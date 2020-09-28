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  3. Швеция
АИК
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Мьельбю
0' 7'
23
Яношевич
Будимир
Люстиг
Микаэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
Рогич
Филип
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
13
Carljohan
Eriksson
I
17
Jonathan
Tamimi
6
Eric
Bjoerkander
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Kadir
Hodzic
21
Adam
Petersson
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
АИК
4-3-3
Мьельбю
5-3-1-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.19
2. Гойтом Хенок 4 0.19
3. Paulos Abraham 3 0.14
4. Хуссейн Билаль 2 0.1
5. Бауи Набиль 1 0.05
6. Асани Ясир 1 0.05
7. Люстиг Микаэль 1 0.05
8. Метс Кароль 1 0.05
9. Robin Tihi 1 0.05
10. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.05
11. Сигторссон Колбейнн 0 0
12. Хаугор Якоб 0 0
13. Сильва Стефан 0 0
14. Рашиди Херади 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 8 (1) 0.36
2. David Loefquist 4 (2) 0.18
3. Mamudu Moro 4 0.18
4. Jacob Bergstroem 3 0.14
5. Besard Sabovic 3 0.14
6. Eric Bjoerkander 1 0.05
7. Jesper Gustavsson 1 0.05
8. Viktor Gustafson 1 0.05
9. Taylor Silverholt 1 0.05
10. Max Watson 0 0
11. David Batanero 0 0
12. Джазе Моханад 0 0
13. Агардиус Виктор 0 0
14. Joel Nilsson 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Офори Эбенезер 4 1
2. Бауи Набиль 5 0
3. Метс Кароль 5 0
4. Ларссон Себастьян 4 0
5. Eric Kahl 4 0
6. Папаяннопулос Сотирис 2 1
7. Карлссон Пер II 2 1
8. Хуссейн Билаль 3 0
9. Enock Kofi Adu1 3 0
10. Гранли Даниэль 2 0
11. Мишель Феликс 2 0
12. Robin Tihi 2 0
13. Гойтом Хенок 1 0
14. Стаматопулос Кенни 1 0
15. Димитриадис Панайотис 1 0
16. Линдквист Расмус 1 0
17. Рогич Филип 1 0
18. Tom Strannegaard 1 0
19. Paulos Abraham 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 6 0
2. David Loefquist 5 0
3. Огбу Мозес 4 0
4. Besard Sabovic 4 0
5. Joel Nilsson 4 0
6. David Batanero 3 0
7. Джазе Моханад 3 0
8. Eric Bjoerkander 2 0
9. Kadir Hodzic 2 0
10. Jesper Loefgren 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Max Watson 1 0
13. Юханссон Марко 1 0
14. Viktor Gustafson 1 0
15. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 26.32% (5)
Мьельбю 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 19.23% (5) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг
Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг
Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

АИК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Мьельбю 3:1 АИК Аллсвенскан Мьельбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:3 АИК Аллсвенскан
АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Норрчёпинг 22 10 6 6 45 - 32 36
3. Эльфсборг 22 8 12 2 34 - 28 36
4. Хеккен 21 9 8 4 33 - 22 35
5. Юргорден 21 9 5 7 31 - 24 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 22 8 8 6 33 - 32 32
8. Эстерсунд 22 7 9 6 21 - 22 30
9. Мьельбю 0:0 22 7 8 7 30 - 32 29
10. Варберг БоИС 0:0 22 7 6 9 31 - 33 27
11. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
12. АИК 0:0 21 5 7 9 19 - 25 22
13. Хельсинборг 22 4 9 9 24 - 35 21
14. Гётеборг 22 3 12 7 25 - 34 21
15. Кальмар 0:0 22 4 7 11 24 - 36 19
16. Фалькенберг 22 3 7 12 24 - 38 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Мьельбю
1.85
3.62
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.50 4.85
1.79 3.30 4.80
1.96 3.28 4.70
1.93 3.48 4.00
1.81 3.62 5.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.10 1.04 6.70 1.09 2.95 1.37 2.26 1.63 1.89 1.91 1.68 2.18 1.33 3.15 1.23 3.90 1.08 6.90 1.07 7.60 1.01 13.50
8.50 1.07 7.00 1.10 3.00 1.40 2.33 1.62 1.73 2.23 1.35 3.26 1.25 4.05 1.10 7.50 1.08 8.40 1.01 16.50
7.27 1.09 6.17 1.12 2.98 1.39 2.26 1.63 1.69 2.16 1.35 3.18 1.25 3.92 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 14.04 1.02 14.54
3.14 1.39 2.77 1.49 2.38 1.63 1.98 1.91 1.74 2.17 1.56 2.54 1.27 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.73 2.10 1.33 3.15 1.08 6.80
2.62 1.49 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 6.95 1.07 8.40
2.64 1.48 1.74 2.08 1.36 3.13 1.10 6.85 1.07 8.30 1.01 17.41
2.70 1.51 2.21 1.72 1.74 2.21 1.47 2.81 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.59 1.55 2.33 1.19 4.30
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.76
2.01 1.79
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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