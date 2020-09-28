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АИК
1:0
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
16' Желтая карточка
Eric Kahl
69' Желтая карточка
Besard Sabovic
90' Желтая карточка
Огбу Мозес
1:0
90' Гол
Бауи Набиль
90'+4
23
Яношевич
Будимир
Люстиг
Микаэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
Рогич
Филип
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
13
Carljohan
Eriksson
I
17
Jonathan
Tamimi
6
Eric
Bjoerkander
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Kadir
Hodzic
21
Adam
Petersson
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
АИК
4-3-3
Мьельбю
5-3-1-1

Ход матча

16'
Eric Kahl
 
46'
 
Besard Sabovic
Jesper Gustavsson
69'
 
Besard Sabovic
71'
Сигторссон Колбейнн
Paulos Abraham
 
72'
 
Viktor Gustafson
David Loefquist
80'
Сильва Стефан
Enock Kofi Adu1
 
90'
 
Огбу Мозес
90'
Бауи Набиль
(Ларссон Себастьян)
1:0

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.19
2. Гойтом Хенок 4 0.19
3. Paulos Abraham 3 0.14
4. Бауи Набиль 2 0.1
5. Хуссейн Билаль 2 0.1
6. Асани Ясир 1 0.05
7. Люстиг Микаэль 1 0.05
8. Метс Кароль 1 0.05
9. Robin Tihi 1 0.05
10. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.05
11. Сигторссон Колбейнн 0 0
12. Хаугор Якоб 0 0
13. Сильва Стефан 0 0
14. Рашиди Херади 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 8 (1) 0.36
2. David Loefquist 4 (2) 0.18
3. Mamudu Moro 4 0.18
4. Jacob Bergstroem 3 0.14
5. Besard Sabovic 3 0.14
6. Eric Bjoerkander 1 0.05
7. Jesper Gustavsson 1 0.05
8. Viktor Gustafson 1 0.05
9. Taylor Silverholt 1 0.05
10. Max Watson 0 0
11. David Batanero 0 0
12. Джазе Моханад 0 0
13. Агардиус Виктор 0 0
14. Joel Nilsson 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Офори Эбенезер 4 1
2. Бауи Набиль 5 0
3. Метс Кароль 5 0
4. Eric Kahl 5 0
5. Ларссон Себастьян 4 0
6. Папаяннопулос Сотирис 2 1
7. Карлссон Пер II 2 1
8. Хуссейн Билаль 3 0
9. Enock Kofi Adu1 3 0
10. Гранли Даниэль 2 0
11. Мишель Феликс 2 0
12. Robin Tihi 2 0
13. Гойтом Хенок 1 0
14. Стаматопулос Кенни 1 0
15. Димитриадис Панайотис 1 0
16. Линдквист Расмус 1 0
17. Рогич Филип 1 0
18. Tom Strannegaard 1 0
19. Paulos Abraham 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 6 0
2. Огбу Мозес 5 0
3. David Loefquist 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. Joel Nilsson 4 0
6. David Batanero 3 0
7. Джазе Моханад 3 0
8. Eric Bjoerkander 2 0
9. Kadir Hodzic 2 0
10. Jesper Loefgren 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Max Watson 1 0
13. Юханссон Марко 1 0
14. Viktor Gustafson 1 0
15. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 5% (1) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 10% (2) 30% (6)
Мьельбю 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 19.23% (5) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг
Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг
Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

АИК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Мьельбю 3:1 АИК Аллсвенскан Мьельбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:3 АИК Аллсвенскан
АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Норрчёпинг 22 10 6 6 45 - 32 36
3. Эльфсборг 22 8 12 2 34 - 28 36
4. Хеккен 21 9 8 4 33 - 22 35
5. Юргорден 21 9 5 7 31 - 24 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 22 8 8 6 33 - 32 32
8. Эстерсунд 22 7 9 6 21 - 22 30
9. Мьельбю 22 7 7 8 30 - 33 28
10. Варберг БоИС 22 7 6 9 32 - 34 27
11. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
12. АИК 21 6 6 9 20 - 25 24
13. Хельсинборг 22 4 9 9 24 - 35 21
14. Гётеборг 22 3 12 7 25 - 34 21
15. Кальмар 22 4 7 11 25 - 37 19
16. Фалькенберг 22 3 7 12 24 - 38 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Eric Kahl получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 2.30 5.10
3.30 1.53 8.00
1.96 3.28 4.70
1.93 3.48 4.00
4.00 1.42 10.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.62 2.20 6.70 1.09 1.07 7.50 2.26 1.63 1.89 1.91 1.04 9.00 1.33 3.15 1.02 11.00 1.08 6.90 1.03 10.00 1.01 13.50
8.50 1.07 7.00 1.10 3.00 1.40 2.33 1.62 1.73 2.23 1.35 3.26 1.25 4.05 1.10 7.50 1.08 8.40 1.01 16.50
7.27 1.09 6.17 1.12 2.98 1.39 2.26 1.63 1.69 2.16 1.35 3.18 1.25 3.92 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 14.04 1.02 14.54
1.47 2.78 1.27 3.95 1.42 2.98 1.29 3.78 1.22 4.56 1.45 2.87 1.39 3.10 1.59 2.43 1.17 5.30 1.56 2.54 1.15 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.38 2.90 1.73 2.10 1.02 11.00 1.08 6.80
2.62 1.49 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 6.95 1.07 8.40
2.64 1.48 1.74 2.08 1.36 3.13 1.10 6.85 1.07 8.30 1.01 17.41
1.23 4.43 1.11 7.03 1.22 4.45 1.47 2.81 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.59 1.55 2.33 1.19 4.30
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
2.01 1.79
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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