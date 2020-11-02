  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хельсинборг
0:1
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
0:1
15' Гол
Телин Исаак
22' Желтая карточка
Сисей Йозеф
37' Желтая карточка
Нильсен Лассе
90'+5
1
Линдегор
Андерс
19
Сисей
Йозеф
2
Ravy
Tsouka
Dozi
42
Дискеруд
Миккел
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
15
Max
Svensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
19
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
22
Налич
Ади
7
Телин
Исаак
Хельсинборг
4-4-2
Мальмё
4-5-1

Ход матча

15'
0:1
Телин Исаак
(Ракип Эрдаль)
22'
Сисей Йозеф
 
37'
 
Нильсен Лассе
51'
Alexander Nilsson
Линдегор Андерс
 
63'
 
Рикс Сёрен
Тойвонен Ола
64'
 
Инносент Бонке
Ракип Эрдаль
88'
Андреас Ландгрен
Сисей Йозеф
 
88'
Erik Figueroa
Эрикссон Адам
 
89'
Ludvig Carlius
Ольсен Брандур
 
90'
 
Брорссон Франц
Налич Ади

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (3) 0.35
2. Max Svensson 5 0.19
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.15
4. Rasmus Joensson 3 0.12
5. Ольсен Брандур 2 0.08
6. Геро Альхаджи 1 0.04
7. Жигович Армин 1 0.04
8. Assad Al Hamlawi 1 0.04
9. Линдегор Андерс 1 0.04
10. Дискеруд Миккел 1 0.04
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 11 (1) 0.42
2. Кристиансен Андерс 9 (2) 0.35
3. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.27
4. Тойвонен Ола 7 0.27
5. Рикс Сёрен 5 0.19
6. Налич Ади 2 0.08
7. Брорссон Франц 2 0.08
8. Ахмедходжич Анел 2 0.08
9. Ракип Эрдаль 1 0.04
10. Антонссон Маркус 1 0.04
11. Молинс Гильермо 1 0.04
12. Сарр Амин 1 0.04
13. Траустасон Арнор 1 0.04
14. Ларссон Эрик 0 0
15. Кнудсен Йонас 0 0
16. Баширу Фуад 0 0
17. Прица Тим 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Ольсен Брандур 5 0
5. Сисей Йозеф 5 0
6. Рандруп Андерс 4 0
7. Дискеруд Миккел 4 0
8. Жигович Армин 3 0
9. Сисей Кебба 2 0
10. Erik Figueroa 2 0
11. Ravy Tsouka Dozi 2 0
12. Max Svensson 2 0
13. Alexander Timossi Andersson 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 8 1
2. Нильсен Лассе 5 0
3. Брорссон Франц 5 0
4. Бергет Йо Инге 4 0
5. Тойвонен Ола 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Траустасон Арнор 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Сафари Беранг 1 0
13. Кнудсен Йонас 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Ракип Эрдаль 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 32.14% (9)
 Мальмё 16.33% (8) 12.24% (6) 18.37% (9) 14.29% (7) 18.37% (9) 20.41% (10)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг
Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада
Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Мальмё 4:1 Хельсинборг Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Хельсинборг Кубок Швеции Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Суперкубок Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 26 15 8 3 52 - 25 53
2. Эльфсборг 26 10 13 3 41 - 33 43
3. Юргорден 26 12 6 8 43 - 30 42
4. Хеккен 26 10 11 5 39 - 27 41
5. Норрчёпинг 26 11 7 8 52 - 39 40
6. Хаммарбю 26 10 10 6 42 - 37 40
7. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
8. Эребру 26 10 6 10 33 - 36 36
9. АИК 1:0 26 9 8 9 27 - 28 35
10. Мьельбю 26 9 8 9 40 - 41 35
11. Эстерсунд 26 8 9 9 26 - 32 33
12. Варберг БоИС 0:1 26 7 7 12 33 - 39 28
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Фалькенберг 26 5 8 13 29 - 44 23
15. Хельсинборг 0:1 26 4 10 12 28 - 42 22
16. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Сисей Йозеф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 6.00 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 5.25 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 5.15 1.37
  24.82 6.60 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Мальмё» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мальмё» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Мальмё», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 1.72 2.05 4.10 1.21 1.10 6.25 2.11 1.73 1.97 1.83 1.75 2.08 1.14 5.20 1.31 3.25 1.02 11.00 1.10 6.40 1.01 12.60 1.01 12.00 1.02 11.00
16.75 1.01 15.50 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.27 3.84 1.11 6.65
1.52 2.62 1.31 3.62 1.10 7.74 1.58 2.46 1.43 2.95 1.90 1.98 1.58 2.46 1.43 2.92 1.34 3.37 1.80 2.08 1.58 2.46 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.48 1.50 1.50 2.48 1.23 3.85 1.05 8.50 1.03 10.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
3.15 1.38 2.50 1.57 1.88 1.99 1.26 3.99 1.14 6.19 1.44 2.89 1.30 3.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Мальмё онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный