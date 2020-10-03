Хеккен
3:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Фалькенберг
1:0
4' ГолХаммар Юхан
2:0
17' ГолPatrik Waalemark
3:0
36' ГолСодерлунд Александер
49' Желтая карточкаЧибуйке Джон
65' Желтая карточкаNsima Peter
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Kevin Yakob
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
4'
1:0
17'
36'
49'
65'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|7
|0.32
|2.
|Leo Bengtsson
|6
|0.27
|3.
|Ирандуст Далехо
|5 (1)
|0.23
|4.
|Patrik Waalemark
|3
|0.14
|5.
|Ясин Ахмед
|2
|0.09
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|7.
|Хаммар Юхан
|2
|0.09
|8.
|Жута Леонард
|1
|0.05
|9.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.05
|10.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.05
|11.
|Ali Youssef
|1
|0.05
|12.
|Тойвио Йоона
|1
|0.05
|13.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.05
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0.05
|15.
|Adam Andersson II
|1
|0.05
|16.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|17.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|18.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.3
|2.
|Веде Антон
|3
|0.13
|3.
|Karl Soederstroem
|3
|0.13
|4.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.09
|5.
|Tobias Englund
|2
|0.09
|6.
|Nsima Peter
|2
|0.09
|7.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|9.
|Axel Noren
|1
|0.04
|10.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|11.
|Юза Тибор
|0
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|13.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|4
|0
|3.
|Берггрен Густав
|3
|0
|4.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|5.
|Leo Bengtsson
|3
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|7.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|9.
|Туоминен Яссе
|2
|0
|10.
|Ясин Ахмед
|2
|0
|11.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|12.
|Жута Леонард
|1
|0
|13.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|14.
|Марич Аднан
|1
|0
|15.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|16.
|Ali Youssef
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|4
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|3.
|Матисен Маркус
|4
|0
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|7.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|8.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|9.
|Юза Тибор
|2
|0
|10.
|Чибуйке Джон
|2
|0
|11.
|Норинг Виктор
|2
|0
|12.
|Nsima Peter
|2
|0
|13.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|14.
|Johan Brattberg
|0
|1
|15.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|16.
|Веде Антон
|1
|0
|17.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|18.
|Амьо Грегуар
|1
|0
|19.
|Axel Noren
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|20% (7)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|20% (7)
|Фалькенберг
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус
АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС
Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Хеккен 7:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Фалькенберг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Фалькенберг Кубок Швеции Хеккен 3:3 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 5:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 0:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|42 - 21
|44
|2.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|3.
|Норрчёпинг
|22
|10
|6
|6
|45 - 32
|36
|4.
|Эльфсборг
|23
|8
|12
|3
|36 - 31
|36
|5.
|Юргорден
|21
|9
|5
|7
|31 - 24
|32
|6.
|Сириус
|21
|8
|8
|5
|36 - 33
|32
|7.
|Хаммарбю
|22
|8
|8
|6
|33 - 32
|32
|8.
|Эстерсунд
|22
|7
|9
|6
|21 - 22
|30
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|28 - 32
|30
|10.
|Мьельбю
|22
|7
|7
|8
|30 - 33
|28
|11.
|Варберг БоИС
|22
|7
|6
|9
|32 - 34
|27
|12.
|АИК
|21
|6
|6
|9
|20 - 25
|24
|13.
|Хельсинборг
|22
|4
|9
|9
|24 - 35
|21
|14.
|Гётеборг
|22
|3
|12
|7
|25 - 34
|21
|15.
|Кальмар
|22
|4
|7
|11
|25 - 37
|19
|16.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|24 - 41
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.30
|1.16
|3.45
|1.27
|—
|—
|7.00
|1.08
|2.00
|1.81
|1.76
|2.06
|1.70
|2.15
|1.90
|1.85
|—
|—
|1.29
|3.85
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.06
|7.70
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.01
|12.60
|1.03
|10.00
|16.00
|1.01
|14.75
|1.02
|5.05
|1.18
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.33
|1.67
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.08
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.62
|1.21
|—
|—
|2.70
|1.50
|4.39
|1.23
|2.00
|1.88
|1.74
|2.17
|2.57
|1.54
|1.61
|2.41
|1.36
|3.25
|1.13
|6.55
|2.46
|1.58
|2.01
|1.88
|1.74
|2.17
|1.47
|2.79
|1.43
|2.96
|1.29
|3.75
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.17
|4.60
|—
|—
|1.58
|2.30
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.04
|9.00
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|1.17
|5.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.40
|1.34
|2.81
|1.47
|2.21
|1.71
|1.72
|2.19
|3.16
|1.38
|2.60
|1.53
|2.04
|1.85
|1.63
|2.36
|1.45
|2.87
|1.23
|4.37
|1.12
|6.92
|—
|—