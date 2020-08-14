Конгсвингер
0:1
Перерыв
Стадион: Гьемселунд
Стрёммен
34' Желтая карточкаMorten Bjoerlo
0:1
38' ГолYouseff Chaib
20
Even
Bydal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
81 Ludvik Hoel
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
34'
38'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|3 (1)
|0.33
|2.
|Simon Marklund
|2
|0.22
|3.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.22
|4.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mats Andre Kaland
|2
|0.22
|2.
|Tega George
|2
|0.22
|3.
|Lasse Nordaas
|2
|0.22
|4.
|Бьорккьяер Сверре
|1
|0.11
|5.
|Youseff Chaib
|1
|0.11
|6.
|Hasan Kurucay
|1
|0.11
|7.
|Torje Naustdal
|1
|0.11
|8.
|Havard Thun
|0
|0
|9.
|Сандмоен Бреде
|0
|0
|10.
|Morten Bjoerlo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Harald Holter
|4
|0
|2.
|Christian Roeer
|3
|0
|3.
|Victor Grodaas
|2
|0
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|5.
|Яласто Вилле
|1
|0
|6.
|Скагестад Эдвард
|1
|0
|7.
|Eirik Maeland
|1
|0
|8.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|9.
|Simon Marklund
|1
|0
|10.
|Daniel Lysgaard
|1
|0
|11.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simen Lillevik Kjellevold
|2
|0
|2.
|Torje Naustdal
|2
|0
|3.
|Magnus Tvedte
|2
|0
|4.
|Paal Steffen Andresen
|0
|1
|5.
|Kristian Jahr
|1
|0
|6.
|Селлин Кьелл
|1
|0
|7.
|Mats Andre Kaland
|1
|0
|8.
|Mustafa Achrifi
|1
|0
|9.
|Youseff Chaib
|1
|0
|10.
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|28.57% (2)
|0
|0
|57.14% (4)
|0
|14.29% (1)
|Стрёммен
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен
Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Стрёммен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:0
|9
|8
|1
|0
|17 - 3
|25
|2.
|Ранхейм
|2:0
|9
|7
|0
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Согндаль
|2:1
|9
|6
|0
|3
|21 - 14
|18
|4.
|Санднес
|2:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 18
|17
|5.
|Осане
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|7.
|Стрёммен
|1:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 13
|13
|8.
|КФУМ
|1:2
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|9.
|Дьерв
|0:0
|9
|2
|6
|1
|16 - 13
|12
|10.
|Лиллестрём
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Гроруд
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Рёуфосс
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|13.
|Улленсакер-Киса
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|14.
|Нест-Сотра
|0:2
|9
|1
|3
|5
|13 - 19
|6
|15.
|Хам-Кам
|1:0
|9
|1
|2
|6
|17 - 24
|5
|16.
|Конгсвингер
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5