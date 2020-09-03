Лос-Анджелес
3:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Banc of California Stadium
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
21' ГолРосси Диего
33' Желтая карточкаПаласиос Диего
2:0
49' ГолРайт-Филлипс Брэдли
3:0
64' ГолСифуэнтес Хосе
17
Даниель
Вега
15
Бисон
Таннер
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
25
Риос
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
-
26 Перес ЭдриенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
33 Марье ПольЗащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
21'
1:0
33'
49'
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|7 (1)
|1.17
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|4
|0.67
|3.
|Родригес Брайан II
|1
|0.17
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.17
|5.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.17
|6.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|7.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|8.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
|9.
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|2
|0.4
|2.
|Казаишвили Валерий
|1
|0.2
|3.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.2
|4.
|Салинас Ши
|1
|0.2
|5.
|Риос Андрес
|1
|0.2
|6.
|Аланис Освальдо
|1
|0.2
|7.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.2
|8.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|9.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|10.
|Томпсон Томми
|0
|0
|11.
|Юилл Джексон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|3.
|Якович Деян
|1
|0
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|5.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|6.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|7.
|Паласиос Диего
|1
|0
|8.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|2.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|3.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|4.
|Томпсон Томми
|1
|0
|5.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|6.
|Юилл Джексон
|1
|0
|7.
|Жудсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|1.16
|6.90
|16.00
|1.20
|5.55
|15.00
|1.45
|5.15
|6.05
|1.61
|4.61
|4.68
|1.22
|6.00
|17.84
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|12.00
|1.01
|7.30
|1.07
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|3.15
|1.33
|2.12
|1.72
|1.38
|2.90
|2.02
|1.79
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.30
|3.30
|1.02
|11.00
|1.11
|6.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|9.00
|1.07
|7.90
|1.09
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.83
|1.99
|—
|—
|1.57
|2.44
|1.33
|3.38
|1.26
|3.94
|1.12
|6.40
|—
|—
|13.81
|1.02
|13.03
|1.02
|5.33
|1.11
|4.72
|1.15
|—
|—
|2.87
|1.42
|—
|—
|2.34
|1.62
|—
|—
|1.80
|2.06
|—
|—
|1.46
|2.74
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.14
|4.86
|1.12
|5.12
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.39
|2.44
|1.59
|2.10
|1.79
|3.17
|1.38
|2.29
|1.67
|1.93
|1.96
|1.66
|2.31
|1.40
|3.09
|1.60
|2.42
|1.36
|3.27
|—
|—
|1.21
|4.67
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.90
|1.23
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|2.01
|1.75
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.01
|12.60
|5.05
|1.17
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.52
|2.53
|1.32
|3.38
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.23
|—
|—
|2.84
|1.43
|—
|—
|1.77
|2.10
|—
|—
|1.32
|3.32
|1.20
|4.17
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|—
|—
|2.89
|1.44
|2.28
|1.67
|1.76
|2.13
|1.82
|2.06
|1.51
|2.66
|1.43
|2.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—