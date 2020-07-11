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Фалькенберг
0:1
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
17' Желтая карточка
Tobias Karlsson1
41' Желтая карточка
Менса Самуэль
0:1
59' Гол
Jordan Attah Kadiri
90' Красная карточка
Johan Brattberg
90' Желтая карточка
Чибуйке Джон
90'+5
1
Johan
Brattberg
33
Юза
Тибор
8
Tobias
Karlsson1
4
Юханссон
Карл
II
18
Эрикссон
Якоб
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
11
Чибуйке
Джон
17
Edi
Sylisufaj
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
19
Eirik
Haugan
28
Marco
Weymans
8
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
13
Фрицсон
Лудвиг
10
Jordan
Attah
Kadiri
18
Тёрготт
Блэйр
Фалькенберг
4-2-3-1
Эстерсунд
5-3-1-1

Ход матча

17'
Tobias Karlsson1
 
41'
 
Менса Самуэль
57'
Веде Антон
Edi Sylisufaj
 
59'
0:1
Jordan Attah Kadiri
(Амин Реван)
59'
 
Перри Небию
Тёрготт Блэйр
71'
Tobias Englund
Karl Soederstroem
 
71'
Lorik Ademi
Кристоффер Карлссон
 
85'
 
Brian Martin2
Jordan Attah Kadiri
90'
 
Пурвер Алекс
Фрицсон Лудвиг
90'
Johan Brattberg
 
90'
Чибуйке Джон
 
90'
Норинг Виктор
Матисен Маркус
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 2 0.08
2. Nsima Peter 1 0.04
3. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
4. Tobias Karlsson1 1 0.04
5. Кристоффер Карлссон 0 0
6. Tobias Englund 0 0
7. Karl Soederstroem 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jordan Attah Kadiri 2 0.08
2. Simon Kron 1 0.04
3. Амин Реван 1 (1) 0.04
4. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
5. Перри Небию 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Johan Brattberg 0 1
2. Кристоффер Карлссон 1 0
3. Чибуйке Джон 1 0
4. Nsima Peter 1 0
5. Эрикссон Якоб 1 0
6. Матисен Маркус 1 0
7. Ван Лой Сандер 1 0
8. Edi Sylisufaj 1 0
9. Бьёркенгрен Йон 1 0
10. Tobias Karlsson1 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Амин Реван 2 0
3. Simon Kron 1 0
4. Менса Самуэль 1 0
5. Ссеванкамбо Исак 1 0
6. Eirik Haugan 1 0
7. Фрицсон Лудвиг 1 0
8. Marco Weymans 1 0
9. Felix Hoerberg 1 0
10. Jordan Attah Kadiri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 0 60% (3) 0 0 40% (2) 0
 Эстерсунд 0 0 20% (1) 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг
Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд
Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Аллсвенскан Эстерсунд 6:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 2:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 7 3 3 1 10 - 8 12
3. Варберг БоИС 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
12. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
13. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
14. Эребру 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Фалькенберг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Хельсинборг 6 0 2 4 2 - 11 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Менса Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Tobias Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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