Хельсинборг
0:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Гётеборг
0:1
33' ГолEmil Holm
56' Желтая карточкаСисей Йозеф
62' Желтая карточкаAlexander Timossi Andersson
72' Желтая карточкаДа Грака Кристофер
88' Желтая карточкаEmil Holm
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
15
Max
Svensson
23
Emil
Holm
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Emil HolmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
Ход матча
33'
0:1
56'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (3)
|0.33
|2.
|Max Svensson
|5
|0.19
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.15
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.11
|5.
|Ольсен Брандур
|2
|0.07
|6.
|Геро Альхаджи
|1
|0.04
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|8.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.04
|9.
|Линдегор Андерс
|1
|0.04
|10.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|14.
|Сисей Кебба
|0
|0
|15.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.19
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.19
|3.
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0.11
|4.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.11
|5.
|Фарнеруд Александер
|3
|0.11
|6.
|Вернблум Понтус
|2
|0.07
|7.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.07
|8.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|9.
|Emil Holm
|1
|0.04
|10.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|11.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|12.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|13.
|Яллоу Александр
|0
|0
|14.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|15.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|9
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|3.
|Сисей Йозеф
|6
|0
|4.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|5.
|Ольсен Брандур
|5
|0
|6.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|7.
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|8.
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|9.
|Жигович Армин
|3
|0
|10.
|Сисей Кебба
|2
|0
|11.
|Erik Figueroa
|2
|0
|12.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|13.
|Max Svensson
|2
|0
|14.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|15.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|16.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|6
|1
|2.
|Айеш Хосам
|5
|0
|3.
|Калисир Андре
|4
|0
|4.
|Яллоу Александр
|4
|0
|5.
|Alhassan Yusuf
|4
|0
|6.
|Emil Holm
|4
|0
|7.
|Сана Тобиас
|3
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|3
|0
|9.
|Вернблум Понтус
|2
|0
|10.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|11.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|12.
|Christian Kouakou III
|2
|0
|13.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|14.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|15.
|Victor Wernersson
|1
|0
|16.
|Сёдер Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|Гётеборг
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =8 -8Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен Мьельбю 3:2 Хельсинборг
Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Гётеборг Последние 20 матчей: +4 =8 -8Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС
Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Гётеборг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|16
|8
|3
|56 - 25
|56
|2.
|Эльфсборг
|27
|11
|13
|3
|44 - 34
|46
|3.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|4.
|Юргорден
|27
|12
|6
|9
|43 - 31
|42
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|27
|10
|10
|7
|44 - 42
|40
|7.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|8.
|АИК
|27
|10
|8
|9
|28 - 28
|38
|9.
|Сириус
|27
|9
|10
|8
|42 - 47
|37
|10.
|Эребру
|27
|10
|6
|11
|33 - 37
|36
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|27
|8
|7
|12
|38 - 41
|31
|13.
|Гётеборг
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|27
|5
|9
|13
|29 - 46
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|27
|4
|10
|13
|28 - 43
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хельсинборг» – «Гётеборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хельсинборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гётеборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хельсинборг» – «Гётеборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.50
|1.09
|7.50
|1.07
|1.20
|4.20
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.08
|1.79
|1.23
|3.90
|1.71
|2.14
|1.40
|2.80
|1.03
|10.00
|1.10
|6.00
|1.05
|8.50
|1.01
|12.00
|1.02
|11.00
|
|8.60
|1.03
|7.60
|1.06
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.08
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.28
|3.54
|1.11
|5.95
|1.07
|6.60
|1.00
|11.75
|—
|—
|
|6.19
|1.14
|—
|—
|2.16
|1.75
|1.77
|2.12
|1.37
|3.20
|1.26
|4.07
|1.19
|4.93
|1.47
|2.78
|1.38
|3.15
|1.19
|5.07
|—
|—
|1.11
|7.42
|—
|—
|—
|—