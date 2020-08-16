Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Хуагесунд
Стрёмсгодсет
27
Mads
Sande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Bruno Leite2
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|4 (3)
|0.31
|2.
|Kristoffer Velde
|4 (1)
|0.31
|3.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.08
|4.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|5.
|Деслер Миккел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mikkel Maigaard
|4 (4)
|0.31
|2.
|Johan Hove
|4
|0.31
|3.
|Moses Mawa
|4
|0.31
|4.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0.23
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.08
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.08
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.08
|8.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|9.
|Jack Ipalibo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стёлос Александер
|2
|0
|2.
|Thore Pedersen
|2
|0
|3.
|Kristoffer Velde
|2
|0
|4.
|Benjamin Hansen1
|2
|0
|5.
|Bruno Leite2
|2
|0
|6.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|7.
|Деслер Миккел
|1
|0
|8.
|Ibrahima Wadji
|1
|0
|9.
|Niklas Sandberg I
|1
|0
|10.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|11.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|2.
|Парр Джонатан
|3
|0
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|4.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|5.
|Ari Leifsson
|2
|0
|6.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|7.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|2
|0
|8.
|Johan Hove
|1
|0
|9.
|Moses Mawa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Стрёмсгодсет
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|38.89% (7)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг
Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Стрёмсгодсет: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|14
|11
|3
|0
|45 - 17
|36
|2.
|Мольде
|15
|10
|1
|4
|41 - 17
|31
|3.
|Одд
|0:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|4.
|Волеренга
|13
|6
|5
|2
|18 - 17
|23
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|14
|5
|7
|2
|26 - 18
|22
|6.
|Русенборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 11
|21
|7.
|Бранн
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|8.
|Стабек
|0:0
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|10.
|Саннефьёрд
|0:0
|14
|5
|2
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|14
|4
|4
|6
|19 - 27
|16
|12.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|4
|6
|10 - 18
|16
|13.
|Викинг
|0:0
|14
|3
|4
|7
|16 - 25
|13
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|15.
|Старт
|14
|1
|6
|7
|15 - 27
|9
|16.
|Олесунн
|13
|1
|4
|8
|18 - 40
|7