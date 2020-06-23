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Треллеборг
0:1
Конец матча
Эстер
0'
0:1
3' Гол
Кин Джеймс
9' Желтая карточка
Isak Joensson
40' Желтая карточка
Карлссон Монц
55' Желтая карточка
Jonathan Drott
62' Желтая карточка
Salif Joensson
76' Желтая карточка
Кин Джеймс
90'+5
12
Hampus
Nilsson
23
Ливерстам
Фредрик
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
2
Fritiof
Bjoerken
34
Халльберг
Херман
26
Haris
Brkic
7
Андерссон
Эрик
14
Содерквист
Манс
10
Abdul
Fatawu
Safiu
24
Mattias
Haakansson
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
18
Jonathan
Drott
24
Перссон
Юхан
7
Carl
Johansson
III
9
Рочестер
Соренсен
Марк
28
Кин
Джеймс
Треллеборг
3-4-3
Эстер
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Кин Джеймс
(Перссон Юхан)
9'
Isak Joensson
 
19'
 
Filip Oernblom
Fredrik Lundgren II
40'
 
Карлссон Монц
45'
Kasper Harletun
Ливерстам Фредрик
 
46'
Christian Koehler
Haris Brkic
 
46'
Salif Joensson
Андерссон Эрик
 
55'
 
Jonathan Drott
62'
Salif Joensson
 
71'
 
Simon Alexandersson
Рочестер Соренсен Марк
73'
Oscar Johansson I
Fritiof Bjoerken
 
76'
 
Кин Джеймс
80'
 
Нордстрём Билли
Carl Johansson III
80'
 
Alexander Henningsson
Mattias Pavic

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mattias Haakansson 1 0.05
2. Salif Joensson 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Джеймс 1 0.05
2. Petar Petrovic 1 0.05
3. Carl Johansson III 1 0.05
4. Перссон Юхан 0 0

Карточки

Треллеборг
# Игрок      
1. Salif Joensson 1 0
2. Isak Joensson 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 2 0
2. Jonathan Drott 1 0
3. Карлссон Монц 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 0 0 0 0 100% (1) 0
 Эстер 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: + = -
Хальмстад 0:1 Треллеборг ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг
Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг
Эстер Последние 20 матчей: + = -
Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер
Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Эстер 0:2 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 Эстер Суперэттан Треллеборг 3:3 Эстер Товарищеские матчи Эстер 0:1 Треллеборг Суперэттан
Треллеборг 4:1 Эстер Суперэттан Треллеборг 0:0 Эстер Первый дивизион Эстер 1:3 Треллеборг Первый дивизион Треллеборг 2:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Треллеборг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Эстер 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Далкурд 2 1 1 0 5 - 0 4
4. Дегерфорс 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Вестерос СК 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хальмстад 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Норрбю 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Йёнчёпинг 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Треллеборг 2 1 0 1 1 - 1 3
10. ГАИС 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Эргрюте ФФ 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Акрополис 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Умео 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Юнгшиле 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Браге 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Сирианска Эскильстуна 2 0 0 2 0 - 6 0
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