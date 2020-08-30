Эребру
4:3
Конец матча
Стадион: Берн Арена
Норрчёпинг
1:0
29' ГолХуммет Денис
1:1
33' ГолЛауритсен Расмус
1:2
35' ГолНюман Кристоффер
2:2
39' ГолХуммет Денис
41' Желтая карточкаТело Кристофер
56' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
3:2
57' ПенальтиБесара Нахир
3:3
59' ГолPontus Almqvist
67' Желтая карточкаМартенссон Йохан
85' Желтая карточкаАли Хусейн
87' Желтая карточкаФранссон Александер
4:3
90' ГолХуммет Денис
90' Желтая карточкаХуммет Денис
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
12
Jake
Larsson
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 David SegerПолузащитник
-
19 Бесара НахирПолузащитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
30 Jake McGuire
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
29'
1:0
33'
1:1
35'
39'
2:2
41'
57'
3:2
59'
67'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|5 (1)
|0.28
|2.
|Мехмети Агон
|4
|0.22
|3.
|Хуммет Денис
|3
|0.17
|4.
|David Seger
|2
|0.11
|5.
|Jake Larsson
|2
|0.11
|6.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.11
|7.
|Robin Book
|2
|0.11
|8.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|9.
|Kevin Wright
|0
|0
|10.
|Герзич Нордин
|0
|0
|11.
|Али Хусейн
|0
|0
|12.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|13.
|Карялайнен Расмус
|0
|0
|14.
|Лане Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|9 (1)
|0.5
|2.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.33
|3.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.28
|4.
|Pontus Almqvist
|5
|0.28
|5.
|Леви Джонатан
|3
|0.17
|6.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.17
|7.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.11
|8.
|Терн Симон
|2
|0.11
|9.
|Франссон Александер
|1
|0.06
|10.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.06
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.06
|12.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|13.
|Вальквист Линус
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|5
|0
|2.
|Сковгор Андреас
|5
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|3
|0
|4.
|David Seger
|3
|0
|5.
|Герзич Нордин
|2
|0
|6.
|Бесара Нахир
|2
|0
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|8.
|Kevin Wright
|2
|0
|9.
|Jake Larsson
|2
|0
|10.
|Колландер Деннис
|2
|0
|11.
|Али Хусейн
|1
|0
|12.
|Мехмети Агон
|1
|0
|13.
|Хуммет Денис
|1
|0
|14.
|Robin Book
|1
|0
|15.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|16.
|Simon Amin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|4.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|5.
|Халлениус Линус
|1
|0
|6.
|Тело Кристофер
|1
|0
|7.
|Терн Симон
|1
|0
|8.
|Вальквист Линус
|1
|0
|9.
|Франссон Александер
|1
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|11.
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|12.
|Леви Джонатан
|1
|0
|13.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|Норрчёпинг
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +4 =6 -10Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг
Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг
Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Эребру: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Эребру 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Эребру Кубок Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:1 Норрчёпинг Международные матчи (клубы) Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Шведский кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|18
|11
|6
|1
|36 - 17
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|18
|8
|4
|6
|38 - 28
|28
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|18
|6
|7
|5
|24 - 26
|25
|8.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|9.
|Эстерсунд
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|18
|5
|5
|8
|20 - 26
|20
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Гётеборг
|18
|2
|11
|5
|21 - 28
|17
|14.
|Хельсинборг
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|15.
|Кальмар
|18
|3
|5
|10
|21 - 32
|14
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0