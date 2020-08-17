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  3. Швеция
Эстерсунд
1:0
Перерыв

Стадион:
Кальмар
0'
9' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
1:0
14' Гол
Тёрготт Блэйр
39' Желтая карточка
Kalpi Ouattara
45' Желтая карточка
Eirik Haugan
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
5
Амин
Реван
13
Фрицсон
Лудвиг
8
Ссеванкамбо
Исак
20
Felix
Hoerberg
18
Тёрготт
Блэйр
7
Перри
Небию
32
Хёгг
Лукас
5
Бергквист
Дуг
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
10
Сахпекидис
Филип
29
Ромариньо
Перейра
11
Ингельссон
Сванте
3
Ринг
Себастьян
21
Исраэльссон
Эрик
19
Янссон
Исак
Эстерсунд
4-3-3
Кальмар
3-5-2

Ход матча

9'
Ссеванкамбо Исак
 
14'
Тёрготт Блэйр
1:0
39'
Kalpi Ouattara
 
45'
Eirik Haugan
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрицсон Лудвиг 3 0.19
2. Jordan Attah Kadiri 2 0.13
3. Сандберг Ноа 2 0.13
4. Simon Kron 1 0.06
5. Амин Реван 1 (1) 0.06
6. Тёрготт Блэйр 1 0.06
7. Ссеванкамбо Исак 1 0.06
8. Felix Hoerberg 1 0.06
9. Перри Небию 0 0
10. Marco Weymans 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алити Фидан 2 0.13
2. Юханссон Петр 2 0.13
3. Ромариньо Перейра 2 0.13
4. Ринг Себастьян 2 0.13
5. Isak Magnusson 2 0.13
6. Nils Froeling 2 0.13
7. Ингельссон Сванте 1 0.06
8. Исраэльссон Эрик 1 0.06
9. Edvin Crona 1 0.06
10. Эльм Виктор 1 (1) 0.06
11. Янссон Исак 0 0
12. Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 1
2. Ссеванкамбо Исак 3 0
3. Eirik Haugan 3 0
4. Фрицсон Лудвиг 3 0
5. Амин Реван 3 0
6. Jordan Attah Kadiri 3 0
7. Marco Weymans 2 0
8. Kalpi Ouattara 2 0
9. Simon Kron 1 0
10. Менса Самуэль 1 0
11. Колкетт Чарли 1 0
12. Ишервуд Томас 1 0
13. Арин Франк 1 0
14. Felix Hoerberg 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Алити Фидан 5 0
2. Ромариньо Перейра 3 1
3. Ринг Себастьян 2 1
4. Эльм Виктор 3 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Исраэльссон Эрик 1 0
8. Нури Эмин 1 0
9. Rafinha I 1 0
10. Henrik Loefkvist 1 0
11. Nils Froeling 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 0 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Кальмар 31.25% (5) 0 18.75% (3) 0 18.75% (3) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК
Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Кальмар 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Кальмар Кубок Кальмар 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Кальмар Аллсвенскан Эстерсунд 0:7 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Эльфсборг 16 8 7 1 29 - 22 31
3. Юргорден 16 9 2 5 25 - 15 29
4. Норрчёпинг 2:0 16 8 4 4 34 - 22 28
5. Хеккен 1:0 16 7 6 3 28 - 16 27
6. Хаммарбю 16 6 6 4 20 - 20 24
7. Сириус 1:1 16 5 8 3 28 - 26 23
8. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
9. Эстерсунд 1:0 16 4 6 6 13 - 18 18
10. Варберг БоИС 0:1 16 4 5 7 22 - 24 17
11. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Гётеборг 0:2 16 2 9 5 17 - 24 15
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Хельсинборг 1:1 16 2 8 6 15 - 26 14
15. Кальмар 0:1 16 3 4 9 17 - 24 13
16. Фалькенберг 16 2 7 7 18 - 26 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Eirik Haugan получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Kalpi Ouattara получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Тёрготт Блэйр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Ссеванкамбо Исак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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