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  3. Швеция
Гётеборг
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Хаммарбю
0'
0:1
20' Гол
Юханнссон Арон
24'
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
4
Kristopher
Da
Graca
30
Бьярсмюр
Маттиас
Yahya
Kalley
28
Alhassan
Yusuf
15
Юханссон
Якоб
89
Сана
Тобиас
8
Айеш
Хосам
14
Christian
Kouakou
III
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
1
Оустед
Давид
14
Сёдерстрём
Тим
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
30
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
17
Халили
Абдул
22
Танкович
Муамер
9
Паулиньо
II
23
Юханнссон
Арон
Гётеборг
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1
Юханнссон Арон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.26
2. Сана Тобиас 4 (2) 0.21
3. Айеш Хосам 3 (2) 0.16
4. Фарнеруд Александер 2 0.11
5. Хараишвили Георгий 2 0.11
6. August Erlingmark 2 0.11
7. Sargon Abraham 1 0.05
8. Бьярсмюр Маттиас 1 0.05
9. Юханссон Якоб 0 0
10. Christian Kouakou III 0 0
11. Яллоу Александр 0 0
12. Alhassan Yusuf 0 0
13. Emil Holm 0 0
14. Jesper Tolinsson 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Людвигсон Густав 4 0.21
2. Юханнссон Арон 4 (2) 0.21
3. Имад Халили 3 0.16
4. Паулиньо II 3 0.16
5. Танкович Муамер 3 0.16
6. Качаниклич Алекс 2 0.11
7. Халили Абдул 2 0.11
8. Фенгер Мадс 1 0.05
9. Мадьяр Ричард 1 0.05
10. Kalle Bjoerklund 1 0.05
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Андерсен Йеппе 0 0
13. Родич Владимир 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. August Erlingmark 4 1
2. Айеш Хосам 3 0
3. Яллоу Александр 3 0
4. Калисир Андре 2 0
5. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
6. Kristopher Da Graca 2 0
7. Alhassan Yusuf 2 0
8. Emil Holm 2 0
9. Jesper Tolinsson 0 1
10. Фарнеруд Александер 1 0
11. Сана Тобиас 1 0
12. Victor Wernersson 1 0
13. Бьярсмюр Маттиас 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 6 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Сёдерстрём Тим 4 0
4. Фенгер Мадс 3 0
5. Халили Абдул 3 0
6. Людвигсон Густав 3 0
7. Шер Аймар 3 0
8. Имад Халили 2 0
9. Фельман Давид 2 0
10. Паулиньо II 2 0
11. Kalle Bjoerklund 2 0
12. Мадьяр Ричард 0 1
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. Оустед Давид 1 0
15. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
16. Качаниклич Алекс 1 0
17. Сандберг Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 15% (3) 5% (1) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 35% (7)
 Хаммарбю 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7) 16.67% (4) 25% (6) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг
Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Хаммарбю 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хаммарбю 1:3 Гётеборг Кубок Хаммарбю 6:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:2 19 11 6 2 37 - 19 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 0:0 19 8 5 6 38 - 28 29
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 1:0 19 7 7 5 25 - 26 28
8. Эстерсунд 0:0 19 6 7 6 17 - 19 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 2:1 19 6 5 8 22 - 27 23
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Хельсинборг 19 3 8 8 19 - 31 17
14. Гётеборг 0:1 19 2 11 6 21 - 29 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Юханнссон Арон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хаммарбю
3.15
3.65
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 0:1 Хаммарбю онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.85 3.65 2.35
3.15 3.25 2.20
2.89 3.36 2.46
2.87 3.45 2.43
3.21 3.26 2.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.03 11.00 1.02 3.45 1.28 3.50 1.28 1.87 1.87 2.01 1.80 1.77 2.05 1.33 3.15 1.22 3.80 1.11 5.80 1.07 7.60 1.02 11.00
9.80 1.01 9.00 1.04 4.45 1.19 3.52 1.30 2.29 1.69 1.79 2.02 1.51 2.49 1.25 3.72 1.15 4.65 1.06 7.10
9.29 1.05 7.97 1.07 3.85 1.25 3.08 1.36 2.07 1.73 1.64 2.22 1.42 2.81 1.20 4.41 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 16.04 1.01 16.43
3.41 1.33 2.59 1.52 2.10 1.77 1.83 2.03 1.63 2.34 1.42 2.92 1.61 2.43 1.29 3.71 1.18 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.45 1.50 2.28 1.63 1.28 3.45 1.19 4.40 1.04 9.00
3.04 1.38 2.21 1.67 1.57 2.40 1.19 4.75 1.13 5.95
3.13 1.35 2.12 1.70 1.51 2.51 1.18 4.70 1.12 5.98 1.02 12.63 1.02 13.36
2.21 1.70 1.81 2.05 1.41 2.98 1.28 3.79 1.49 2.76 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75
4.80 1.19 3.45 1.31 1.93 1.88 1.46 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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