханссон Петр
|4 (2)
|0.15
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|4.
|Алити Фидан
|2
|0.08
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.08
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.08
|7.
|Исраэльссон Эрик
|2
|0.08
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.08
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|10.
|Geir Andre Herrem
|1
|0.04
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|12.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|14.
|Янссон Исак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бьоркстрём Тим
|6
|0
|2.
|Adam Hellborg
|6
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|4
|1
|4.
|Андерссон Элиас
|5
|0
|5.
|Karl Larsson
|5
|0
|6.
|Юнссон Лукас
|4
|0
|7.
|Hjalmar Ekdal
|3
|0
|8.
|Nahom Girmai Netabay
|3
|0
|9.
|Сисей Кебба
|2
|0
|10.
|Ярль Даниель
|2
|0
|11.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0
|12.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|13.
|Yukiya Sugita
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|6
|2
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|3
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|3
|0
|7.
|Rafinha I
|2
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|9.
|York Rafael
|2
|0
|10.
|Nils Froeling
|2
|0
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|2
|0
|12.
|Янссон Исак
|2
|0
|13.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|14.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|15.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|16.
|Isak Magnusson
|1
|0
|17.
|Carl Gustafsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|17.07% (7)
|Кальмар
|19.23% (5)
|0
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 0:0 АИК Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус
Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар
Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Эльфсборг
|26
|10
|13
|3
|41 - 33
|43
|3.
|Юргорден
|25
|12
|6
|7
|41 - 27
|42
|4.
|Хеккен
|25
|10
|10
|5
|38 - 26
|40
|5.
|Норрчёпинг
|26
|11
|7
|8
|52 - 39
|40
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|8.
|Мьельбю
|26
|9
|8
|9
|40 - 41
|35
|9.
|Эребру
|25
|9
|6
|10
|32 - 36
|33
|10.
|Эстерсунд
|26
|8
|9
|9
|26 - 32
|33
|11.
|АИК
|25
|8
|8
|9
|26 - 28
|32
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|25
|4
|12
|9
|27 - 39
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Кальмар
|26
|4
|9
|13
|28 - 46
|21
|16.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сириус» – «Кальмар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сириус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальмар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сириус» – «Кальмар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|9.80
|1.02
|7.00
|1.08
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.62
|1.45
|1.86
|1.94
|1.64
|2.26
|—
|—
|4.30
|1.18
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.05
|8.80
|1.28
|3.45
|1.04
|9.00
|
|13.00
|1.03
|11.50
|1.04
|4.15
|1.24
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.44
|2.82
|—
|—
|1.21
|4.55
|—
|—
|1.17
|5.35
|—
|—
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.58
|1.31
|2.68
|1.50
|2.13
|1.76
|2.67
|1.51
|2.31
|1.65
|1.97
|1.92
|1.68
|2.26
|4.39
|1.23
|3.70
|1.30
|2.99
|1.42
|2.13
|1.77
|2.10
|1.79
|1.74
|2.17
|1.37
|3.24
|1.20
|4.89
|—
|—