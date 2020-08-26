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Филадельфия Юнион
1:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
31' Гол
Пржибылко Каспер
36' Желтая карточка
Гэддис Рэймон
52' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
90'+5
18
Блэйк
Андре
28
Гэддис
Рэймон
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
23
Пржибылко
Каспер
7
Вутен
Эндрю
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
33
Лонг
Аарон
26
Паркер
Тим
24
Пендан
Джейсон
90
Ржатковски
Марк
23
Кассерес
Кристиан
27
Дэвис
Шон
II
8
Страуд
Джаред
42
Уайт
Брайан
77
Ройер
Даниэль
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

Ход матча

31'
Пржибылко Каспер
(Гэддис Рэймон)
1:0
36'
Гэддис Рэймон
 
46'
 
Гамарра Алехандро
Страуд Джаред
46'
 
Барлоу Том
Уайт Брайан
52'
Монтейру Жамиру
 
58'
Сантос Сержио II
Вутен Эндрю
 
72'
 
Вало Флориан
Ройер Даниэль
72'
 
Mathias Zanka Jorgensen2
Дэвис Шон II
74'
Илсиньо Перейра
Ааронсон Бренден
 
74'
Эллиотт Джек
Глеснес Якоб
 
78'
Кривэлл Уоррен
Мартинес Хосе Андрес
 
80'
 
Фернандес Омир
Ржатковски Марк

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 2 0.4
2. Бедойя Алехандро 1 0.2
3. Илсиньо Перейра 1 0.2
4. Вагнер Кай 1 0.2
5. Гэддис Рэймон 0 0
6. Ааронсон Бренден 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вало Флориан 1 0.2
2. Данкан Кайл 1 0.2
3. Гамарра Алехандро 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Глеснес Якоб 2 0
2. Мартинес Хосе Андрес 2 0
3. Монтейру Жамиру 2 0
4. Бедойя Алехандро 1 0
5. Гэддис Рэймон 1 0
6. Эллиотт Джек 1 0
7. Маккензи Марк 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Тарек Амро 1 0
2. Паркер Тим 1 0
3. Пендан Джейсон 1 0
4. Данкан Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3) 0
 Нью-Йорк Ред Буллз 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Гэддис Рэймон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Пржибылко Каспер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Subaru Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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