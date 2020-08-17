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  3. Швеция
Эстерсунд
2:0
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
9' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
1:0
14' Гол
Тёрготт Блэйр
39' Желтая карточка
Kalpi Ouattara
45' Желтая карточка
Eirik Haugan
52' Желтая карточка
Перри Небию
57' Желтая карточка
Бергквист Дуг
59' Желтая карточка
Янссон Исак
65' Желтая карточка
Фрицсон Лудвиг
2:0
71' Гол
Francis Jno-Baptiste
82' Желтая карточка
Кейта Али II
90'+5
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
5
Амин
Реван
13
Фрицсон
Лудвиг
8
Ссеванкамбо
Исак
20
Felix
Hoerberg
18
Тёрготт
Блэйр
7
Перри
Небию
32
Хёгг
Лукас
5
Бергквист
Дуг
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
10
Сахпекидис
Филип
29
Ромариньо
Перейра
11
Ингельссон
Сванте
3
Ринг
Себастьян
21
Исраэльссон
Эрик
19
Янссон
Исак
Эстерсунд
4-3-3
Кальмар
3-5-2

Ход матча

9'
Ссеванкамбо Исак
 
14'
Тёрготт Блэйр
1:0
39'
Kalpi Ouattara
 
45'
Eirik Haugan
 
52'
Перри Небию
 
57'
 
Бергквист Дуг
58'
Henrik Bellman
Перри Небию
 
59'
 
Янссон Исак
64'
Менса Самуэль
Мукийби Рональд
 
64'
Francis Jno-Baptiste
Тёрготт Блэйр
 
65'
Фрицсон Лудвиг
 
71'
Francis Jno-Baptiste
(Felix Hoerberg)
2:0
72'
 
Edvin Crona
Сахпекидис Филип
72'
 
Isak Magnusson
Янссон Исак
72'
 
York Rafael
Ринг Себастьян
82'
Кейта Али II
 
83'
Колкетт Чарли
Амин Реван
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрицсон Лудвиг 3 0.19
2. Jordan Attah Kadiri 2 0.13
3. Сандберг Ноа 2 0.13
4. Simon Kron 1 0.06
5. Felix Hoerberg 1 0.06
6. Амин Реван 1 (1) 0.06
7. Тёрготт Блэйр 1 0.06
8. Ссеванкамбо Исак 1 0.06
9. Francis Jno-Baptiste 1 0.06
10. Перри Небию 0 0
11. Marco Weymans 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алити Фидан 2 0.13
2. Юханссон Петр 2 0.13
3. Ромариньо Перейра 2 0.13
4. Ринг Себастьян 2 0.13
5. Isak Magnusson 2 0.13
6. Nils Froeling 2 0.13
7. Ингельссон Сванте 1 0.06
8. Исраэльссон Эрик 1 0.06
9. Edvin Crona 1 0.06
10. Эльм Виктор 1 (1) 0.06
11. Янссон Исак 0 0
12. Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 1
2. Eirik Haugan 4 0
3. Фрицсон Лудвиг 4 0
4. Ссеванкамбо Исак 3 0
5. Амин Реван 3 0
6. Jordan Attah Kadiri 3 0
7. Marco Weymans 2 0
8. Kalpi Ouattara 2 0
9. Simon Kron 1 0
10. Менса Самуэль 1 0
11. Кейта Али II 1 0
12. Колкетт Чарли 1 0
13. Ишервуд Томас 1 0
14. Перри Небию 1 0
15. Арин Франк 1 0
16. Felix Hoerberg 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Алити Фидан 5 0
2. Ромариньо Перейра 3 1
3. Ринг Себастьян 2 1
4. Эльм Виктор 3 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Исраэльссон Эрик 1 0
8. Нури Эмин 1 0
9. Бергквист Дуг 1 0
10. Rafinha I 1 0
11. Henrik Loefkvist 1 0
12. Nils Froeling 1 0
13. Янссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Кальмар 31.25% (5) 0 18.75% (3) 0 18.75% (3) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК
Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Кальмар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Кальмар 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Кальмар Кубок Кальмар 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Кальмар Аллсвенскан Эстерсунд 0:7 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Эльфсборг 16 8 7 1 29 - 22 31
3. Юргорден 16 9 2 5 25 - 15 29
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
6. Сириус 16 6 7 3 29 - 26 25
7. Хаммарбю 16 6 6 4 20 - 20 24
8. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
9. Эстерсунд 16 4 6 6 14 - 18 18
10. Варберг БоИС 16 4 5 7 23 - 25 17
11. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Гётеборг 16 2 9 5 18 - 25 15
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Фалькенберг 16 2 7 7 18 - 26 13
16. Хельсинборг 16 2 7 7 15 - 27 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Eirik Haugan получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Kalpi Ouattara получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Тёрготт Блэйр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Ссеванкамбо Исак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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4.50 1.18
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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