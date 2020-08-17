Эстерсунд
2:0
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Кальмар
9' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
1:0
14' ГолТёрготт Блэйр
39' Желтая карточкаKalpi Ouattara
45' Желтая карточкаEirik Haugan
52' Желтая карточкаПерри Небию
57' Желтая карточкаБергквист Дуг
59' Желтая карточкаЯнссон Исак
65' Желтая карточкаФрицсон Лудвиг
2:0
71' ГолFrancis Jno-Baptiste
82' Желтая карточкаКейта Али II
19
Eirik
Haugan
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 York RafaelПолузащитник
-
-
-
37 Edvin Crona
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
14'
1:0
39'
45'
52'
57'
59'
65'
71'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.19
|2.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.13
|3.
|Сандберг Ноа
|2
|0.13
|4.
|Simon Kron
|1
|0.06
|5.
|Felix Hoerberg
|1
|0.06
|6.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.06
|7.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.06
|8.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.06
|9.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0.06
|10.
|Перри Небию
|0
|0
|11.
|Marco Weymans
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алити Фидан
|2
|0.13
|2.
|Юханссон Петр
|2
|0.13
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.13
|4.
|Ринг Себастьян
|2
|0.13
|5.
|Isak Magnusson
|2
|0.13
|6.
|Nils Froeling
|2
|0.13
|7.
|Ингельссон Сванте
|1
|0.06
|8.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.06
|9.
|Edvin Crona
|1
|0.06
|10.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.06
|11.
|Янссон Исак
|0
|0
|12.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|1
|2.
|Eirik Haugan
|4
|0
|3.
|Фрицсон Лудвиг
|4
|0
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|5.
|Амин Реван
|3
|0
|6.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|7.
|Marco Weymans
|2
|0
|8.
|Kalpi Ouattara
|2
|0
|9.
|Simon Kron
|1
|0
|10.
|Менса Самуэль
|1
|0
|11.
|Кейта Али II
|1
|0
|12.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|13.
|Ишервуд Томас
|1
|0
|14.
|Перри Небию
|1
|0
|15.
|Арин Франк
|1
|0
|16.
|Felix Hoerberg
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алити Фидан
|5
|0
|2.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|3.
|Ринг Себастьян
|2
|1
|4.
|Эльм Виктор
|3
|0
|5.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|6.
|York Rafael
|2
|0
|7.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|8.
|Нури Эмин
|1
|0
|9.
|Бергквист Дуг
|1
|0
|10.
|Rafinha I
|1
|0
|11.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|12.
|Nils Froeling
|1
|0
|13.
|Янссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Кальмар
|31.25% (5)
|0
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК
Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Эльфсборг
|16
|8
|7
|1
|29 - 22
|31
|3.
|Юргорден
|16
|9
|2
|5
|25 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|16
|8
|4
|4
|35 - 23
|28
|5.
|Хеккен
|16
|7
|6
|3
|29 - 17
|27
|6.
|Сириус
|16
|6
|7
|3
|29 - 26
|25
|7.
|Хаммарбю
|16
|6
|6
|4
|20 - 20
|24
|8.
|Мьельбю
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|20
|9.
|Эстерсунд
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|10.
|Варберг БоИС
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|11.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Гётеборг
|16
|2
|9
|5
|18 - 25
|15
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|15.
|Фалькенберг
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|16.
|Хельсинборг
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0