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Мальмё
0:0
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
36' Желтая карточка
Тойвонен Ола
40' Желтая карточка
Офори Эбенезер
57' Желтая карточка
Бауи Набиль
66' Вторая желтая карточка
Офори Эбенезер
68' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
90' Вторая желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
90'+10
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
19
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
8
Траустасон
Арнор
3
Кнудсен
Йонас
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
22
Рогич
Филип
8
Enock
Kofi
Adu1
17
Офори
Эбенезер
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
Мальмё
3-5-2
АИК
4-3-3

Ход матча

36'
Тойвонен Ола
 
40'
 
Офори Эбенезер
57'
 
Бауи Набиль
66'
 
Офори Эбенезер
68'
 
Папаяннопулос Сотирис
69'
Рикс Сёрен
Траустасон Арнор
 
70'
 
Метс Кароль
Бауи Набиль
73'
 
Хаугор Якоб
Гойтом Хенок
73'
 
Хуссейн Билаль
Paulos Abraham
77'
Налич Ади
Ракип Эрдаль
 
90'
 
Папаяннопулос Сотирис

Статистика матча

  • 25 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 15 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 2
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.4
2. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.35
3. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.35
4. Рикс Сёрен 5 0.25
5. Тойвонен Ола 2 0.1
6. Налич Ади 2 0.1
7. Антонссон Маркус 1 0.05
8. Ракип Эрдаль 1 0.05
9. Молинс Гильермо 1 0.05
10. Сарр Амин 1 0.05
11. Брорссон Франц 1 0.05
12. Ахмедходжич Анел 1 0.05
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.21
2. Гойтом Хенок 4 0.21
3. Paulos Abraham 2 0.11
4. Хуссейн Билаль 2 0.11
5. Асани Ясир 1 0.05
6. Метс Кароль 1 0.05
7. Robin Tihi 1 0.05
8. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.05
9. Сигторссон Колбейнн 0 0
10. Хаугор Якоб 0 0
11. Сильва Стефан 0 0
12. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Брорссон Франц 4 0
3. Нильсен Лассе 3 0
4. Бергет Йо Инге 3 0
5. Ларссон Эрик 3 0
6. Ахмедходжич Анел 3 0
7. Налич Ади 3 0
8. Тойвонен Ола 2 0
9. Инносент Бонке 2 0
10. Телин Исаак 0 1
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0
АИК
# Игрок      
1. Офори Эбенезер 4 1
2. Бауи Набиль 5 0
3. Метс Кароль 5 0
4. Ларссон Себастьян 4 0
5. Eric Kahl 4 0
6. Папаяннопулос Сотирис 2 1
7. Хуссейн Билаль 3 0
8. Enock Kofi Adu1 3 0
9. Карлссон Пер II 1 1
10. Гранли Даниэль 2 0
11. Мишель Феликс 2 0
12. Robin Tihi 2 0
13. Гойтом Хенок 1 0
14. Стаматопулос Кенни 1 0
15. Димитриадис Панайотис 1 0
16. Линдквист Расмус 1 0
17. Рогич Филип 1 0
18. Tom Strannegaard 1 0
19. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 13.51% (5) 10.81% (4) 18.92% (7) 13.51% (5) 16.22% (6) 27.03% (10)
 АИК 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг
Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё
АИК Последние 20 матчей: +5 =5 -10
АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд
Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
АИК: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
АИК 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 АИК Кубок Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мальмё Аллсвенскан
АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Хаммарбю 20 7 8 5 30 - 28 29
7. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
8. Варберг БоИС 19 7 5 7 30 - 28 26
9. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
10. Мьельбю 19 6 6 7 27 - 30 24
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
13. АИК 19 4 6 9 16 - 25 18
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 19 2 7 10 20 - 33 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Офори Эбенезер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.00 1.15 23.00
1.71 3.80 4.95
2.14 1.93 18.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.15 5.00 7.50 1.07 1.27 3.55 2.48 1.53 2.03 1.79 1.04 9.00 1.74 2.10 1.40 2.85 1.05 8.50 1.11 6.00 1.03 10.00 1.01 12.00 1.03 9.90
8.60 1.03 7.60 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.41 2.91 1.27 3.62 1.12 5.45 1.08 6.00 1.00 11.25
2.03 1.83 1.65 2.28 2.68 1.50 1.97 1.92 1.66 2.30 1.47 2.80 1.39 3.10 1.59 2.44 1.47 2.80 1.58 2.48 1.45 2.92 1.14 6.14 1.10 7.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.01 1.83 1.98 1.10 6.25 1.10 6.20 1.07 7.50
2.83 1.43 1.89 1.91 1.40 2.95 1.14 5.75 1.10 7.20
1.56 2.52 1.33 3.48 1.10 7.66 1.41 3.02 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.28 1.24 4.05 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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