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  2. Матчи
  3. Швеция
ГАИС
0:0
Первый тайм: 10'
Вестерос
0' 10'
1
Mathias
Karlsson
3
August
Wangberg
6
Carl
Nystroem
2
Charlie
Weberg
5
Niklas
Andersen
II
7
Nikola
Ladan
9
Марич
Аднан
16
Ольсен
Мейнхард
10
Селик
Мерван
11
Julius
Lindberg
12
Richard
Yarsuvat
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
2
Флорен
Йеспер
31
Albin
Sporrong
8
Jonas
Hellgren
7
Pedro
Ribeiro
I
3
Filip
Almstroem-Taehti
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
30
William
Videhult
ГАИС
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селик Мерван 4 0.21
2. Richard Yarsuvat 4 0.21
3. August Wangberg 2 0.11
4. Julius Lindberg 2 0.11
5. Марич Аднан 1 0.05
6. Joackim Aaberg 1 0.05
7. Carl Nystroem 1 0.05
8. Nikola Ladan 1 (1) 0.05
9. Charlie Weberg 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ГАИС
# Игрок      
1. Jesper Brandt 5 1
2. Carl Nystroem 5 0
3. Boris Lumbana 4 0
4. Richard Yarsuvat 3 0
5. Charlie Weberg 3 0
6. August Wangberg 1 1
7. Nikola Ladan 1 1
8. Joackim Aaberg 1 1
9. Селик Мерван 2 0
10. Haris Cirak 2 0
11. Fredrik Martinsson 2 0
12. Марич Аднан 1 0
13. Paulo Marcelo 1 0
14. Aiden Harvey 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Moussa Traore3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ГАИС 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 31.25% (5) 0 12.5% (2)
Вестерос 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: + = -
Браге 2:1 ГАИС ГАИС 3:1 Сундсвалль ГАИС 2:1 Треллеборг Эстер 4:1 ГАИС
ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Сундсвалль 3:0 ГАИС ГАИС 0:0 Дегерфорс Хальмстад 0:0 ГАИС Акрополис 2:2 ГАИС ГАИС 1:1 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Умео Треллеборг 2:0 ГАИС ГАИС 2:1 Далкурд Вестерос 2:2 ГАИС ГАИС 0:1 Браге Норрбю 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Йёнчёпинг ГАИС 4:1 Эскильсминне Эстерсунд 4:0 ГАИС
Вестерос Последние 20 матчей: + = -
Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос
Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Вестерос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Вестерос 2:2 ГАИС Суперэттан Вестерос 4:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:1 Вестерос Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1:0 19 13 4 2 40 - 16 43
2. Хальмстад 19 11 5 3 32 - 13 38
3. Йёнчёпинг 19 11 2 6 34 - 24 35
4. Акрополис 19 7 10 2 27 - 21 31
5. Эстер 19 8 6 5 26 - 23 30
6. Браге 19 8 5 6 26 - 25 29
7. Эргрюте ФФ 19 7 5 7 23 - 25 26
8. Сундсвалль 18 6 6 6 31 - 27 24
9. Норрбю 18 5 8 5 22 - 22 23
10. Треллеборг 19 5 5 9 19 - 23 20
11. Вестерос 0:0 19 5 5 9 21 - 27 20
12. ГАИС 0:0 19 4 8 7 16 - 26 20
13. Далкурд 19 3 9 7 24 - 26 18
14. Умео 0:1 19 3 8 8 16 - 24 17
15. Сирианска Эскильстуна 0:0 19 4 4 11 17 - 36 16
16. Юнгшиле 0:0 19 3 6 10 21 - 37 15
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Вестерос
2.98
3.44
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ГАИС 0:0 Вестерос онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.90 3.35 2.30
2.75 3.20 2.41
2.85 3.44 2.45
3.46 3.36 2.07
2.83 3.26 2.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.10 1.05 3.45 1.29 2.70 1.45 2.10 1.69 1.83 1.91 1.67 2.12 1.45 2.55 1.31 3.20 1.14 5.30 1.11 6.20 1.02 10.50
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.25
7.12 1.07 6.03 1.10 3.09 1.33 2.40 1.52 1.76 1.97 1.40 2.77 1.28 3.40 1.11 5.74 1.09 6.35 1.02 10.87 1.02 11.30
3.61 1.30 2.97 1.41 2.71 1.48 2.15 1.74 1.86 2.00 1.66 2.28 1.46 2.79 1.31 3.52 1.11 7.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.86 1.88 1.40 2.80 1.12 5.70
2.91 1.41 1.93 1.87 1.42 2.88
2.70 1.42 1.80 1.93 1.38 2.85 1.11 5.74 1.08 6.71
2.82 1.45 2.31 1.64 1.80 2.07 1.50 2.65 1.36 3.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.04
1.85 1.87
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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