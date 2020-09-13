Мальмё
0:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Eleda Stadion
АИК
36' Желтая карточкаТойвонен Ола
40' Желтая карточкаОфори Эбенезер
57' Желтая карточкаБауи Набиль
19
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
29
Eric
Kahl
22
Рогич
Филип
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
-
33 Amel Mujanic
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Erik Ring
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
36'
40'
57'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.4
|2.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.35
|3.
|Кристиансен Андерс
|7 (1)
|0.35
|4.
|Рикс Сёрен
|5
|0.25
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.1
|6.
|Налич Ади
|2
|0.1
|7.
|Антонссон Маркус
|1
|0.05
|8.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.05
|9.
|Молинс Гильермо
|1
|0.05
|10.
|Сарр Амин
|1
|0.05
|11.
|Брорссон Франц
|1
|0.05
|12.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|13.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|15.
|Баширу Фуад
|0
|0
|16.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Себастьян
|4 (1)
|0.21
|2.
|Гойтом Хенок
|4
|0.21
|3.
|Paulos Abraham
|2
|0.11
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.11
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.05
|6.
|Метс Кароль
|1
|0.05
|7.
|Robin Tihi
|1
|0.05
|8.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.05
|9.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|10.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|11.
|Сильва Стефан
|0
|0
|12.
|Рашиди Херади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|7
|1
|2.
|Брорссон Франц
|4
|0
|3.
|Нильсен Лассе
|3
|0
|4.
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|5.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|6.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|7.
|Налич Ади
|3
|0
|8.
|Тойвонен Ола
|2
|0
|9.
|Инносент Бонке
|2
|0
|10.
|Телин Исаак
|0
|1
|11.
|Сафари Беранг
|1
|0
|12.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|5
|0
|2.
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|3.
|Бауи Набиль
|4
|0
|4.
|Офори Эбенезер
|4
|0
|5.
|Eric Kahl
|4
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|7.
|Enock Kofi Adu1
|3
|0
|8.
|Карлссон Пер II
|1
|1
|9.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|10.
|Мишель Феликс
|2
|0
|11.
|Robin Tihi
|2
|0
|12.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|13.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|14.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|15.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|16.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|17.
|Рогич Филип
|1
|0
|18.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|19.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|27.03% (10)
|АИК
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг
Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
АИК: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0
|20
|11
|7
|2
|38 - 20
|40
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|19
|8
|9
|2
|31 - 25
|33
|4.
|Юргорден
|19
|9
|4
|6
|29 - 21
|31
|5.
|Норрчёпинг
|19
|8
|5
|6
|40 - 30
|29
|6.
|Хаммарбю
|20
|7
|8
|5
|30 - 28
|29
|7.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|8.
|Варберг БоИС
|2:0
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|9.
|Эстерсунд
|19
|6
|7
|6
|19 - 21
|25
|10.
|Мьельбю
|0:2
|19
|6
|6
|7
|25 - 29
|24
|11.
|Эребру
|19
|6
|5
|8
|23 - 28
|23
|12.
|Гётеборг
|20
|3
|11
|6
|24 - 32
|20
|13.
|АИК
|0:0
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|14.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|19
|2
|7
|10
|20 - 33
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.20
|1.20
|—
|—
|7.50
|1.07
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.03
|1.79
|1.23
|3.90
|1.74
|2.10
|1.40
|2.85
|1.05
|8.50
|1.11
|6.00
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|1.03
|9.90
|8.60
|1.03
|—
|—
|7.60
|1.06
|—
|—
|3.18
|1.33
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.27
|3.62
|1.12
|5.45
|1.08
|6.00
|1.00
|11.25
|—
|—
|6.64
|1.12
|3.37
|1.34
|2.68
|1.50
|1.97
|1.92
|1.66
|2.30
|1.47
|2.80
|1.39
|3.10
|1.59
|2.44
|1.47
|2.80
|1.58
|2.48
|1.45
|2.92
|1.14
|6.14
|—
|—
|1.10
|7.95
|—
|—
|—
|—