Норрчёпинг
2:0
Перерыв
Стадион: Oestgoetaporten
Юргорден
1:0
20' ГолНюман Кристоффер
2:0
38' ГолЛауритсен Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
77 Manasse Kusu
-
-
-
15 Carl Bjoerk2
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
20'
38'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лауритсен Расмус
|2
|0.1
|2.
|Нюман Кристоффер
|2
|0.1
|3.
|Терн Симон
|1
|0.05
|4.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.05
|5.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|6.
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.05
|7.
|Леви Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куйович Эмир
|1
|0.05
|2.
|Йоханссон Эрик
|1
|0.05
|3.
|Oscar Pettersson
|1
|0.05
|4.
|Радетинац Харис
|0
|0
|5.
|Aslak Fonn Witry
|0
|0
|6.
|Беркрот Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|1
|0
|2.
|Смит Эрик
|1
|0
|3.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|4.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|2.
|Ларссон Якоб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|Юргорден
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити
Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден
Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Норрчёпинг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Мальмё
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Фалькенберг
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Хаммарбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Эльфсборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кальмар
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|7.
|Варберг БоИС
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|АИК
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эребру
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Юргорден
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Хеккен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Хельсинборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Аутентификация