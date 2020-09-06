Хьюстон Динамо
Позже
Стадион: BBVA Stadium
Спортинг Канзас-Сити
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
29
Мелия
Тим
13
Диа
Амаду
II
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
19
Уртадо
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Диа Амаду IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Смит ГрэмЗащитник
-
22 Рид УинстонЗащитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Кузэйн ВанПолузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.67
|2.
|Элис Альберт
|3 (1)
|0.5
|3.
|Родригес Мемо
|2
|0.33
|4.
|Ariel Lassiter
|2
|0.33
|5.
|Хансен Николай
|1
|0.17
|6.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.17
|7.
|Серен Дарвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелтон Кири
|3
|0.43
|2.
|Кинда Гади
|2
|0.29
|3.
|Рассел Джонни
|2
|0.29
|4.
|Пулидо Алан
|1 (1)
|0.14
|5.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0.14
|6.
|Зуси Грэм
|1
|0.14
|7.
|Бузио Джанлука
|1
|0.14
|8.
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элис Альберт
|1
|1
|2.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|3.
|Струна Альяж
|2
|0
|4.
|Вера Матиас
|2
|0
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0
|6.
|Боньек Оскар
|2
|0
|7.
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|8.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинда Гади
|2
|1
|2.
|Бузио Джанлука
|3
|0
|3.
|Пулидо Алан
|2
|0
|4.
|Санчес Илье
|2
|0
|5.
|Смит Грэм
|2
|0
|6.
|Мелия Тим
|0
|1
|7.
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|8.
|Дюк Кэмерон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Спортинг Канзас-Сити
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.01
|4.40
|1.18
|3.60
|1.27
|—
|—
|2.30
|1.62
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|1.70
|2.15
|1.50
|2.50
|1.25
|3.70
|1.19
|4.40
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|1.01
|11.50
|—
|—
|—
|—
|13.50
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.53
|2.67
|1.26
|3.94
|1.19
|4.75
|1.07
|8.50
|1.06
|9.30
|1.01
|17.25
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.70
|1.18
|3.94
|1.24
|—
|—
|2.44
|1.54
|—
|—
|1.94
|1.84
|—
|—
|1.59
|2.32
|1.32
|3.31
|1.24
|3.94
|1.10
|6.63
|1.09
|7.01
|1.03
|12.27
|1.02
|12.71
|—
|—
|—
|—
|5.09
|1.18
|—
|—
|2.79
|1.47
|2.29
|1.67
|2.04
|1.85
|1.77
|2.12
|1.60
|2.42
|1.49
|2.72
|—
|—
|1.18
|5.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.53
|2.40
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.65
|—
|—
|—
|—
|3.59
|1.28
|—
|—
|2.49
|1.52
|—
|—
|1.63
|2.24
|—
|—
|1.25
|3.85
|1.17
|4.87
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|2.95
|1.43
|2.33
|1.65
|1.79
|2.09
|1.55
|2.53
|1.37
|3.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—