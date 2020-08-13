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  3. Швеция
Норрчёпинг
1:2
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
0:1
16' Гол
Kalle Bjoerklund
22' Желтая карточка
Вальквист Линус
28' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
37' Желтая карточка
Kalle Bjoerklund
1:1
51' Пенальти
Герсон Ларс
64' Желтая карточка
Видгрен Деннис
90' Желтая карточка
David Ousted
1:2
90' Гол
Халили Абдул
90'+8
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
13
Ishaq
Abdulrazak
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
1
David
Ousted
26
Kalle
Bjoerklund
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
8
Андерсен
Йеппе
11
Родич
Владимир
23
Aron
Johannsson1
17
Халили
Абдул
16
Gustav
Ludwigson
Норрчёпинг
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Kalle Bjoerklund
22'
Вальквист Линус
 
28'
 
Андерсен Йеппе
37'
 
Kalle Bjoerklund
46'
Pontus Almqvist
Ishaq Abdulrazak
 
51'
Герсон Ларс
1:1
58'
 
Имад Халили
Aron Johannsson1
64'
 
Видгрен Деннис
66'
Кастегрен Хенрик
Вальквист Линус
 
66'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Хакшабанович Сеад
 
73'
Блумквист Андреас
Смит Эрик
 
74'
Леви Джонатан
Франссон Александер
 
78'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
Gustav Ludwigson
86'
 
Aimar Sher
Боянич Дарьян
90'
 
David Ousted
90'
1:2
Халили Абдул

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 7 (1) 0.47
2. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.33
3. Лауритсен Расмус 5 0.33
4. Герсон Ларс 3 (2) 0.2
5. Pontus Almqvist 3 0.2
6. Леви Джонатан 2 0.13
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.13
8. Терн Симон 2 0.13
9. Франссон Александер 1 0.07
10. Кастегрен Хенрик 1 0.07
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.07
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Смит Эрик 0 0
14. Бинаку Эгзон 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustav Ludwigson 4 0.27
2. Танкович Муамер 3 0.2
3. Качаниклич Алекс 2 0.13
4. Имад Халили 2 0.13
5. Халили Абдул 2 0.13
6. Паулиньо II 2 0.13
7. Фенгер Мадс 1 0.07
8. Kalle Bjoerklund 1 0.07
9. Aron Johannsson1 1 0.07
10. Андерсен Йеппе 0 0
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Родич Владимир 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Дагерстоль Филип 1 1
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
5. Халлениус Линус 1 0
6. Терн Симон 1 0
7. Вальквист Линус 1 0
8. Хакшабанович Сеад 1 0
9. Лауритсен Расмус 1 0
10. Леви Джонатан 1 0
11. Carl Bjoerk2 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 6 0
2. Видгрен Деннис 4 0
3. Фенгер Мадс 3 0
4. Халили Абдул 3 0
5. Tim Soederstroem 3 0
6. Aimar Sher 3 0
7. Имад Халили 2 0
8. Паулиньо II 2 0
9. Kalle Bjoerklund 2 0
10. Richard Magyar 0 1
11. David Ousted 1 0
12. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
13. Качаниклич Алекс 1 0
14. Сандберг Симон 1 0
15. Фельман Давид 1 0
16. Gustav Ludwigson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 14.81% (4) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 18.52% (5) 18.52% (5)
 Хаммарбю 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 12.5% (2) 37.5% (6) 0

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг
Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру
Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 5:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 15 8 6 1 27 - 20 30
3. Юргорден 15 8 2 5 22 - 15 26
4. Норрчёпинг 15 7 4 4 32 - 22 25
5. Хеккен 15 6 6 3 27 - 16 24
6. Хаммарбю 15 6 5 4 18 - 18 23
7. Сириус 15 5 7 3 27 - 25 22
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 15 4 5 6 22 - 23 17
10. Эребру 15 4 5 6 15 - 18 17
11. Эстерсунд 15 3 6 6 12 - 18 15
12. Гётеборг 15 2 9 4 17 - 22 15
13. Кальмар 15 3 4 8 17 - 23 13
14. АИК 15 3 4 8 13 - 23 13
15. Хельсинборг 15 2 7 6 14 - 25 13
16. Фалькенберг 15 2 6 7 17 - 25 12
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Kalle Bjoerklund получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Kalle Bjoerklund бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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