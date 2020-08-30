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  2. Матчи
  3. Швеция
Эребру
4:3
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1:0
29' Гол
Хуммет Денис
1:1
33' Гол
Лауритсен Расмус
1:2
35' Гол
Нюман Кристоффер
2:2
39' Гол
Хуммет Денис
41' Желтая карточка
Тело Кристофер
56' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
3:2
57' Пенальти
Бесара Нахир
3:3
59' Гол
Pontus Almqvist
67' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
85' Желтая карточка
Али Хусейн
87' Желтая карточка
Франссон Александер
4:3
90' Гол
Хуммет Денис
90' Желтая карточка
Хуммет Денис
90'+7
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
6
Benjamin
Hjertstrand
3
Kevin
Wright
17
Мартенссон
Йохан
25
Герзич
Нордин
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
12
Jake
Larsson
99
Хуммет
Денис
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
11
Тело
Кристофер
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
16
Pontus
Almqvist
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
Эребру
4-2-3-1
Норрчёпинг
4-3-3

Ход матча

29'
Хуммет Денис
(Kevin Wright)
1:0
33'
1:1
Лауритсен Расмус
35'
1:2
Нюман Кристоффер
(Хакшабанович Сеад)
39'
Хуммет Денис
(Мартенссон Йохан)
2:2
41'
 
Тело Кристофер
56'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
57'
Бесара Нахир
3:2
58'
 
Леви Джонатан
Йоханнессон Исак-Бергманн
59'
3:3
Pontus Almqvist
(Дагерстоль Филип)
67'
Мартенссон Йохан
 
70'
 
Герсон Ларс
Тело Кристофер
70'
 
Франссон Александер
Смит Эрик
78'
 
Халлениус Линус
Pontus Almqvist
78'
 
Кастегрен Хенрик
Вальквист Линус
78'
Али Хусейн
Kevin Wright
 
82'
Броберг Мартин
David Seger
 
85'
Али Хусейн
 
87'
 
Франссон Александер
89'
Карялайнен Расмус
Мартенссон Йохан
 
89'
Daniel Bjoerkman
Michael Almebaeck
 
90'
Хуммет Денис
(Карялайнен Расмус)
4:3
90'
Хуммет Денис
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 5 (1) 0.28
2. Мехмети Агон 4 0.22
3. Хуммет Денис 3 0.17
4. David Seger 2 0.11
5. Jake Larsson 2 0.11
6. Erik Bjoerndahl 2 0.11
7. Robin Book 2 0.11
8. Мартенссон Йохан 0 0
9. Kevin Wright 0 0
10. Герзич Нордин 0 0
11. Али Хусейн 0 0
12. Гранлунд Альбин 0 0
13. Карялайнен Расмус 0 0
14. Лане Джек 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 9 (1) 0.5
2. Лауритсен Расмус 6 0.33
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.28
4. Pontus Almqvist 5 0.28
5. Леви Джонатан 3 0.17
6. Герсон Ларс 3 (2) 0.17
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.11
8. Терн Симон 2 0.11
9. Франссон Александер 1 0.06
10. Кастегрен Хенрик 1 0.06
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.06
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Вальквист Линус 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 5 0
2. Сковгор Андреас 5 0
3. Гранлунд Альбин 3 0
4. David Seger 3 0
5. Герзич Нордин 2 0
6. Бесара Нахир 2 0
7. Erik Bjoerndahl 2 0
8. Kevin Wright 2 0
9. Jake Larsson 2 0
10. Колландер Деннис 2 0
11. Али Хусейн 1 0
12. Мехмети Агон 1 0
13. Хуммет Денис 1 0
14. Robin Book 1 0
15. Benjamin Hjertstrand 1 0
16. Simon Amin 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Халлениус Линус 1 0
6. Тело Кристофер 1 0
7. Терн Симон 1 0
8. Вальквист Линус 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лауритсен Расмус 1 0
12. Леви Джонатан 1 0
13. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 10% (2) 10% (2) 30% (6) 15% (3) 15% (3) 20% (4)
 Норрчёпинг 13.16% (5) 13.16% (5) 15.79% (6) 15.79% (6) 13.16% (5) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг
Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг
Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Эребру Кубок Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:1 Норрчёпинг Международные матчи (клубы) Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 18 11 6 1 36 - 17 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 18 8 4 6 38 - 28 28
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 18 6 7 5 24 - 26 25
8. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
9. Эстерсунд 18 6 6 6 17 - 19 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 18 5 5 8 20 - 26 20
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Гётеборг 18 2 11 5 21 - 28 17
14. Хельсинборг 18 3 7 8 18 - 30 16
15. Кальмар 18 3 5 10 21 - 32 14
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.95 1.27 5.20
15.00 1.14 7.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
10.00 1.03 12.00 1.01 3.30 1.30 4.20 1.20 1.85 1.90 2.12 1.72 2.03 1.79 1.79 2.03 1.31 3.25 1.33 3.10 5.70 1.11 1.11 6.10 2.13 1.66 1.02 11.50 1.14 5.20 1.30 3.30 1.05 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.77 2.48 1.50 1.15 5.00 1.23 3.85 1.14 5.20
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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