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  3. Швеция
Мальмё
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
АИК
0'
36' Желтая карточка
Тойвонен Ола
40' Желтая карточка
Офори Эбенезер
57' Желтая карточка
Бауи Набиль
61'
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
19
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
8
Траустасон
Арнор
3
Кнудсен
Йонас
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
22
Рогич
Филип
8
Enock
Kofi
Adu1
17
Офори
Эбенезер
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
Мальмё
3-5-2
АИК
4-3-3

Ход матча

36'
Тойвонен Ола
 
40'
 
Офори Эбенезер
57'
 
Бауи Набиль

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.4
2. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.35
3. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.35
4. Рикс Сёрен 5 0.25
5. Тойвонен Ола 2 0.1
6. Налич Ади 2 0.1
7. Антонссон Маркус 1 0.05
8. Ракип Эрдаль 1 0.05
9. Молинс Гильермо 1 0.05
10. Сарр Амин 1 0.05
11. Брорссон Франц 1 0.05
12. Ахмедходжич Анел 1 0.05
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.21
2. Гойтом Хенок 4 0.21
3. Paulos Abraham 2 0.11
4. Хуссейн Билаль 2 0.11
5. Асани Ясир 1 0.05
6. Метс Кароль 1 0.05
7. Robin Tihi 1 0.05
8. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.05
9. Сигторссон Колбейнн 0 0
10. Хаугор Якоб 0 0
11. Сильва Стефан 0 0
12. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Брорссон Франц 4 0
3. Нильсен Лассе 3 0
4. Бергет Йо Инге 3 0
5. Ларссон Эрик 3 0
6. Ахмедходжич Анел 3 0
7. Налич Ади 3 0
8. Тойвонен Ола 2 0
9. Инносент Бонке 2 0
10. Телин Исаак 0 1
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Ларссон Себастьян 4 0
3. Бауи Набиль 4 0
4. Офори Эбенезер 4 0
5. Eric Kahl 4 0
6. Хуссейн Билаль 3 0
7. Enock Kofi Adu1 3 0
8. Карлссон Пер II 1 1
9. Гранли Даниэль 2 0
10. Мишель Феликс 2 0
11. Robin Tihi 2 0
12. Гойтом Хенок 1 0
13. Стаматопулос Кенни 1 0
14. Димитриадис Панайотис 1 0
15. Папаяннопулос Сотирис 1 0
16. Линдквист Расмус 1 0
17. Рогич Филип 1 0
18. Tom Strannegaard 1 0
19. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 13.51% (5) 10.81% (4) 18.92% (7) 13.51% (5) 16.22% (6) 27.03% (10)
 АИК 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг
Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд
Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
АИК: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
АИК 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 АИК Кубок Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мальмё Аллсвенскан
АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Хаммарбю 20 7 8 5 30 - 28 29
7. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
8. Варберг БоИС 2:0 19 7 5 7 29 - 26 26
9. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
10. Мьельбю 0:2 19 6 6 7 25 - 29 24
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
13. АИК 0:0 19 4 6 9 16 - 25 18
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 19 2 7 10 20 - 33 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Бауи Набиль получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Офори Эбенезер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
АИК
1.80
3.80
7.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 0:0 АИК онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.72 3.05 4.70
1.80 2.75 6.20
1.71 3.80 4.95
1.79 2.86 7.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.20 7.50 1.07 1.80 1.95 2.48 1.53 2.03 1.79 1.23 3.90 1.74 2.10 1.40 2.85 1.05 8.50 1.11 6.00 1.03 10.00 1.01 12.00 1.03 9.90
8.60 1.03 7.60 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.41 2.91 1.27 3.62 1.12 5.45 1.08 6.00 1.00 11.25
6.64 1.12 3.37 1.34 2.68 1.50 1.97 1.92 1.66 2.30 1.47 2.80 1.39 3.10 1.59 2.44 1.47 2.80 1.58 2.48 1.45 2.92 1.14 6.14 1.10 7.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.01 1.83 1.98 1.10 6.25 1.10 6.20 1.07 7.50
2.83 1.43 1.89 1.91 1.40 2.95 1.14 5.75 1.10 7.20
1.56 2.52 1.33 3.48 1.10 7.66 1.41 3.02 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.28 1.24 4.05 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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