  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Хеккен
0' 28'
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
7
Юханссон
Петр
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
39
Isak
Magnusson
21
Исраэльссон
Эрик
29
Ромариньо
Перейра
10
Сахпекидис
Филип
19
Янссон
Исак
9
Geir
Andre
Herrem
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
13
Гулан
Никола
8
Фрайберг
Эрик
20
Ali
Youssef
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Кальмар
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.17
2. Юханссон Петр 4 (2) 0.13
3. Исраэльссон Эрик 3 0.1
4. Ромариньо Перейра 2 0.07
5. Алити Фидан 2 0.07
6. Ринг Себастьян 2 0.07
7. Ингельссон Сванте 2 0.07
8. Edvin Crona 2 0.07
9. Nils Froeling 2 0.07
10. Geir Andre Herrem 1 0.03
11. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.03
12. Эльм Виктор 1 (1) 0.03
13. Сахпекидис Филип 0 0
14. Янссон Исак 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leo Bengtsson 8 0.27
2. Содерлунд Александер 8 0.27
3. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.2
4. Ясин Ахмед 3 0.1
5. Patrik Waalemark 3 0.1
6. Берггрен Густав 3 0.1
7. Ali Youssef 2 0.07
8. Хаммар Юхан 2 0.07
9. Жута Леонард 1 0.03
10. Линдгрен Расмус 1 0.03
11. Туоминен Яссе 1 (1) 0.03
12. Фрайберг Эрик 1 0.03
13. Люндберг Виктор 1 0.03
14. Тойвио Йоона 1 0.03
15. Alexander Faltsetas 1 0.03
16. Нильссон Хокан 1 0.03
17. Adam Andersson II 1 0.03
18. Godswill Ekpolo 0 0
19. Гулан Никола 0 0
20. Марич Аднан 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 6 2
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 5 0
5. Нури Эмин 4 0
6. Бергквист Дуг 4 0
7. Янссон Исак 3 0
8. Ole Soederberg 2 0
9. Rafinha I 2 0
10. Ингельссон Сванте 2 0
11. York Rafael 2 0
12. Nils Froeling 2 0
13. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
14. Исраэльссон Эрик 1 0
15. Арокойо Гбенга 1 0
16. Henrik Loefkvist 1 0
17. Isak Magnusson 1 0
18. Carl Gustafsson 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Leo Bengtsson 6 0
2. Линдгрен Расмус 5 0
3. Берггрен Густав 5 0
4. Alexander Faltsetas 3 1
5. Ясин Ахмед 4 0
6. Фрайберг Эрик 3 0
7. Godswill Ekpolo 3 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Содерлунд Александер 2 0
10. Абрахамссон Петер 2 0
11. Туоминен Яссе 2 0
12. Гулан Никола 1 0
13. Тойвио Йоона 1 0
14. Жута Леонард 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 18.52% (5) 0 25.93% (7) 7.41% (2) 18.52% (5) 29.63% (8)
 Хеккен 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 15.91% (7) 13.64% (6) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +5 =8 -7
АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар
Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хеккен 3:0 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен
Хеккен 0:2 Юргорден Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хеккен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хеккен 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:0 Кальмар Аллсвенскан Хеккен 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Кальмар Аллсвенскан Хеккен 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 1:3 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 30 17 9 4 62 - 30 60
2. Эльфсборг 2:0 30 13 14 3 49 - 36 53
3. Хеккен 0:0 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Норрчёпинг 3:3 30 13 8 9 60 - 45 47
5. Юргорден 0:0 30 13 7 10 47 - 33 46
6. Мьельбю 0:1 30 12 8 10 45 - 43 44
7. Эребру 1:0 30 12 6 12 36 - 40 42
8. Хаммарбю 0:1 30 10 11 9 46 - 46 41
9. Варберг БоИС 0:0 30 10 8 12 45 - 43 38
10. АИК 0:2 30 10 8 12 28 - 33 38
11. Сириус 0:1 30 9 11 10 43 - 50 38
12. Гётеборг 1:0 30 7 13 10 34 - 41 34
13. Эстерсунд 0:2 30 8 9 13 27 - 44 33
14. Кальмар 0:0 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Фалькенберг 1:0 30 6 9 15 32 - 51 27
16. Хельсинборг 3:3 30 4 12 14 32 - 48 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 15 11 4 0 32 - 9 37
2. Хеккен 0:0 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 0:1 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эльфсборг 2:0 15 7 7 1 27 - 18 28
5. Эребру 1:0 15 8 3 4 22 - 20 27
6. Варберг БоИС 0:0 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 3:3 15 6 6 3 28 - 18 24
8. Юргорден 0:0 15 6 5 4 26 - 16 23
9. Сириус 0:1 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 0:1 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 0:2 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Фалькенберг 1:0 15 4 4 7 18 - 25 16
13. Хельсинборг 3:3 15 3 6 6 12 - 15 15
14. Гётеборг 1:0 15 3 5 7 14 - 24 14
15. Эстерсунд 0:2 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 0:0 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 2:0 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 3:3 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 0:0 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 2:0 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 0:2 15 6 5 4 15 - 17 23
6. Хаммарбю 0:1 15 6 2 7 23 - 28 20
7. Гётеборг 1:0 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Кальмар 0:0 15 5 4 6 19 - 24 19
9. АИК 0:2 15 4 6 5 13 - 18 18
10. Хеккен 0:0 15 3 9 3 15 - 18 18
11. Сириус 0:1 15 4 5 6 15 - 23 17
12. Мьельбю 0:1 15 4 4 7 18 - 22 16
13. Эребру 1:0 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 0:0 15 3 5 7 20 - 21 14
15. Фалькенберг 1:0 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 3:3 15 1 6 8 20 - 33 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Хеккен
6.30
3.70
1.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.30 3.60 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.60 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.70 1.77
  5.25 3.39 1.80

Самый высокий коэффициент на матч «Кальмар» – «Хеккен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальмар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хеккен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальмар» – «Хеккен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 7.60 1.08 1.97 1.77 2.55 1.52 2.06 1.77 1.30 3.30 1.41 2.75 1.08 7.00 1.11 5.90 1.09 7.50 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
8.80 1.03 7.80 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.41 2.91 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50
2.99 1.42 2.60 1.53 2.20 1.72 1.83 2.05 1.63 2.36 1.47 2.80 1.30 3.67 1.27 3.94 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.82 1.99 1.05 8.50 1.09 6.30 1.05 8.50
2.68 1.47 1.83 1.98 1.36 3.12 1.11 6.40 1.08 7.90
2.43 1.58 2.00 1.86 1.54 2.53 1.35 3.24 1.26 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.76 1.27 2.56 1.53 1.66 2.22 1.26 3.85 1.16 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.00 1.13
Букмекер Да Нет
3.70 1.29
Где смотреть матч Кальмар 0:0 Хеккен онлайн

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