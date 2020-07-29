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Норрбю
0:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
53' Желтая карточка
Pontus Roedin
57' Желтая карточка
Ismet Lushaku
61' Желтая карточка
Nino Osmanagic
90'+5
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
8
Nicklas
Savolainen
15
Nino
Osmanagic
16
Alexander
Salo
10
Abdelrahman
Saidi
6
Benjamin
Arapovic
18
Пекальски
Иво
7
Rasmus
Oerqvist
22
Ezequiel
Montagna
9
Oke
Akpoveta
66
Wille
Jakobsson
2
Adnan
Kojic
12
Pontus
Roedin
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
13
Wilhelm
Loeper
10
Ferid
Ali
17
Ismet
Lushaku
91
Соми
Габриэль
9
Росси
Карим
16
Samuel
Nnamani
Норрбю
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Ход матча

31'
Robin Stroemberg
Oke Akpoveta
 
53'
 
Pontus Roedin
57'
 
Ismet Lushaku
61'
Nino Osmanagic
 
66'
 
Francis Jno-Baptiste
Росси Карим
71'
Abdelkarim Mammar Chaouche
Alen Krasnici
 
88'
Рексхепи Дардан
Ezequiel Montagna
 

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рексхепи Дардан 2 0.06
2. Oke Akpoveta 2 0.06
3. Alen Krasnici 2 0.06
4. Rasmus Oerqvist 2 0.06
5. Abdelrahman Saidi 1 0.03
6. Ezequiel Montagna 1 0.03
7. Victor Bergh 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 3 (1) 0.09
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.09
3. Chidi Dauda Omeje 1 0.03
4. Govend Haidar 1 0.03
5. Wilhelm Loeper 0 0
6. Tim Hartzell 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
2. Abbas Mohamad 1 1
3. Nino Osmanagic 2 0
4. Rasmus Oerqvist 2 0
5. Пекальски Иво 1 0
6. Alen Krasnici 1 0
7. Robin Stroemberg 1 0
8. Nicklas Savolainen 1 0
9. Abdelrahman Saidi 1 0
10. Victor Bergh 1 0
11. Benjamin Arapovic 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 3 1
2. Росси Карим 3 0
3. Abdel Diarra 3 0
4. Маннс Йеспер 2 0
5. Adnan Kojic 2 0
6. Wille Jakobsson 2 0
7. Соми Габриэль 1 0
8. Gustav Jarl 1 0
9. Govend Haidar 1 0
10. Де Са Лесли 1 0
11. Ferid Ali 1 0
12. Wilhelm Loeper 1 0
13. Pontus Roedin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1)
 Сирианска Эскильстуна 25% (2) 25% (2) 0 0 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: + = -
Вестерос СК 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю
Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг
Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Норрбю 0:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 4:0 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Хальмстад 9 6 1 2 17 - 7 19
3. Сундсвалль 9 4 5 0 16 - 9 17
4. Браге 8 4 1 3 11 - 12 13
5. Акрополис 8 3 4 1 12 - 9 13
6. Йёнчёпинг 9 4 1 4 15 - 14 13
7. Норрбю 9 3 4 2 10 - 9 13
8. Эстер 9 3 4 2 9 - 9 13
9. Треллеборг 8 3 2 3 10 - 8 11
10. Умео 8 2 3 3 9 - 9 9
11. Вестерос СК 9 2 3 4 11 - 15 9
12. ГАИС 9 2 3 4 7 - 13 9
13. Эргрюте ФФ 9 2 2 5 8 - 16 8
14. Далкурд 9 1 5 3 12 - 12 8
15. Сирианска Эскильстуна 9 2 1 6 9 - 17 7
16. Юнгшиле 9 1 3 5 13 - 18 6
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Oke Akpoveta уходит с поля. Robin Stroemberg выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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