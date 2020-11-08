  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хельсинборг
0:1
Перерыв

Стадион:
Гётеборг
0'
0:1
33' Гол
Emil Holm
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
42
Дискеруд
Миккел
15
Max
Svensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Анестис
Яннис
23
Emil
Holm
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Да
Грака
Кристофер
5
Яллоу
Александр
89
Сана
Тобиас
16
Sargon
Abraham
15
Юханссон
Якоб
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
17
Фарнеруд
Александер
Хельсинборг
4-4-2
Гётеборг
4-5-1

Ход матча

33'
0:1
Emil Holm
(Сана Тобиас)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (3) 0.33
2. Max Svensson 5 0.19
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.15
4. Rasmus Joensson 3 0.11
5. Ольсен Брандур 2 0.07
6. Геро Альхаджи 1 0.04
7. Жигович Армин 1 0.04
8. Assad Al Hamlawi 1 0.04
9. Линдегор Андерс 1 0.04
10. Дискеруд Миккел 1 0.04
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.19
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.19
3. Эрлингмарк Огюст 3 0.11
4. Айеш Хосам 3 (2) 0.11
5. Фарнеруд Александер 3 0.11
6. Вернблум Понтус 2 0.07
7. Хараишвили Георгий 2 0.07
8. Sargon Abraham 1 0.04
9. Emil Holm 1 0.04
10. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
11. Юханссон Якоб 0 0
12. Christian Kouakou III 0 0
13. Яллоу Александр 0 0
14. Alhassan Yusuf 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Ольсен Брандур 5 0
5. Сисей Йозеф 5 0
6. Рандруп Андерс 4 0
7. Дискеруд Миккел 4 0
8. Жигович Армин 3 0
9. Сисей Кебба 2 0
10. Erik Figueroa 2 0
11. Ravy Tsouka Dozi 2 0
12. Max Svensson 2 0
13. Alexander Timossi Andersson 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 6 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Калисир Андре 4 0
4. Яллоу Александр 4 0
5. Alhassan Yusuf 4 0
6. Сана Тобиас 3 0
7. Emil Holm 3 0
8. Вернблум Понтус 2 0
9. Бьярсмюр Маттиас 2 0
10. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
11. Christian Kouakou III 2 0
12. Да Грака Кристофер 2 0
13. Jesper Tolinsson 0 1
14. Фарнеруд Александер 1 0
15. Victor Wernersson 1 0
16. Сёдер Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 32.14% (9)
 Гётеборг 12% (3) 12% (3) 20% (5) 8% (2) 12% (3) 36% (9)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг
Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Гётеборг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС
Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Гётеборг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Гётеборг Товарищеские матчи
Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 3:0 27 16 8 3 55 - 25 56
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 27 12 6 9 43 - 31 42
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. АИК 27 10 8 9 28 - 28 38
9. Сириус 0:3 27 9 10 8 42 - 46 37
10. Эребру 27 10 6 11 33 - 37 36
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 1:0 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 27 5 9 13 29 - 46 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 0:1 27 4 10 13 28 - 43 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Emil Holm бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Гётеборг
8.50
4.13
2.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.00 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 3.90 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.38 2.57
  10.41 4.13 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Гётеборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гётеборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Гётеборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.09 7.50 1.07 4.50 1.18 2.48 1.53 2.08 1.79 1.50 1.92 1.71 2.14 1.40 2.80 1.23 3.90 1.10 6.00 1.05 8.50 1.01 12.00 1.02 11.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.11 5.95 1.07 6.60 1.00 11.75
6.19 1.14 4.71 1.21 2.11 1.77 3.24 1.37 2.24 1.69 1.85 2.02 1.62 2.38 1.38 3.15 1.25 4.16 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.01 1.80 2.01 1.10 6.25 1.09 6.30 1.07 7.50
2.95 1.40 1.89 1.91 1.40 2.95 1.12 6.25 1.08 7.70
1.47 2.78 1.27 3.94 1.58 2.46 1.38 3.16 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.68 2.11 1.28 3.70
3.85 1.26 2.50 1.53 1.63 2.28 1.27 3.76 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Гётеборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный