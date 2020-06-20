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Мольде
1:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Русенборг
0'
41' Желтая карточка
Захариассен Кристоффер
1:0
47' Гол
Квоеме Охи
60' Желтая карточка
Трондсен Андерс
84'
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
6
Грегерсен
Стиан
2
Martin
Bjoernbak
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
19
Валсвик
Густав
3
Мелинг
Биргер
15
Трондсен
Андерс
25
Лундему
Мариус
18
Захариассен
Кристоффер
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
28
Адегбенро
Самуэль
Мольде
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Ход матча

41'
 
Захариассен Кристоффер
47'
Квоеме Охи
(Грегерсен Стиан)
1:0
60'
 
Трондсен Андерс
63'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Хольсе Карло
63'
Брюнхильдсен Ола
Квоеме Охи
 
63'
Хестад Эйрик
Андерсен Эйрик Улланд
 
72'
 
Тагсет Эдвард
Трондсен Андерс
75'
Кристенсен Тобиас
Эйкрем Магнус
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 1 0.03
2. Квоеме Охи 1 0.03
3. Хуссейн Эцаз 1 0.03
4. Джеймс Леке 1 0.03
5. Хестад Эйрик 1 0.03
6. Хёуген Кристоффер 0 0
7. Martin Ellingsen 0 0
8. Грегерсен Стиан 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 1 1
2. Henry Wingo 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Трондсен Андерс 2 0
2. Захариассен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Русенборг 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль
Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде
Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт
Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг Русенборг 3:2 Ранхейм Русенборг 1:2 ЛАСК Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт Русенборг 0:2 Спортинг Л Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг

Последние игры между собой

Мольде: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Русенборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген
Русенборг 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мьёндален 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Будё-Глимт 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Бранн 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Волеренга 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Саннефьёрд 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Стрёмсгодсет 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Кристиансунд 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Старт 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Стабек 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Русенборг 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Хёугесунн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Одд 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Викинг 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Олесунн 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Захариассен Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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