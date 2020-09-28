АИК
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Френдс Арена
Мьельбю
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Себастьян
|4 (1)
|0.19
|2.
|Гойтом Хенок
|4
|0.19
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.14
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.1
|5.
|Бауи Набиль
|1
|0.05
|6.
|Асани Ясир
|1
|0.05
|7.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.05
|8.
|Метс Кароль
|1
|0.05
|9.
|Robin Tihi
|1
|0.05
|10.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.05
|11.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|12.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|13.
|Сильва Стефан
|0
|0
|14.
|Рашиди Херади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|8 (1)
|0.36
|2.
|David Loefquist
|4 (2)
|0.18
|3.
|Mamudu Moro
|4
|0.18
|4.
|Jacob Bergstroem
|3
|0.14
|5.
|Besard Sabovic
|3
|0.14
|6.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.05
|7.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.05
|8.
|Viktor Gustafson
|1
|0.05
|9.
|Taylor Silverholt
|1
|0.05
|10.
|Max Watson
|0
|0
|11.
|David Batanero
|0
|0
|12.
|Джазе Моханад
|0
|0
|13.
|Агардиус Виктор
|0
|0
|14.
|Joel Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|2.
|Бауи Набиль
|5
|0
|3.
|Метс Кароль
|5
|0
|4.
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|5.
|Eric Kahl
|4
|0
|6.
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|1
|7.
|Карлссон Пер II
|2
|1
|8.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|9.
|Enock Kofi Adu1
|3
|0
|10.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|11.
|Мишель Феликс
|2
|0
|12.
|Robin Tihi
|2
|0
|13.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|14.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|15.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|16.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|17.
|Рогич Филип
|1
|0
|18.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|19.
|Paulos Abraham
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|6
|0
|2.
|David Loefquist
|5
|0
|3.
|Огбу Мозес
|4
|0
|4.
|Besard Sabovic
|4
|0
|5.
|Joel Nilsson
|4
|0
|6.
|David Batanero
|3
|0
|7.
|Джазе Моханад
|3
|0
|8.
|Eric Bjoerkander
|2
|0
|9.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|10.
|Jesper Loefgren
|2
|0
|11.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|12.
|Max Watson
|1
|0
|13.
|Юханссон Марко
|1
|0
|14.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|15.
|Adam Petersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Мьельбю
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг
Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
АИК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|42 - 21
|44
|2.
|Норрчёпинг
|22
|10
|6
|6
|45 - 32
|36
|3.
|Эльфсборг
|22
|8
|12
|2
|34 - 28
|36
|4.
|Хеккен
|21
|9
|8
|4
|33 - 22
|35
|5.
|Юргорден
|21
|9
|5
|7
|31 - 24
|32
|6.
|Сириус
|21
|8
|8
|5
|36 - 33
|32
|7.
|Хаммарбю
|22
|8
|8
|6
|33 - 32
|32
|8.
|Эстерсунд
|22
|7
|9
|6
|21 - 22
|30
|9.
|Мьельбю
|0:0
|22
|7
|8
|7
|30 - 32
|29
|10.
|Варберг БоИС
|0:0
|22
|7
|6
|9
|31 - 33
|27
|11.
|Эребру
|22
|7
|6
|9
|25 - 30
|27
|12.
|АИК
|0:0
|21
|5
|7
|9
|19 - 25
|22
|13.
|Хельсинборг
|22
|4
|9
|9
|24 - 35
|21
|14.
|Гётеборг
|22
|3
|12
|7
|25 - 34
|21
|15.
|Кальмар
|0:0
|22
|4
|7
|11
|24 - 36
|19
|16.
|Фалькенберг
|22
|3
|7
|12
|24 - 38
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.10
|1.04
|6.70
|1.09
|2.95
|1.37
|—
|—
|2.26
|1.63
|1.89
|1.91
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.23
|3.90
|1.08
|6.90
|1.07
|7.60
|1.01
|13.50
|—
|—
|8.50
|1.07
|7.00
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.10
|7.50
|1.08
|8.40
|1.01
|16.50
|—
|—
|7.27
|1.09
|6.17
|1.12
|2.98
|1.39
|—
|—
|2.26
|1.63
|—
|—
|1.69
|2.16
|—
|—
|1.35
|3.18
|1.25
|3.92
|1.10
|6.85
|1.08
|7.75
|1.02
|14.04
|1.02
|14.54
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.39
|2.77
|1.49
|2.38
|1.63
|1.98
|1.91
|1.74
|2.17
|1.56
|2.54
|—
|—
|1.27
|4.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.08
|6.80
|—
|—
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.10
|6.95
|1.07
|8.40
|—
|—
|2.64
|1.48
|—
|—
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.13
|1.10
|6.85
|1.07
|8.30
|1.01
|17.41
|2.70
|1.51
|2.21
|1.72
|1.74
|2.21
|1.47
|2.81
|1.35
|3.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—