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  3. Норвегия
Конгсвингер
0:1
Перерыв

Стадион:
Стрёммен
0'
34' Желтая карточка
Morten Bjoerlo
0:1
38' Гол
Youseff Chaib
31
Andreas
Smedplass
5
Christian
Roeer
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
28
Jonas
Roenningen
20
Even
Bydal
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
22
Ludvig
Langrekken
9
Adem
Gueven
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
2
Magnus
Tvedte
22
Martin
Andre
Sjoelstad
58
Hasan
Kurucay
5
Бьорккьяер
Сверре
6
Torje
Naustdal
20
Mats
Andre
Kaland
11
Morten
Bjoerlo
17
Tega
George
15
Youseff
Chaib
18
Lasse
Nordaas
Конгсвингер
3-3-2-2
Стрёммен
4-1-2-2-1

Ход матча

34'
 
Morten Bjoerlo
38'
0:1
Youseff Chaib

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 3 (1) 0.33
2. Simon Marklund 2 0.22
3. Ludvig Langrekken 2 0.22
4. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.11
Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mats Andre Kaland 2 0.22
2. Tega George 2 0.22
3. Lasse Nordaas 2 0.22
4. Бьорккьяер Сверре 1 0.11
5. Youseff Chaib 1 0.11
6. Hasan Kurucay 1 0.11
7. Torje Naustdal 1 0.11
8. Havard Thun 0 0
9. Сандмоен Бреде 0 0
10. Morten Bjoerlo 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 4 0
2. Christian Roeer 3 0
3. Victor Grodaas 2 0
4. Ludvig Langrekken 2 0
5. Яласто Вилле 1 0
6. Скагестад Эдвард 1 0
7. Eirik Maeland 1 0
8. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
9. Simon Marklund 1 0
10. Daniel Lysgaard 1 0
11. Dong-Wan Gang 1 0
Стрёммен
# Игрок      
1. Simen Lillevik Kjellevold 2 0
2. Torje Naustdal 2 0
3. Magnus Tvedte 2 0
4. Paal Steffen Andresen 0 1
5. Kristian Jahr 1 0
6. Селлин Кьелл 1 0
7. Mats Andre Kaland 1 0
8. Mustafa Achrifi 1 0
9. Youseff Chaib 1 0
10. Martin Andre Sjoelstad 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 28.57% (2) 0 0 57.14% (4) 0 14.29% (1)
 Стрёммен 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен
Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Стрёммен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Конгсвингер 3:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Стрёммен 2:6 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Стрёммен Первый дивизион
Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Стрёммен Кубок Конгсвингер 1:3 Стрёммен Товарищеские матчи Конгсвингер 0:4 Стрёммен Товарищеские матчи Стрёммен 2:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 Стрёммен Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 9 8 1 0 17 - 3 25
2. Ранхейм 2:0 9 7 0 2 25 - 14 21
3. Согндаль 2:1 9 6 0 3 21 - 14 18
4. Санднес 2:1 9 5 2 2 15 - 18 17
5. Осане 0:1 9 4 1 4 12 - 10 13
6. Схьёрдал-Блинк 1:2 9 4 1 4 17 - 17 13
7. Стрёммен 1:0 9 4 1 4 11 - 13 13
8. КФУМ 1:2 9 3 3 3 14 - 12 12
9. Дьерв 0:0 9 2 6 1 16 - 13 12
10. Лиллестрём 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Гроруд 0:0 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Рёуфосс 0:0 9 2 3 4 11 - 13 9
13. Улленсакер-Киса 8 1 3 4 12 - 19 6
14. Нест-Сотра 0:2 9 1 3 5 13 - 19 6
15. Хам-Кам 1:0 9 1 2 6 17 - 24 5
16. Конгсвингер 0:1 9 1 2 6 9 - 18 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Youseff Chaib бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Morten Bjoerlo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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