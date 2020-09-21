10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Селик МерванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Harry Wright
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Michael JahnЗащитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
- Нападающий
-
70 Moonga Simba
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селик Мерван
|4
|0.21
|2.
|Richard Yarsuvat
|4
|0.21
|3.
|August Wangberg
|2
|0.11
|4.
|Julius Lindberg
|2
|0.11
|5.
|Марич Аднан
|1
|0.05
|6.
|Joackim Aaberg
|1
|0.05
|7.
|Carl Nystroem
|1
|0.05
|8.
|Nikola Ladan
|1 (1)
|0.05
|9.
|Charlie Weberg
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Brandt
|5
|1
|2.
|Carl Nystroem
|5
|0
|3.
|Boris Lumbana
|4
|0
|4.
|Richard Yarsuvat
|3
|0
|5.
|Charlie Weberg
|3
|0
|6.
|August Wangberg
|1
|1
|7.
|Nikola Ladan
|1
|1
|8.
|Joackim Aaberg
|1
|1
|9.
|Селик Мерван
|2
|0
|10.
|Haris Cirak
|2
|0
|11.
|Fredrik Martinsson
|2
|0
|12.
|Марич Аднан
|1
|0
|13.
|Paulo Marcelo
|1
|0
|14.
|Aiden Harvey
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Moussa Traore3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ГАИС
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|0
|12.5% (2)
|Вестерос
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: + = -Браге 2:1 ГАИС ГАИС 3:1 Сундсвалль ГАИС 2:1 Треллеборг Эстер 4:1 ГАИС
ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Сундсвалль 3:0 ГАИС ГАИС 0:0 Дегерфорс Хальмстад 0:0 ГАИС Акрополис 2:2 ГАИС ГАИС 1:1 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Умео Треллеборг 2:0 ГАИС ГАИС 2:1 Далкурд Вестерос 2:2 ГАИС ГАИС 0:1 Браге Норрбю 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Йёнчёпинг ГАИС 4:1 Эскильсминне Эстерсунд 4:0 ГАИС
Вестерос Последние 20 матчей: + = -Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос
Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Вестерос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|1:0
|19
|13
|4
|2
|40 - 16
|43
|2.
|Хальмстад
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|3.
|Йёнчёпинг
|19
|11
|2
|6
|34 - 24
|35
|4.
|Акрополис
|19
|7
|10
|2
|27 - 21
|31
|5.
|Эстер
|19
|8
|6
|5
|26 - 23
|30
|6.
|Браге
|19
|8
|5
|6
|26 - 25
|29
|7.
|Эргрюте ФФ
|19
|7
|5
|7
|23 - 25
|26
|8.
|Сундсвалль
|18
|6
|6
|6
|31 - 27
|24
|9.
|Норрбю
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|10.
|Треллеборг
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|11.
|Вестерос
|0:0
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|12.
|ГАИС
|0:0
|19
|4
|8
|7
|16 - 26
|20
|13.
|Далкурд
|19
|3
|9
|7
|24 - 26
|18
|14.
|Умео
|0:1
|19
|3
|8
|8
|16 - 24
|17
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|19
|4
|4
|11
|17 - 36
|16
|16.
|Юнгшиле
|0:0
|19
|3
|6
|10
|21 - 37
|15
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.10
|1.05
|3.45
|1.29
|—
|—
|2.70
|1.45
|2.10
|1.69
|1.83
|1.91
|1.67
|2.12
|1.45
|2.55
|1.31
|3.20
|1.14
|5.30
|1.11
|6.20
|1.02
|10.50
|—
|—
|9.10
|1.02
|8.10
|1.05
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.30
|3.40
|1.11
|5.60
|1.08
|6.20
|1.00
|11.25
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.03
|1.10
|3.09
|1.33
|—
|—
|2.40
|1.52
|—
|—
|1.76
|1.97
|—
|—
|1.40
|2.77
|1.28
|3.40
|1.11
|5.74
|1.09
|6.35
|1.02
|10.87
|1.02
|11.30
|—
|—
|—
|—
|3.61
|1.30
|2.97
|1.41
|2.71
|1.48
|2.15
|1.74
|1.86
|2.00
|1.66
|2.28
|1.46
|2.79
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.11
|7.35
|—
|—
|—
|—