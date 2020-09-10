Гётеборг
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Гамла Уллеви
Хаммарбю
0:1
20' ГолЮханнссон Арон
89
Сана
Тобиас
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
Ход матча
20'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.26
|2.
|Сана Тобиас
|4 (2)
|0.21
|3.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.16
|4.
|Фарнеруд Александер
|2
|0.11
|5.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.11
|6.
|August Erlingmark
|2
|0.11
|7.
|Sargon Abraham
|1
|0.05
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.05
|9.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|10.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|11.
|Яллоу Александр
|0
|0
|12.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|13.
|Emil Holm
|0
|0
|14.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Людвигсон Густав
|4
|0.21
|2.
|Юханнссон Арон
|4 (2)
|0.21
|3.
|Имад Халили
|3
|0.16
|4.
|Паулиньо II
|3
|0.16
|5.
|Танкович Муамер
|3
|0.16
|6.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.11
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.11
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.05
|10.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.05
|11.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|12.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|13.
|Родич Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|August Erlingmark
|4
|1
|2.
|Айеш Хосам
|3
|0
|3.
|Яллоу Александр
|3
|0
|4.
|Калисир Андре
|2
|0
|5.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|6.
|Kristopher Da Graca
|2
|0
|7.
|Alhassan Yusuf
|2
|0
|8.
|Emil Holm
|2
|0
|9.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|10.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|11.
|Сана Тобиас
|1
|0
|12.
|Victor Wernersson
|1
|0
|13.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|6
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|3.
|Сёдерстрём Тим
|4
|0
|4.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|5.
|Халили Абдул
|3
|0
|6.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|7.
|Шер Аймар
|3
|0
|8.
|Имад Халили
|2
|0
|9.
|Фельман Давид
|2
|0
|10.
|Паулиньо II
|2
|0
|11.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|12.
|Мадьяр Ричард
|0
|1
|13.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|14.
|Оустед Давид
|1
|0
|15.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|16.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|17.
|Сандберг Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|35% (7)
|Хаммарбю
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|16.67% (4)
|25% (6)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг
Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:2
|19
|11
|6
|2
|37 - 19
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|19
|8
|5
|6
|38 - 28
|29
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|1:0
|19
|7
|7
|5
|25 - 26
|28
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|19
|6
|7
|6
|17 - 19
|25
|9.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|2:1
|19
|6
|5
|8
|22 - 27
|23
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Хельсинборг
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|14.
|Гётеборг
|0:1
|19
|2
|11
|6
|21 - 29
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.50
|1.03
|11.00
|1.02
|3.45
|1.28
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.87
|1.87
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.22
|3.80
|1.11
|5.80
|1.07
|7.60
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|9.80
|1.01
|9.00
|1.04
|4.45
|1.19
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.51
|2.49
|1.25
|3.72
|1.15
|4.65
|1.06
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.97
|1.07
|3.85
|1.25
|3.08
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.81
|1.20
|4.41
|1.16
|5.05
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|16.04
|1.01
|16.43
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.33
|2.59
|1.52
|2.10
|1.77
|1.83
|2.03
|1.63
|2.34
|1.42
|2.92
|1.61
|2.43
|1.29
|3.71
|—
|—
|1.18
|5.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.45
|1.50
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.13
|5.95
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.35
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.51
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.12
|5.98
|1.02
|12.63
|1.02
|13.36
|2.21
|1.70
|1.81
|2.05
|1.41
|2.98
|1.28
|3.79
|1.49
|2.76
|1.34
|3.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—