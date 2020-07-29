Норрбю
0:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
53' Желтая карточкаPontus Roedin
57' Желтая карточкаIsmet Lushaku
61' Желтая карточкаNino Osmanagic
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Victor Bergh
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рексхепи Дардан
|2
|0.06
|2.
|Oke Akpoveta
|2
|0.06
|3.
|Alen Krasnici
|2
|0.06
|4.
|Rasmus Oerqvist
|2
|0.06
|5.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0.03
|6.
|Ezequiel Montagna
|1
|0.03
|7.
|Victor Bergh
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|3 (1)
|0.09
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.09
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0.03
|4.
|Govend Haidar
|1
|0.03
|5.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|6.
|Tim Hartzell
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|2
|1
|2.
|Abbas Mohamad
|1
|1
|3.
|Nino Osmanagic
|2
|0
|4.
|Rasmus Oerqvist
|2
|0
|5.
|Пекальски Иво
|1
|0
|6.
|Alen Krasnici
|1
|0
|7.
|Robin Stroemberg
|1
|0
|8.
|Nicklas Savolainen
|1
|0
|9.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0
|10.
|Victor Bergh
|1
|0
|11.
|Benjamin Arapovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|3
|1
|2.
|Росси Карим
|3
|0
|3.
|Abdel Diarra
|3
|0
|4.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|5.
|Adnan Kojic
|2
|0
|6.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|7.
|Соми Габриэль
|1
|0
|8.
|Gustav Jarl
|1
|0
|9.
|Govend Haidar
|1
|0
|10.
|Де Са Лесли
|1
|0
|11.
|Ferid Ali
|1
|0
|12.
|Wilhelm Loeper
|1
|0
|13.
|Pontus Roedin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Сирианска Эскильстуна
|25% (2)
|25% (2)
|0
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: + = -Вестерос СК 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю
Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг
Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Хальмстад
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|3.
|Сундсвалль
|9
|4
|5
|0
|16 - 9
|17
|4.
|Браге
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|5.
|Акрополис
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Йёнчёпинг
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|7.
|Норрбю
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|Эстер
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|9.
|Треллеборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|10.
|Умео
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Вестерос СК
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|12.
|ГАИС
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|13.
|Эргрюте ФФ
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|14.
|Далкурд
|9
|1
|5
|3
|12 - 12
|8
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|16.
|Юнгшиле
|9
|1
|3
|5
|13 - 18
|6
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0