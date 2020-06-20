41' Желтая карточкаЗахариассен Кристоффер
1:0
47' ГолКвоеме Охи
60' Желтая карточкаТрондсен Андерс
89' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
99
Квоеме
Охи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
47'
1:0
60'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.03
|2.
|Квоеме Охи
|1
|0.03
|3.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.03
|4.
|Джеймс Леке
|1
|0.03
|5.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|6.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|7.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|1
|1
|2.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|3.
|Henry Wingo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трондсен Андерс
|2
|0
|2.
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +16 =2 -2Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль
Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём Стабек 1:2 Мольде
Русенборг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт
Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг Русенборг 3:2 Ранхейм Русенборг 1:2 ЛАСК Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт Русенборг 0:2 Спортинг Л Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг
Последние игры между собой
Мольде: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Русенборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Русенборг 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Саннефьёрд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Кристиансунд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Старт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Хёугесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0