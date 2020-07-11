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Фалькенберг
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Эстерсунд
0'
17' Желтая карточка
Tobias Karlsson1
41' Желтая карточка
Менса Самуэль
49'
1
Johan
Brattberg
33
Юза
Тибор
8
Tobias
Karlsson1
4
Юханссон
Карл
II
18
Эрикссон
Якоб
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
11
Чибуйке
Джон
17
Edi
Sylisufaj
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
19
Eirik
Haugan
28
Marco
Weymans
8
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
13
Фрицсон
Лудвиг
10
Jordan
Attah
Kadiri
18
Тёрготт
Блэйр
Фалькенберг
4-2-3-1
Эстерсунд
5-3-1-1

Ход матча

17'
Tobias Karlsson1
 
41'
 
Менса Самуэль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 2 0.08
2. Nsima Peter 1 0.04
3. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
4. Tobias Karlsson1 1 0.04
5. Кристоффер Карлссон 0 0
6. Tobias Englund 0 0
7. Karl Soederstroem 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Kron 1 0.04
2. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
3. Jordan Attah Kadiri 1 0.04
4. Амин Реван 1 (1) 0.04
5. Перри Небию 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Кристоффер Карлссон 1 0
2. Nsima Peter 1 0
3. Эрикссон Якоб 1 0
4. Матисен Маркус 1 0
5. Ван Лой Сандер 1 0
6. Edi Sylisufaj 1 0
7. Бьёркенгрен Йон 1 0
8. Tobias Karlsson1 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Амин Реван 2 0
3. Simon Kron 1 0
4. Менса Самуэль 1 0
5. Ссеванкамбо Исак 1 0
6. Eirik Haugan 1 0
7. Фрицсон Лудвиг 1 0
8. Marco Weymans 1 0
9. Felix Hoerberg 1 0
10. Jordan Attah Kadiri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 0 60% (3) 0 0 40% (2) 0
 Эстерсунд 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг
Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд
Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Аллсвенскан Эстерсунд 6:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 2:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 0:0 7 3 3 1 10 - 8 12
3. Варберг БоИС 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Хаммарбю 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
12. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
13. Эребру 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Фалькенберг 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
15. Эстерсунд 0:0 7 1 2 4 4 - 10 5
16. Хельсинборг 6 0 2 4 2 - 11 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Менса Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Tobias Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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