Эстер
0:0
Конец матча
Вестерос СК
31' Желтая карточкаPedro Ribeiro I
37' Желтая карточкаПерссон Юхан
56' Желтая карточкаAhmed Awad
73' Желтая карточкаJonas Hellgren
25
Damir
Mehic
24
Перссон
Юхан
28
Кин
Джеймс
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ahmed AwadНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
31'
37'
56'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Джеймс
|1
|0.05
|2.
|Petar Petrovic
|1
|0.05
|3.
|Carl Johansson III
|1
|0.05
|4.
|Перссон Юхан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Filip Tronet
|1
|0.04
|2.
|Ahmed Awad
|1
|0.04
|3.
|Karwan Safari
|1
|0.04
|4.
|Emil Skogh
|0
|0
|5.
|Calle Svensson
|0
|0
|6.
|Kevin Custovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|2
|0
|2.
|Jonathan Drott
|1
|0
|3.
|Карлссон Монц
|1
|0
|4.
|Перссон Юхан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jonas Hellgren
|1
|0
|2.
|Ahmed Awad
|1
|0
|3.
|Pedro Ribeiro I
|1
|0
|4.
|Samuel Holm
|1
|0
|5.
|Kevin Custovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Вестерос СК
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: + = -Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна
Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер
Вестерос СК Последние 20 матчей: + = -Вестерос СК 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Вестерос СК 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос СК
Гётеборг 2:0 Вестерос СК АИК 1:1 Вестерос СК Браге 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 4:1 ГАИС Вестерос СК 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК
Последние игры между собой
Эстер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Эстер
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Хальмстад
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|Далкурд
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|5.
|Акрополис
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Вестерос СК
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Дегерфорс
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Умео
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Норрбю
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Треллеборг
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|ГАИС
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Йёнчёпинг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Эргрюте ФФ
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Юнгшиле
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Браге
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0