Фалькенберг
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Эстерсунд
17' Желтая карточкаTobias Karlsson1
41' Желтая карточкаМенса Самуэль
33
Юза
Тибор
11
Чибуйке
Джон
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Lorik Ademi
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
-
99 Baqr Sadiq
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
17'
41'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|2
|0.08
|2.
|Nsima Peter
|1
|0.04
|3.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|4.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|5.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|6.
|Tobias Englund
|0
|0
|7.
|Karl Soederstroem
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simon Kron
|1
|0.04
|2.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|3.
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|4.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|5.
|Перри Небию
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|2.
|Nsima Peter
|1
|0
|3.
|Эрикссон Якоб
|1
|0
|4.
|Матисен Маркус
|1
|0
|5.
|Ван Лой Сандер
|1
|0
|6.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|7.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|8.
|Tobias Karlsson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|0
|2.
|Амин Реван
|2
|0
|3.
|Simon Kron
|1
|0
|4.
|Менса Самуэль
|1
|0
|5.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|6.
|Eirik Haugan
|1
|0
|7.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0
|8.
|Marco Weymans
|1
|0
|9.
|Felix Hoerberg
|1
|0
|10.
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|0
|60% (3)
|0
|0
|40% (2)
|0
|Эстерсунд
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг
Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд
Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Сириус
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Мьельбю
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Хеккен
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Гётеборг
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Хаммарбю
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Юргорден
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|12.
|Кальмар
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Эребру
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Хельсинборг
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0