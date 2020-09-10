Гётеборг
0:4
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Хаммарбю
0:1
20' ГолЮханнссон Арон
31' Желтая карточкаФенгер Мадс
41' Желтая карточкаChristian Kouakou III
51' Желтая карточкаАйеш Хосам
54' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
59' Желтая карточкаВернблум Понтус
61' Желтая карточкаШер Аймар
63' Желтая карточкаХалили Абдул
0:2
71' ГолТанкович Муамер
76' Желтая карточкаДжазе Моханад
0:3
78' ГолТанкович Муамер
0:4
87' ГолТанкович Муамер
89
Сана
Тобиас
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
Ход матча
20'
0:1
31'
51'
54'
59'
61'
63'
71'
76'
78'
87'
0:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.26
|2.
|Сана Тобиас
|4 (2)
|0.21
|3.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.16
|4.
|Фарнеруд Александер
|2
|0.11
|5.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.11
|6.
|August Erlingmark
|2
|0.11
|7.
|Sargon Abraham
|1
|0.05
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.05
|9.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|10.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|11.
|Яллоу Александр
|0
|0
|12.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|13.
|Emil Holm
|0
|0
|14.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|6
|0.32
|2.
|Юханнссон Арон
|5 (2)
|0.26
|3.
|Людвигсон Густав
|4
|0.21
|4.
|Имад Халили
|3
|0.16
|5.
|Паулиньо II
|3
|0.16
|6.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.11
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.11
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.05
|10.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.05
|11.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|12.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|13.
|Родич Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|August Erlingmark
|4
|1
|2.
|Айеш Хосам
|4
|0
|3.
|Яллоу Александр
|3
|0
|4.
|Калисир Андре
|2
|0
|5.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|6.
|Kristopher Da Graca
|2
|0
|7.
|Alhassan Yusuf
|2
|0
|8.
|Emil Holm
|2
|0
|9.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|10.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|11.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|12.
|Сана Тобиас
|1
|0
|13.
|Victor Wernersson
|1
|0
|14.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|15.
|Christian Kouakou III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|7
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|3.
|Фенгер Мадс
|4
|0
|4.
|Халили Абдул
|4
|0
|5.
|Сёдерстрём Тим
|4
|0
|6.
|Шер Аймар
|4
|0
|7.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|8.
|Имад Халили
|2
|0
|9.
|Фельман Давид
|2
|0
|10.
|Паулиньо II
|2
|0
|11.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|12.
|Мадьяр Ричард
|0
|1
|13.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|14.
|Оустед Давид
|1
|0
|15.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|16.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|17.
|Сандберг Симон
|1
|0
|18.
|Джазе Моханад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|35% (7)
|Хаммарбю
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|25% (7)
|14.29% (4)
|25% (7)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг
Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|11
|6
|2
|38 - 20
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|19
|8
|5
|6
|40 - 30
|29
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|8.
|Эстерсунд
|19
|6
|7
|6
|19 - 21
|25
|9.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|19
|6
|5
|8
|23 - 28
|23
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Хельсинборг
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|14.
|Гётеборг
|19
|2
|11
|6
|21 - 32
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.50
|1.03
|11.00
|1.02
|3.75
|1.25
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.13
|1.66
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.22
|3.80
|1.02
|11.00
|1.07
|7.60
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|9.80
|1.01
|9.00
|1.04
|4.45
|1.19
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.51
|2.49
|1.25
|3.72
|1.15
|4.65
|1.06
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.97
|1.07
|3.85
|1.25
|—
|—
|3.08
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.81
|1.20
|4.41
|1.16
|5.05
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|16.04
|1.01
|16.43
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.33
|2.80
|1.45
|2.19
|1.71
|1.71
|2.19
|1.86
|2.00
|1.55
|2.51
|1.25
|4.09
|1.42
|2.92
|1.14
|5.94
|—
|—
|1.18
|5.07
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.45
|1.50
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.13
|5.95
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.35
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.51
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.12
|5.98
|1.02
|12.63
|1.02
|13.36
|2.21
|1.70
|1.81
|2.05
|1.41
|2.98
|1.28
|3.79
|1.44
|2.86
|1.24
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—