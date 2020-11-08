Хельсинборг
0:1
Перерыв
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Гётеборг
0:1
33' ГолEmil Holm
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
15
Max
Svensson
23
Emil
Holm
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Emil HolmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
Ход матча
33'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (3)
|0.33
|2.
|Max Svensson
|5
|0.19
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.15
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.11
|5.
|Ольсен Брандур
|2
|0.07
|6.
|Геро Альхаджи
|1
|0.04
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|8.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.04
|9.
|Линдегор Андерс
|1
|0.04
|10.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|14.
|Сисей Кебба
|0
|0
|15.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.19
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.19
|3.
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0.11
|4.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.11
|5.
|Фарнеруд Александер
|3
|0.11
|6.
|Вернблум Понтус
|2
|0.07
|7.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.07
|8.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|9.
|Emil Holm
|1
|0.04
|10.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|11.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|12.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|13.
|Яллоу Александр
|0
|0
|14.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|15.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|9
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|5
|0
|5.
|Сисей Йозеф
|5
|0
|6.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|7.
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|8.
|Жигович Армин
|3
|0
|9.
|Сисей Кебба
|2
|0
|10.
|Erik Figueroa
|2
|0
|11.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|12.
|Max Svensson
|2
|0
|13.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|14.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|15.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|16.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|6
|1
|2.
|Айеш Хосам
|5
|0
|3.
|Калисир Андре
|4
|0
|4.
|Яллоу Александр
|4
|0
|5.
|Alhassan Yusuf
|4
|0
|6.
|Сана Тобиас
|3
|0
|7.
|Emil Holm
|3
|0
|8.
|Вернблум Понтус
|2
|0
|9.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|10.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|11.
|Christian Kouakou III
|2
|0
|12.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|13.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|14.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|15.
|Victor Wernersson
|1
|0
|16.
|Сёдер Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|Гётеборг
|12% (3)
|12% (3)
|20% (5)
|8% (2)
|12% (3)
|36% (9)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =8 -8Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг
Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Гётеборг Последние 20 матчей: +4 =8 -8Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС
Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Гётеборг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|3:0
|27
|16
|8
|3
|55 - 25
|56
|2.
|Эльфсборг
|27
|11
|13
|3
|44 - 34
|46
|3.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|4.
|Юргорден
|27
|12
|6
|9
|43 - 31
|42
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|27
|10
|10
|7
|44 - 42
|40
|7.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|8.
|АИК
|27
|10
|8
|9
|28 - 28
|38
|9.
|Сириус
|0:3
|27
|9
|10
|8
|42 - 46
|37
|10.
|Эребру
|27
|10
|6
|11
|33 - 37
|36
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|27
|8
|7
|12
|38 - 41
|31
|13.
|Гётеборг
|1:0
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|27
|5
|9
|13
|29 - 46
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|27
|4
|10
|13
|28 - 43
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Гётеборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гётеборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Гётеборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.50
|1.09
|7.50
|1.07
|4.50
|1.18
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.08
|1.79
|1.50
|1.92
|1.71
|2.14
|1.40
|2.80
|1.23
|3.90
|1.10
|6.00
|1.05
|8.50
|1.01
|12.00
|1.02
|11.00
|
|8.60
|1.03
|7.60
|1.06
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.08
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.28
|3.54
|1.11
|5.95
|1.07
|6.60
|1.00
|11.75
|—
|—
|
|6.19
|1.14
|—
|—
|4.71
|1.21
|2.11
|1.77
|3.24
|1.37
|2.24
|1.69
|1.85
|2.02
|1.62
|2.38
|1.38
|3.15
|1.25
|4.16
|—
|—
|1.11
|7.42
|—
|—
|—
|—