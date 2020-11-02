Хельсинборг
0:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Мальмё
0:1
15' ГолТелин Исаак
22' Желтая карточкаСисей Йозеф
37' Желтая карточкаНильсен Лассе
19
Сисей
Йозеф
15
Max
Svensson
19
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
22
Налич
Ади
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаПолузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
15'
0:1
22'
37'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (3)
|0.35
|2.
|Max Svensson
|5
|0.19
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.15
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.12
|5.
|Ольсен Брандур
|2
|0.08
|6.
|Геро Альхаджи
|1
|0.04
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|8.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.04
|9.
|Линдегор Андерс
|1
|0.04
|10.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|14.
|Сисей Кебба
|0
|0
|15.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|11 (1)
|0.42
|2.
|Кристиансен Андерс
|9 (2)
|0.35
|3.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.27
|4.
|Тойвонен Ола
|7
|0.27
|5.
|Рикс Сёрен
|5
|0.19
|6.
|Налич Ади
|2
|0.08
|7.
|Брорссон Франц
|2
|0.08
|8.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.08
|9.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.04
|10.
|Антонссон Маркус
|1
|0.04
|11.
|Молинс Гильермо
|1
|0.04
|12.
|Сарр Амин
|1
|0.04
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0.04
|14.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|15.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|16.
|Баширу Фуад
|0
|0
|17.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|9
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|5
|0
|5.
|Сисей Йозеф
|5
|0
|6.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|7.
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|8.
|Жигович Армин
|3
|0
|9.
|Сисей Кебба
|2
|0
|10.
|Erik Figueroa
|2
|0
|11.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|12.
|Max Svensson
|2
|0
|13.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|14.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|15.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|16.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|8
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|5
|0
|3.
|Брорссон Франц
|5
|0
|4.
|Бергет Йо Инге
|4
|0
|5.
|Тойвонен Ола
|3
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|7.
|Траустасон Арнор
|3
|0
|8.
|Инносент Бонке
|3
|0
|9.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|10.
|Налич Ади
|3
|0
|11.
|Телин Исаак
|1
|1
|12.
|Сафари Беранг
|1
|0
|13.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|16.
|Беихмо Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|Мальмё
|16.33% (8)
|12.24% (6)
|18.37% (9)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|20.41% (10)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг
Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада
Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Хельсинборг Кубок Швеции Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Суперкубок Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0
|26
|15
|8
|3
|52 - 25
|53
|2.
|Эльфсборг
|26
|10
|13
|3
|41 - 33
|43
|3.
|Юргорден
|26
|12
|6
|8
|43 - 30
|42
|4.
|Хеккен
|26
|10
|11
|5
|39 - 27
|41
|5.
|Норрчёпинг
|26
|11
|7
|8
|52 - 39
|40
|6.
|Хаммарбю
|26
|10
|10
|6
|42 - 37
|40
|7.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|8.
|Эребру
|26
|10
|6
|10
|33 - 36
|36
|9.
|АИК
|1:0
|26
|9
|8
|9
|27 - 28
|35
|10.
|Мьельбю
|26
|9
|8
|9
|40 - 41
|35
|11.
|Эстерсунд
|26
|8
|9
|9
|26 - 32
|33
|12.
|Варберг БоИС
|0:1
|26
|7
|7
|12
|33 - 39
|28
|13.
|Гётеборг
|26
|4
|12
|10
|27 - 40
|24
|14.
|Фалькенберг
|26
|5
|8
|13
|29 - 44
|23
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|26
|4
|10
|12
|28 - 42
|22
|16.
|Кальмар
|26
|4
|9
|13
|28 - 46
|21
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Мальмё» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мальмё» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Мальмё», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|1.72
|2.05
|—
|—
|4.10
|1.21
|—
|—
|1.10
|6.25
|2.11
|1.73
|1.97
|1.83
|1.75
|2.08
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.02
|11.00
|1.10
|6.40
|1.01
|12.60
|1.01
|12.00
|1.02
|11.00
|
|16.75
|1.01
|15.50
|1.02
|5.40
|1.16
|—
|—
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.27
|3.84
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|1.52
|2.62
|1.31
|3.62
|1.10
|7.74
|1.58
|2.46
|1.43
|2.95
|1.90
|1.98
|1.58
|2.46
|1.43
|2.92
|1.34
|3.37
|1.80
|2.08
|1.58
|2.46
|1.16
|5.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.23
|3.85
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.90
|—
|—
|
|—
|—
|3.15
|1.38
|2.50
|1.57
|1.88
|1.99
|1.26
|3.99
|1.14
|6.19
|1.44
|2.89
|1.30
|3.69
|—
|—
|—
|—