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Гётеборг
0:4
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
0:1
20' Гол
Юханнссон Арон
31' Желтая карточка
Фенгер Мадс
41' Желтая карточка
Christian Kouakou III
51' Желтая карточка
Айеш Хосам
54' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
59' Желтая карточка
Вернблум Понтус
61' Желтая карточка
Шер Аймар
63' Желтая карточка
Халили Абдул
0:2
71' Гол
Танкович Муамер
76' Желтая карточка
Джазе Моханад
0:3
78' Гол
Танкович Муамер
0:4
87' Гол
Танкович Муамер
90'+4
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
4
Kristopher
Da
Graca
30
Бьярсмюр
Маттиас
Yahya
Kalley
28
Alhassan
Yusuf
15
Юханссон
Якоб
89
Сана
Тобиас
8
Айеш
Хосам
14
Christian
Kouakou
III
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
1
Оустед
Давид
14
Сёдерстрём
Тим
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
30
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
17
Халили
Абдул
22
Танкович
Муамер
9
Паулиньо
II
23
Юханнссон
Арон
Гётеборг
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1
Юханнссон Арон
31'
 
Фенгер Мадс
41'
Christian Kouakou III
 
45'
 
Шер Аймар
Боянич Дарьян
46'
Фарнеруд Александер
Yahya Kalley
 
46'
Вернблум Понтус
Christian Kouakou III
 
51'
Айеш Хосам
 
54'
 
Андерсен Йеппе
59'
Вернблум Понтус
 
61'
 
Шер Аймар
63'
 
Халили Абдул
71'
 
Людвигсон Густав
Юханнссон Арон
71'
Хараишвили Георгий
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
71'
0:2
Танкович Муамер
(Людвигсон Густав)
76'
 
Джазе Моханад
78'
0:3
Танкович Муамер
(Людвигсон Густав)
84'
Sargon Abraham
Alhassan Yusuf
 
84'
Jesper Tolinsson
Юханссон Якоб
 
87'
0:4
Танкович Муамер
88'
 
Имад Халили
Андерсен Йеппе
88'
 
Сандберг Симон
Сёдерстрём Тим

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.26
2. Сана Тобиас 4 (2) 0.21
3. Айеш Хосам 3 (2) 0.16
4. Фарнеруд Александер 2 0.11
5. Хараишвили Георгий 2 0.11
6. August Erlingmark 2 0.11
7. Sargon Abraham 1 0.05
8. Бьярсмюр Маттиас 1 0.05
9. Юханссон Якоб 0 0
10. Christian Kouakou III 0 0
11. Яллоу Александр 0 0
12. Alhassan Yusuf 0 0
13. Emil Holm 0 0
14. Jesper Tolinsson 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 6 0.32
2. Юханнссон Арон 5 (2) 0.26
3. Людвигсон Густав 4 0.21
4. Имад Халили 3 0.16
5. Паулиньо II 3 0.16
6. Качаниклич Алекс 2 0.11
7. Халили Абдул 2 0.11
8. Фенгер Мадс 1 0.05
9. Мадьяр Ричард 1 0.05
10. Kalle Bjoerklund 1 0.05
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Андерсен Йеппе 0 0
13. Родич Владимир 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. August Erlingmark 4 1
2. Айеш Хосам 4 0
3. Яллоу Александр 3 0
4. Калисир Андре 2 0
5. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
6. Kristopher Da Graca 2 0
7. Alhassan Yusuf 2 0
8. Emil Holm 2 0
9. Jesper Tolinsson 0 1
10. Фарнеруд Александер 1 0
11. Вернблум Понтус 1 0
12. Сана Тобиас 1 0
13. Victor Wernersson 1 0
14. Бьярсмюр Маттиас 1 0
15. Christian Kouakou III 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 7 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Фенгер Мадс 4 0
4. Халили Абдул 4 0
5. Сёдерстрём Тим 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Людвигсон Густав 3 0
8. Имад Халили 2 0
9. Фельман Давид 2 0
10. Паулиньо II 2 0
11. Kalle Bjoerklund 2 0
12. Мадьяр Ричард 0 1
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. Оустед Давид 1 0
15. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
16. Качаниклич Алекс 1 0
17. Сандберг Симон 1 0
18. Джазе Моханад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 15% (3) 5% (1) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 35% (7)
 Хаммарбю 7.14% (2) 10.71% (3) 25% (7) 14.29% (4) 25% (7) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг
Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Хаммарбю 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хаммарбю 1:3 Гётеборг Кубок Хаммарбю 6:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 19 11 6 2 38 - 20 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 19 7 7 5 28 - 26 28
8. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Хельсинборг 19 3 8 8 19 - 31 17
14. Гётеборг 19 2 11 6 21 - 32 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Боянич Дарьян уходит с поля. Шер Аймар выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Christian Kouakou получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    ОН ПРОМАЗАЛ - [player1] пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    31'
    Фенгер Мадс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Юханнссон Арон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гётеборг 0:4 Хаммарбю онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
62.00 16.00 1.02
2.89 3.36 2.46
2.87 3.45 2.43
16.52 4.57 1.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.03 11.00 1.02 3.75 1.25 3.50 1.28 2.13 1.66 2.01 1.80 1.77 2.05 1.20 4.20 1.22 3.80 1.02 11.00 1.07 7.60 1.02 11.00
9.80 1.01 9.00 1.04 4.45 1.19 3.52 1.30 2.29 1.69 1.79 2.02 1.51 2.49 1.25 3.72 1.15 4.65 1.06 7.10
9.29 1.05 7.97 1.07 3.85 1.25 3.08 1.36 2.07 1.73 1.64 2.22 1.42 2.81 1.20 4.41 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 16.04 1.01 16.43
3.39 1.33 2.80 1.45 2.19 1.71 1.71 2.19 1.86 2.00 1.55 2.51 1.25 4.09 1.42 2.92 1.14 5.94 1.18 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.45 1.50 2.28 1.63 1.57 2.31 1.19 4.40 1.05 8.50
3.04 1.38 2.21 1.67 1.57 2.40 1.19 4.75 1.13 5.95
3.13 1.35 2.12 1.70 1.51 2.51 1.18 4.70 1.12 5.98 1.02 12.63 1.02 13.36
2.21 1.70 1.81 2.05 1.41 2.98 1.28 3.79 1.44 2.86 1.24 4.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75
4.80 1.19 3.45 1.31 1.93 1.88 1.46 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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