Хаммарбю
1:1
Перерыв
Стадион: Теле2 Арена
Эльфсборг
0:1
19' ГолФрик Пер
1:1
32' ГолИмад Халили
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Aimar Sher
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
19'
0:1
32'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustav Ludwigson
|4
|0.25
|2.
|Имад Халили
|3
|0.19
|3.
|Танкович Муамер
|3
|0.19
|4.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.13
|5.
|Халили Абдул
|2
|0.13
|6.
|Паулиньо II
|2
|0.13
|7.
|Фенгер Мадс
|1
|0.06
|8.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.06
|9.
|Aron Johannsson1
|1
|0.06
|10.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|11.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|12.
|Родич Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|8 (2)
|0.5
|2.
|Фрик Пер
|6
|0.38
|3.
|Rasmus Alm
|4
|0.25
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.13
|5.
|Ларссон Юхан
|1
|0.06
|6.
|Ольссон Симон
|1
|0.06
|7.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.06
|8.
|Холмен Самуэль
|1
|0.06
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.06
|10.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.06
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|6
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|0
|3.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|4.
|Халили Абдул
|3
|0
|5.
|Tim Soederstroem
|3
|0
|6.
|Aimar Sher
|3
|0
|7.
|Имад Халили
|2
|0
|8.
|Паулиньо II
|2
|0
|9.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|10.
|Richard Magyar
|0
|1
|11.
|David Ousted
|1
|0
|12.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|13.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|14.
|Сандберг Симон
|1
|0
|15.
|Фельман Давид
|1
|0
|16.
|Gustav Ludwigson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|3
|2
|2.
|Фрик Пер
|3
|0
|3.
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|4.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|5.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|6.
|Хуммет Денис
|2
|0
|7.
|Ольссон Симон
|2
|0
|8.
|Окуму Джозеф
|2
|0
|9.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|10.
|Robert Gojani
|1
|0
|11.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|12.
|Rasmus Alm
|1
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|1
|0
|14.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|15.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|Эльфсборг
|24% (6)
|12% (3)
|24% (6)
|8% (2)
|20% (5)
|12% (3)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю
Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус
Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
Эльфсборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|Эльфсборг
|1:1
|16
|8
|7
|1
|28 - 21
|31
|3.
|Юргорден
|16
|9
|2
|5
|25 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|15
|7
|4
|4
|32 - 22
|25
|5.
|Хеккен
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|1:1
|16
|6
|6
|4
|19 - 19
|24
|7.
|Сириус
|15
|5
|7
|3
|27 - 25
|22
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|9.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|22 - 23
|17
|10.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Эстерсунд
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Гётеборг
|15
|2
|9
|4
|17 - 22
|15
|13.
|АИК
|1:1
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|15
|3
|4
|8
|17 - 23
|13
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|16.
|Фалькенберг
|1:1
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0