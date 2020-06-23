Треллеборг
0:1
Конец матча
Эстер
0:1
3' ГолКин Джеймс
9' Желтая карточкаIsak Joensson
40' Желтая карточкаКарлссон Монц
55' Желтая карточкаJonathan Drott
62' Желтая карточкаSalif Joensson
76' Желтая карточкаКин Джеймс
26
Haris
Brkic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
3'
0:1
40'
55'
62'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mattias Haakansson
|1
|0.05
|2.
|Salif Joensson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Джеймс
|1
|0.05
|2.
|Petar Petrovic
|1
|0.05
|3.
|Carl Johansson III
|1
|0.05
|4.
|Перссон Юхан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Salif Joensson
|1
|0
|2.
|Isak Joensson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|2
|0
|2.
|Jonathan Drott
|1
|0
|3.
|Карлссон Монц
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Эстер
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 0:1 Треллеборг ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг
Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг
Эстер Последние 20 матчей: + = -Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер
Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Эстер
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Далкурд
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|Дегерфорс
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Вестерос СК
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Норрбю
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Йёнчёпинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Треллеборг
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|ГАИС
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Эргрюте ФФ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Акрополис
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Умео
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Юнгшиле
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Браге
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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