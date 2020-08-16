Хаммарбю
2:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Эльфсборг
0:1
19' ГолФрик Пер
1:1
32' ГолИмад Халили
1:2
64' ГолJesper Karlsson1
69' Желтая карточкаSimon Strand
78' Вторая желтая карточкаSimon Strand
2:2
79' ПенальтиAron Johannsson1
82' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Aimar Sher
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
19'
0:1
32'
1:1
64'
1:2
69'
78'
79'
2:2
87'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustav Ludwigson
|4
|0.25
|2.
|Имад Халили
|3
|0.19
|3.
|Танкович Муамер
|3
|0.19
|4.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.13
|5.
|Халили Абдул
|2
|0.13
|6.
|Паулиньо II
|2
|0.13
|7.
|Aron Johannsson1
|2 (1)
|0.13
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.06
|9.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.06
|10.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|11.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|12.
|Родич Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|9 (2)
|0.56
|2.
|Фрик Пер
|6
|0.38
|3.
|Rasmus Alm
|4
|0.25
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.13
|5.
|Ларссон Юхан
|1
|0.06
|6.
|Ольссон Симон
|1
|0.06
|7.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.06
|8.
|Холмен Самуэль
|1
|0.06
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.06
|10.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.06
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|6
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|0
|3.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|4.
|Халили Абдул
|3
|0
|5.
|Tim Soederstroem
|3
|0
|6.
|Aimar Sher
|3
|0
|7.
|Имад Халили
|2
|0
|8.
|Паулиньо II
|2
|0
|9.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|10.
|Richard Magyar
|0
|1
|11.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|12.
|David Ousted
|1
|0
|13.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|14.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|15.
|Сандберг Симон
|1
|0
|16.
|Фельман Давид
|1
|0
|17.
|Gustav Ludwigson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|4
|3
|2.
|Фрик Пер
|3
|0
|3.
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|4.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|5.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|6.
|Хуммет Денис
|2
|0
|7.
|Ольссон Симон
|2
|0
|8.
|Окуму Джозеф
|2
|0
|9.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|10.
|Robert Gojani
|1
|0
|11.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|12.
|Rasmus Alm
|1
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|1
|0
|14.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|15.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|10% (2)
|5% (1)
|30% (6)
|10% (2)
|30% (6)
|15% (3)
|Эльфсборг
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю
Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус
Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
Эльфсборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|Эльфсборг
|16
|8
|7
|1
|29 - 22
|31
|3.
|Юргорден
|16
|9
|2
|5
|25 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|15
|7
|4
|4
|32 - 22
|25
|5.
|Хеккен
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|16
|6
|6
|4
|20 - 20
|24
|7.
|Сириус
|15
|5
|7
|3
|27 - 25
|22
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|9.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|22 - 23
|17
|10.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Эстерсунд
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Гётеборг
|15
|2
|9
|4
|17 - 22
|15
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|15
|3
|4
|8
|17 - 23
|13
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|16.
|Фалькенберг
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0