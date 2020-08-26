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Филадельфия Юнион
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
31' Гол
Пржибылко Каспер
36' Желтая карточка
Гэддис Рэймон
52' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
65'
18
Блэйк
Андре
28
Гэддис
Рэймон
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
23
Пржибылко
Каспер
7
Вутен
Эндрю
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
33
Лонг
Аарон
26
Паркер
Тим
24
Пендан
Джейсон
90
Ржатковски
Марк
23
Кассерес
Кристиан
27
Дэвис
Шон
II
8
Страуд
Джаред
42
Уайт
Брайан
77
Ройер
Даниэль
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

Ход матча

31'
Пржибылко Каспер
(Гэддис Рэймон)
1:0
36'
Гэддис Рэймон
 
46'
 
Гамарра Алехандро
Страуд Джаред
46'
 
Барлоу Том
Уайт Брайан
52'
Монтейру Жамиру
 
58'
Сантос Сержио II
Вутен Эндрю
 

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 2 0.4
2. Бедойя Алехандро 1 0.2
3. Илсиньо Перейра 1 0.2
4. Вагнер Кай 1 0.2
5. Гэддис Рэймон 0 0
6. Ааронсон Бренден 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вало Флориан 1 0.2
2. Данкан Кайл 1 0.2
3. Гамарра Алехандро 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Глеснес Якоб 2 0
2. Мартинес Хосе Андрес 2 0
3. Монтейру Жамиру 2 0
4. Бедойя Алехандро 1 0
5. Гэддис Рэймон 1 0
6. Эллиотт Джек 1 0
7. Маккензи Марк 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Тарек Амро 1 0
2. Паркер Тим 1 0
3. Пендан Джейсон 1 0
4. Данкан Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 25% (1) 0 0 0 75% (3) 0
 Нью-Йорк Ред Буллз 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Гэддис Рэймон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Пржибылко Каспер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Subaru Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.40
3.90
8.50
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