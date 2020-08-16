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Хаммарбю
1:1
Перерыв

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
19' Гол
Фрик Пер
1:1
32' Гол
Имад Халили
1
David
Ousted
26
Kalle
Bjoerklund
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
11
Родич
Владимир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
17
Халили
Абдул
14
Tim
Soederstroem
16
Gustav
Ludwigson
7
Имад
Халили
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
20
Simon
Strand
33
Нильсен
Сиверт
27
Хольст
Фредерик
21
Rasmus
Alm
18
Ольссон
Симон
11
Jesper
Karlsson1
17
Фрик
Пер
Хаммарбю
3-5-2
Эльфсборг
4-2-3-1

Ход матча

19'
0:1
Фрик Пер
(Ларссон Юхан)
32'
Имад Халили
(Боянич Дарьян)
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustav Ludwigson 4 0.25
2. Имад Халили 3 0.19
3. Танкович Муамер 3 0.19
4. Качаниклич Алекс 2 0.13
5. Халили Абдул 2 0.13
6. Паулиньо II 2 0.13
7. Фенгер Мадс 1 0.06
8. Kalle Bjoerklund 1 0.06
9. Aron Johannsson1 1 0.06
10. Боянич Дарьян 0 0
11. Андерсен Йеппе 0 0
12. Родич Владимир 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 8 (2) 0.5
2. Фрик Пер 6 0.38
3. Rasmus Alm 4 0.25
4. Gustav Henriksson 2 0.13
5. Ларссон Юхан 1 0.06
6. Ольссон Симон 1 0.06
7. Нильсен Сиверт 1 0.06
8. Холмен Самуэль 1 0.06
9. Хольст Фредерик 1 0.06
10. Jacob Ondrejka 1 0.06
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 6 0
2. Видгрен Деннис 4 0
3. Фенгер Мадс 3 0
4. Халили Абдул 3 0
5. Tim Soederstroem 3 0
6. Aimar Sher 3 0
7. Имад Халили 2 0
8. Паулиньо II 2 0
9. Kalle Bjoerklund 2 0
10. Richard Magyar 0 1
11. David Ousted 1 0
12. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
13. Качаниклич Алекс 1 0
14. Сандберг Симон 1 0
15. Фельман Давид 1 0
16. Gustav Ludwigson 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 3 2
2. Фрик Пер 3 0
3. Вяйсянен Лео 3 0
4. Холмен Самуэль 1 1
5. Нильсен Сиверт 2 0
6. Хуммет Денис 2 0
7. Ольссон Симон 2 0
8. Окуму Джозеф 2 0
9. Jacob Ondrejka 2 0
10. Robert Gojani 1 0
11. Хольст Фредерик 1 0
12. Rasmus Alm 1 0
13. Ларссон Юхан 1 0
14. Gustav Henriksson 1 0
15. Jesper Karlsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 11.11% (2) 5.56% (1) 27.78% (5) 11.11% (2) 33.33% (6) 11.11% (2)
 Эльфсборг 24% (6) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 20% (5) 12% (3)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю
Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус
Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 1:1 16 8 7 1 28 - 21 31
3. Юргорден 16 9 2 5 25 - 15 29
4. Норрчёпинг 15 7 4 4 32 - 22 25
5. Хеккен 15 6 6 3 27 - 16 24
6. Хаммарбю 1:1 16 6 6 4 19 - 19 24
7. Сириус 15 5 7 3 27 - 25 22
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 15 4 5 6 22 - 23 17
10. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
11. Эстерсунд 15 3 6 6 12 - 18 15
12. Гётеборг 15 2 9 4 17 - 22 15
13. АИК 1:1 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 15 3 4 8 17 - 23 13
15. Хельсинборг 15 2 7 6 14 - 25 13
16. Фалькенберг 1:1 16 2 7 7 18 - 26 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Имад Халили бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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1.28 3.45
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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