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  3. Норвегия
Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0' 3'
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
7
Гринхейм
Кристиан
23
Thore
Pedersen
99
Kristoffer
Velde
10
Niklas
Sandberg
I
27
Mads
Sande
17
Ibrahima
Wadji
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
2
Ari
Leifsson
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Хёугесунн
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 4 (3) 0.31
2. Kristoffer Velde 4 (1) 0.31
3. Alexander Ammitzboell 1 0.08
4. Kevin Martin Krygaard 0 0
5. Деслер Миккел 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 4 (4) 0.31
2. Johan Hove 4 0.31
3. Moses Mawa 4 0.31
4. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0.23
5. Токстад Кристоффер 1 0.08
6. Стенгель Херман 1 0.08
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.08
8. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
9. Jack Ipalibo 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Стёлос Александер 2 0
2. Thore Pedersen 2 0
3. Kristoffer Velde 2 0
4. Benjamin Hansen1 2 0
5. Bruno Leite2 2 0
6. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
7. Деслер Миккел 1 0
8. Ibrahima Wadji 1 0
9. Niklas Sandberg I 1 0
10. Benjamin Kaellman 1 0
11. Kevin Martin Krygaard 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 4 0
2. Парр Джонатан 3 0
3. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
4. Jack Ipalibo 1 1
5. Ari Leifsson 2 0
6. Marcus Moelvadgaard 2 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 2 0
8. Johan Hove 1 0
9. Moses Mawa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 22.22% (2) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Стрёмсгодсет 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 38.89% (7) 5.56% (1) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг
Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Стрёмсгодсет: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кубок
Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 14 11 3 0 45 - 17 36
2. Мольде 15 10 1 4 41 - 17 31
3. Одд 0:0 14 8 2 4 21 - 14 26
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Кристиансунд 0:0 14 5 7 2 26 - 18 22
6. Русенборг 13 6 3 4 22 - 11 21
7. Бранн 0:0 14 5 4 5 18 - 20 19
8. Стабек 0:0 14 4 6 4 16 - 18 18
9. Сарпсборг-08 14 5 2 7 17 - 18 17
10. Саннефьёрд 0:0 14 5 2 7 15 - 23 17
11. Стрёмсгодсет 0:0 14 4 4 6 19 - 27 16
12. Хёугесунн 0:0 14 4 4 6 10 - 18 16
13. Викинг 0:0 14 3 4 7 16 - 25 13
14. Мьёндален 0:0 14 3 3 8 11 - 18 12
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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