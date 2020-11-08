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Хельсинборг
0:1
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
0:1
33' Гол
Emil Holm
56' Желтая карточка
Сисей Йозеф
62' Желтая карточка
Alexander Timossi Andersson
72' Желтая карточка
Да Грака Кристофер
88' Желтая карточка
Emil Holm
90'+5
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
5
Ольсен
Брандур
14
Абубакари
Мохаммед
42
Дискеруд
Миккел
15
Max
Svensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Анестис
Яннис
23
Emil
Holm
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Да
Грака
Кристофер
5
Яллоу
Александр
89
Сана
Тобиас
16
Sargon
Abraham
15
Юханссон
Якоб
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
17
Фарнеруд
Александер
Хельсинборг
4-4-2
Гётеборг
4-5-1

Ход матча

33'
0:1
Emil Holm
(Сана Тобиас)
46'
Ravy Tsouka Dozi
Абубакари Мохаммед
 
56'
Сисей Йозеф
 
60'
Геро Альхаджи
Max Svensson
 
62'
Alexander Timossi Andersson
 
63'
 
Вернблум Понтус
Фарнеруд Александер
63'
 
Сёдер Робин
Sargon Abraham
72'
 
Да Грака Кристофер
74'
 
Айеш Хосам
Хараишвили Георгий
76'
Андреас Ландгрен
Эрикссон Адам
 
85'
 
Эрикссон Себастьян
Сана Тобиас
88'
 
Emil Holm

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (3) 0.33
2. Max Svensson 5 0.19
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.15
4. Rasmus Joensson 3 0.11
5. Ольсен Брандур 2 0.07
6. Геро Альхаджи 1 0.04
7. Жигович Армин 1 0.04
8. Assad Al Hamlawi 1 0.04
9. Линдегор Андерс 1 0.04
10. Дискеруд Миккел 1 0.04
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.19
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.19
3. Эрлингмарк Огюст 3 0.11
4. Айеш Хосам 3 (2) 0.11
5. Фарнеруд Александер 3 0.11
6. Вернблум Понтус 2 0.07
7. Хараишвили Георгий 2 0.07
8. Sargon Abraham 1 0.04
9. Emil Holm 1 0.04
10. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
11. Юханссон Якоб 0 0
12. Christian Kouakou III 0 0
13. Яллоу Александр 0 0
14. Alhassan Yusuf 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Сисей Йозеф 6 0
4. Ольссон Мартин 5 0
5. Ольсен Брандур 5 0
6. Рандруп Андерс 4 0
7. Дискеруд Миккел 4 0
8. Alexander Timossi Andersson 3 0
9. Жигович Армин 3 0
10. Сисей Кебба 2 0
11. Erik Figueroa 2 0
12. Ravy Tsouka Dozi 2 0
13. Max Svensson 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 6 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Калисир Андре 4 0
4. Яллоу Александр 4 0
5. Alhassan Yusuf 4 0
6. Emil Holm 4 0
7. Сана Тобиас 3 0
8. Да Грака Кристофер 3 0
9. Вернблум Понтус 2 0
10. Бьярсмюр Маттиас 2 0
11. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
12. Christian Kouakou III 2 0
13. Jesper Tolinsson 0 1
14. Фарнеруд Александер 1 0
15. Victor Wernersson 1 0
16. Сёдер Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 32.14% (9)
 Гётеборг 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 7.69% (2) 11.54% (3) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг
Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Гётеборг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС
Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Гётеборг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Гётеборг Товарищеские матчи
Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 27 16 8 3 56 - 25 56
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 27 12 6 9 43 - 31 42
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. АИК 27 10 8 9 28 - 28 38
9. Сириус 27 9 10 8 42 - 47 37
10. Эребру 27 10 6 11 33 - 37 36
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 27 5 9 13 29 - 46 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 27 4 10 13 28 - 43 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Emil Holm бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 90.00 6.40 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 8.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.38 2.57
  21.99 4.72 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Гётеборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гётеборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Гётеборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.09 7.50 1.07 1.20 4.20 2.48 1.53 2.08 1.79 1.23 3.90 1.71 2.14 1.40 2.80 1.03 10.00 1.10 6.00 1.05 8.50 1.01 12.00 1.02 11.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.11 5.95 1.07 6.60 1.00 11.75
6.19 1.14 2.16 1.75 1.77 2.12 1.37 3.20 1.26 4.07 1.19 4.93 1.47 2.78 1.38 3.15 1.19 5.07 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.01 1.80 2.01 1.10 6.25 1.09 6.30 1.07 7.50
2.95 1.40 1.89 1.91 1.40 2.95 1.12 6.25 1.08 7.70
1.47 2.78 1.27 3.94 1.58 2.46 1.38 3.16 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.68 2.11 1.28 3.70
3.85 1.26 2.50 1.53 1.63 2.28 1.27 3.76 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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