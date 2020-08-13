Норрчёпинг
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Oestgoetaporten
Хаммарбю
0:1
16' ГолKalle Bjoerklund
22' Желтая карточкаВальквист Линус
28' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
21
Терн
Симон
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Aimar Sher
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
16'
0:1
22'
28'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|7 (1)
|0.47
|2.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.33
|3.
|Лауритсен Расмус
|5
|0.33
|4.
|Pontus Almqvist
|3
|0.2
|5.
|Леви Джонатан
|2
|0.13
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.13
|7.
|Терн Симон
|2
|0.13
|8.
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.13
|9.
|Франссон Александер
|1
|0.07
|10.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.07
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.07
|12.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|13.
|Смит Эрик
|0
|0
|14.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustav Ludwigson
|4
|0.27
|2.
|Танкович Муамер
|3
|0.2
|3.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.13
|4.
|Имад Халили
|2
|0.13
|5.
|Паулиньо II
|2
|0.13
|6.
|Халили Абдул
|1
|0.07
|7.
|Фенгер Мадс
|1
|0.07
|8.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.07
|9.
|Aron Johannsson1
|1
|0.07
|10.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|11.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|12.
|Родич Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|5.
|Халлениус Линус
|1
|0
|6.
|Терн Симон
|1
|0
|7.
|Вальквист Линус
|1
|0
|8.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|9.
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|10.
|Леви Джонатан
|1
|0
|11.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|6
|0
|2.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|3.
|Халили Абдул
|3
|0
|4.
|Видгрен Деннис
|3
|0
|5.
|Tim Soederstroem
|3
|0
|6.
|Aimar Sher
|3
|0
|7.
|Имад Халили
|2
|0
|8.
|Паулиньо II
|2
|0
|9.
|Richard Magyar
|0
|1
|10.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|11.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|12.
|Сандберг Симон
|1
|0
|13.
|Фельман Давид
|1
|0
|14.
|Gustav Ludwigson
|1
|0
|15.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|Хаммарбю
|13.33% (2)
|0
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|40% (6)
|0
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру
Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 5:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|Эльфсборг
|4:0
|15
|8
|6
|1
|27 - 18
|30
|3.
|Юргорден
|15
|8
|2
|5
|22 - 15
|26
|4.
|Норрчёпинг
|0:1
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|5.
|Хаммарбю
|1:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|6.
|Хеккен
|0:0
|15
|5
|7
|3
|24 - 15
|22
|7.
|Сириус
|2:0
|15
|5
|7
|3
|26 - 24
|22
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|9.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|10.
|Эребру
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Эстерсунд
|1:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Гётеборг
|1:1
|15
|2
|9
|4
|17 - 22
|15
|13.
|Кальмар
|1:1
|15
|3
|4
|8
|17 - 23
|13
|14.
|АИК
|0:1
|15
|3
|4
|8
|13 - 23
|13
|15.
|Хельсинборг
|0:2
|15
|2
|7
|6
|13 - 24
|13
|16.
|Фалькенберг
|0:4
|15
|2
|6
|7
|15 - 25
|12
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0