  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хельсинборг
0:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Мальмё
0'
0:1
15' Гол
Телин Исаак
20'
1
Линдегор
Андерс
19
Сисей
Йозеф
2
Ravy
Tsouka
Dozi
42
Дискеруд
Миккел
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
15
Max
Svensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
19
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
22
Налич
Ади
7
Телин
Исаак
Хельсинборг
4-4-2
Мальмё
4-5-1

Ход матча

15'
0:1
Телин Исаак
(Ракип Эрдаль)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (3) 0.35
2. Max Svensson 5 0.19
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.15
4. Rasmus Joensson 3 0.12
5. Ольсен Брандур 2 0.08
6. Геро Альхаджи 1 0.04
7. Жигович Армин 1 0.04
8. Assad Al Hamlawi 1 0.04
9. Линдегор Андерс 1 0.04
10. Дискеруд Миккел 1 0.04
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 10 (1) 0.38
2. Кристиансен Андерс 9 (2) 0.35
3. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.27
4. Тойвонен Ола 7 0.27
5. Рикс Сёрен 5 0.19
6. Налич Ади 2 0.08
7. Брорссон Франц 2 0.08
8. Ахмедходжич Анел 2 0.08
9. Ракип Эрдаль 1 0.04
10. Антонссон Маркус 1 0.04
11. Молинс Гильермо 1 0.04
12. Сарр Амин 1 0.04
13. Траустасон Арнор 1 0.04
14. Ларссон Эрик 0 0
15. Кнудсен Йонас 0 0
16. Баширу Фуад 0 0
17. Прица Тим 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Ольсен Брандур 5 0
5. Рандруп Андерс 4 0
6. Дискеруд Миккел 4 0
7. Сисей Йозеф 4 0
8. Жигович Армин 3 0
9. Сисей Кебба 2 0
10. Erik Figueroa 2 0
11. Ravy Tsouka Dozi 2 0
12. Max Svensson 2 0
13. Alexander Timossi Andersson 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 8 1
2. Брорссон Франц 5 0
3. Нильсен Лассе 4 0
4. Бергет Йо Инге 4 0
5. Тойвонен Ола 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Траустасон Арнор 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Сафари Беранг 1 0
13. Кнудсен Йонас 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Ракип Эрдаль 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 32.14% (9)
 Мальмё 16.33% (8) 12.24% (6) 18.37% (9) 14.29% (7) 18.37% (9) 20.41% (10)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг
Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада
Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Мальмё 4:1 Хельсинборг Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Хельсинборг Кубок Швеции Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Суперкубок Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 26 14 9 3 51 - 25 51
2. Эльфсборг 26 10 13 3 41 - 33 43
3. Юргорден 26 12 6 8 43 - 30 42
4. Хеккен 26 10 11 5 39 - 27 41
5. Норрчёпинг 26 11 7 8 52 - 39 40
6. Хаммарбю 26 10 10 6 42 - 37 40
7. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
8. Эребру 26 10 6 10 33 - 36 36
9. Мьельбю 26 9 8 9 40 - 41 35
10. АИК 0:0 26 8 9 9 26 - 28 33
11. Эстерсунд 26 8 9 9 26 - 32 33
12. Варберг БоИС 0:0 26 7 8 11 33 - 38 29
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Фалькенберг 26 5 8 13 29 - 44 23
15. Хельсинборг 0:0 26 4 11 11 28 - 41 23
16. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Мальмё
8.37
6.80
1.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.40 5.15 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 6.80 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 5.15 1.37
  8.37 4.91 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Мальмё» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мальмё» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Мальмё», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 10.50 1.02 4.10 1.21 3.45 1.28 2.11 1.73 1.97 1.83 1.75 2.08 1.87 1.87 1.31 3.25 1.33 3.15 1.10 6.40 1.11 5.80 1.01 12.00 1.02 11.00
16.75 1.01 15.50 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.27 3.84 1.11 6.65
5.65 1.16 2.55 1.55 2.27 1.68 2.00 1.88 1.76 2.14 1.61 2.40 1.23 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.48 1.50 2.31 1.57 1.23 3.85 1.25 3.75 1.03 10.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.15 1.38 2.50 1.57 1.88 1.99 1.61 2.40 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Мальмё онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный