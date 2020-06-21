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Норрчёпинг
2:0
Перерыв

Стадион:
Юргорден
Норрчёпинг
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

20'
Нюман Кристоффер
(Лауритсен Расмус)
1:0
38'
Лауритсен Расмус
(Хакшабанович Сеад)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лауритсен Расмус 2 0.1
2. Нюман Кристоффер 2 0.1
3. Терн Симон 1 0.05
4. Хакшабанович Сеад 1 0.05
5. Кастегрен Хенрик 1 0.05
6. Герсон Ларс 1 (1) 0.05
7. Леви Джонатан 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куйович Эмир 1 0.05
2. Йоханссон Эрик 1 0.05
3. Oscar Pettersson 1 0.05
4. Радетинац Харис 0 0
5. Aslak Fonn Witry 0 0
6. Беркрот Никлас 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 1 0
2. Смит Эрик 1 0
3. Хакшабанович Сеад 1 0
4. Carl Bjoerk2 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Ульвестад Фредрик 1 0
2. Ларссон Якоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0
 Юргорден 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити
Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден
Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Норрчёпинг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Мальмё 1:1 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Фалькенберг 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Хаммарбю 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Эльфсборг 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальмар 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
7. Варберг БоИС 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Сириус 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Гётеборг 2 1 0 1 2 - 2 3
10. АИК 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эребру 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Юргорден 0:2 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эстерсунд 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Хельсинборг 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Лауритсен Расмус бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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