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  3. Швеция
Эстер
0:0
Конец матча
Вестерос СК
0'
31' Желтая карточка
Pedro Ribeiro I
37' Желтая карточка
Перссон Юхан
56' Желтая карточка
Ahmed Awad
73' Желтая карточка
Jonas Hellgren
90'+4
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
21
Filip
Oernblom
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
9
Рочестер
Соренсен
Марк
24
Перссон
Юхан
18
Jonathan
Drott
2
Mattias
Pavic
28
Кин
Джеймс
7
Carl
Johansson
III
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
David
Engstroem
26
Pontus
Fredriksson
3
Filip
Almstroem-Taehti
6
Simon
Johansson
8
Jonas
Hellgren
7
Pedro
Ribeiro
I
23
Filip
Tronet
19
Douglas
Karlberg
11
Ahmed
Awad
Эстер
4-3-3
Вестерос СК
3-5-2

Ход матча

31'
 
Pedro Ribeiro I
37'
Перссон Юхан
 
56'
 
Ahmed Awad
63'
 
Спэн Брайан
Ahmed Awad
63'
 
Emil Skogh
Filip Almstroem-Taehti
66'
Petar Petrovic
Carl Johansson III
 
70'
Ахмед Аммар
Jonathan Drott
 
71'
Simon Alexandersson
Рочестер Соренсен Марк
 
72'
 
Kevin Custovic
Simon Johansson
73'
 
Jonas Hellgren
78'
Alexander Henningsson
Mattias Pavic
 
84'
 
Samuel Holm
Filip Tronet
84'
 
Albin Sporrong
Jonas Hellgren

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Джеймс 1 0.05
2. Petar Petrovic 1 0.05
3. Carl Johansson III 1 0.05
4. Перссон Юхан 0 0
Вестерос СК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Filip Tronet 1 0.04
2. Ahmed Awad 1 0.04
3. Karwan Safari 1 0.04
4. Emil Skogh 0 0
5. Calle Svensson 0 0
6. Kevin Custovic 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 2 0
2. Jonathan Drott 1 0
3. Карлссон Монц 1 0
4. Перссон Юхан 1 0
Вестерос СК
# Игрок      
1. Jonas Hellgren 1 0
2. Ahmed Awad 1 0
3. Pedro Ribeiro I 1 0
4. Samuel Holm 1 0
5. Kevin Custovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)
Вестерос СК 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: + = -
Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна
Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер
Вестерос СК Последние 20 матчей: + = -
Вестерос СК 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Вестерос СК 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос СК
Гётеборг 2:0 Вестерос СК АИК 1:1 Вестерос СК Браге 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 4:1 ГАИС Вестерос СК 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК

Последние игры между собой

Эстер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Вестерос СК 1:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Вестерос СК Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Эстер 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Хальмстад 3 2 0 1 6 - 1 6
4. Далкурд 3 1 2 0 6 - 1 5
5. Акрополис 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Вестерос СК 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Дегерфорс 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Умео 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Норрбю 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Треллеборг 2 1 0 1 1 - 1 3
11. ГАИС 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Йёнчёпинг 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Эргрюте ФФ 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Юнгшиле 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Браге 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Сирианска Эскильстуна 3 0 0 3 1 - 9 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Перссон Юхан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Pedro Ribeiro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстер 0:0 Вестерос СК онлайн

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