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  3. Швеция
Хеккен
3:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Фалькенберг
0'
1:0
4' Гол
Хаммар Юхан
2:0
17' Гол
Patrik Waalemark
3:0
36' Гол
Содерлунд Александер
49' Желтая карточка
Чибуйке Джон
65' Желтая карточка
Nsima Peter
83'
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
7
Ясин
Ахмед
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
4
Юханссон
Карл
II
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
17
Edi
Sylisufaj
10
Karl
Soederstroem
Хеккен
4-3-3
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

4'
Хаммар Юхан
(Patrik Waalemark)
1:0
17'
Patrik Waalemark
(Ирандуст Далехо)
2:0
36'
Содерлунд Александер
(Ясин Ахмед)
3:0
46'
 
Nsima Peter
Edi Sylisufaj
46'
 
Веде Антон
Кристоффер Карлссон
46'
 
Чибуйке Джон
Karl Soederstroem
49'
 
Чибуйке Джон
64'
Люндберг Виктор
Patrik Waalemark
 
65'
 
Nsima Peter
82'
Alexander Faltsetas
Содерлунд Александер
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 7 0.32
2. Leo Bengtsson 6 0.27
3. Ирандуст Далехо 5 (1) 0.23
4. Patrik Waalemark 3 0.14
5. Ясин Ахмед 2 0.09
6. Берггрен Густав 2 0.09
7. Хаммар Юхан 2 0.09
8. Жута Леонард 1 0.05
9. Туоминен Яссе 1 (1) 0.05
10. Фрайберг Эрик 1 0.05
11. Ali Youssef 1 0.05
12. Тойвио Йоона 1 0.05
13. Alexander Faltsetas 1 0.05
14. Нильссон Хокан 1 0.05
15. Adam Andersson II 1 0.05
16. Линдгрен Расмус 0 0
17. Godswill Ekpolo 0 0
18. Марич Аднан 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.3
2. Веде Антон 3 0.13
3. Karl Soederstroem 3 0.13
4. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.09
5. Tobias Englund 2 0.09
6. Nsima Peter 2 0.09
7. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
8. Юханссон Карл II 1 0.04
9. Axel Noren 1 0.04
10. Tobias Karlsson1 1 0.04
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 4 0
3. Берггрен Густав 3 0
4. Godswill Ekpolo 3 0
5. Leo Bengtsson 3 0
6. Фрайберг Эрик 2 0
7. Люндберг Виктор 2 0
8. Абрахамссон Петер 2 0
9. Туоминен Яссе 2 0
10. Ясин Ахмед 2 0
11. Тойвио Йоона 1 0
12. Жута Леонард 1 0
13. Содерлунд Александер 1 0
14. Марич Аднан 1 0
15. Ирандуст Далехо 1 0
16. Ali Youssef 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Юханссон Карл II 3 1
3. Матисен Маркус 4 0
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Нильссон Хокан 3 0
7. Ван Лой Сандер 3 0
8. Edi Sylisufaj 3 0
9. Юза Тибор 2 0
10. Чибуйке Джон 2 0
11. Норинг Виктор 2 0
12. Nsima Peter 2 0
13. Эрикссон Якоб 2 0
14. Johan Brattberg 0 1
15. Кристоффер Карлссон 1 0
16. Веде Антон 1 0
17. Karl Soederstroem 1 0
18. Амьо Грегуар 1 0
19. Axel Noren 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 6.25% (2) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 18.75% (6) 21.88% (7)
 Фалькенберг 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус
АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС
Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Фалькенберг Товарищеские матчи
Хеккен 7:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Фалькенберг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Фалькенберг Кубок Швеции Хеккен 3:3 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 5:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 0:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Хеккен 3:0 22 10 8 4 36 - 22 38
3. Эльфсборг 2:2 23 8 13 2 36 - 30 37
4. Норрчёпинг 22 10 6 6 45 - 32 36
5. Юргорден 21 9 5 7 31 - 24 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 22 8 8 6 33 - 32 32
8. Эстерсунд 22 7 9 6 21 - 22 30
9. Мьельбю 22 7 7 8 30 - 33 28
10. Эребру 2:2 23 7 7 9 27 - 32 28
11. Варберг БоИС 22 7 6 9 32 - 34 27
12. АИК 21 6 6 9 20 - 25 24
13. Хельсинборг 22 4 9 9 24 - 35 21
14. Гётеборг 22 3 12 7 25 - 34 21
15. Кальмар 22 4 7 11 25 - 37 19
16. Фалькенберг 0:3 23 3 7 13 24 - 41 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Patrik Waalemark бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Хаммар Юхан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Фалькенберг
1.53
7.37
5.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.04 12.00 32.00
1.53 4.45 5.85
1.19 7.37 14.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 4.30 1.16 3.45 1.27 7.00 1.08 2.00 1.81 1.76 2.06 1.70 2.15 1.90 1.85 1.29 3.85 1.14 5.20 1.06 7.70 1.13 5.40 1.01 12.60 1.03 10.00
16.00 1.01 14.75 1.02 5.05 1.18 4.15 1.24 2.33 1.67 1.94 1.88 1.60 2.38 1.32 3.45 1.25 4.05 1.08 7.10
4.62 1.21 2.70 1.50 4.39 1.23 2.00 1.88 1.74 2.17 2.57 1.54 1.61 2.41 1.36 3.25 1.13 6.55 2.46 1.58 2.01 1.88 1.74 2.17 1.47 2.79 1.43 2.96 1.29 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.20 1.67 1.50 2.48 1.17 4.60 1.58 2.30 1.05 8.50 1.04 9.00
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.30
3.40 1.34 2.81 1.47 2.21 1.71 1.72 2.19 3.16 1.38 2.60 1.53 2.04 1.85 1.63 2.36 1.45 2.87 1.23 4.37 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.94 1.74 1.45 2.70 1.28 3.45
5.15 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.70 1.32
Букмекер Да Нет
3.10 1.38
Где смотреть матч Хеккен 3:0 Фалькенберг онлайн

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