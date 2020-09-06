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Хьюстон Динамо
2:1
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
30' Гол
Уртадо Эрик
1:1
59' Гол
Элис Альберт
2:1
86' Гол
Манотас Мауро
90' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
90'+5
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
2
Фуэнмайор
Алехандро
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
8
Родригес
Мемо
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
12
Хансен
Николай
13
Кристиан
Рамирез
23
Кинтеро
Дарвин
29
Мелия
Тим
26
Линдси
Джейлин
4
Пунчец
Роберто
5
Беслер
Мэтт
13
Диа
Амаду
II
21
Эрнандес
Фелипе
27
Бузио
Джанлука
17
Кинда
Гади
8
Зуси
Грэм
19
Уртадо
Эрик
11
Шелтон
Кири
Хьюстон Динамо
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Ход матча

30'
0:1
Уртадо Эрик
58'
Ariel Lassiter
Кристиан Рамирез
 
58'
Элис Альберт
Хансен Николай
 
59'
Элис Альберт
(Серен Дарвин)
1:1
62'
 
Рассел Джонни
Уртадо Эрик
62'
 
Жерсу Фернандеш
Эрнандес Фелипе
77'
 
Рид Уинстон
Кинда Гади
80'
Струна Альяж
Фуэнмайор Алехандро
 
80'
Манотас Мауро
Родригес Мемо
 
86'
Манотас Мауро
(Валентин Зарек)
2:1
87'
Боньек Оскар
Кинтеро Дарвин
 
90'
Фигероа Мэйнор
 

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 4 0.57
2. Элис Альберт 4 (1) 0.57
3. Родригес Мемо 2 0.29
4. Ariel Lassiter 2 0.29
5. Хансен Николай 1 0.14
6. Кристиан Рамирез 1 0.14
7. Манотас Мауро 1 0.14
8. Серен Дарвин 0 0
9. Валентин Зарек 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелтон Кири 3 0.38
2. Кинда Гади 2 0.25
3. Рассел Джонни 2 0.25
4. Пулидо Алан 1 (1) 0.13
5. Жерсу Фернандеш 1 0.13
6. Зуси Грэм 1 0.13
7. Уртадо Эрик 1 0.13
8. Бузио Джанлука 1 0.13
9. Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Фигероа Мэйнор 3 0
2. Элис Альберт 1 1
3. Струна Альяж 2 0
4. Вера Матиас 2 0
5. Родригес Мемо 2 0
6. Боньек Оскар 2 0
7. Кинтеро Дарвин 1 0
8. Заибо Вильфред 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Кинда Гади 2 1
2. Бузио Джанлука 3 0
3. Пулидо Алан 2 0
4. Санчес Илье 2 0
5. Смит Грэм 2 0
6. Мелия Тим 0 1
7. Эспиноза Роджер 1 0
8. Дюк Кэмерон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)
 Спортинг Канзас-Сити 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Уртадо Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.30 1.60 4.50
2.30 3.75 2.89
2.58 3.64 2.58
11.84 3.86 1.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 11.00 1.01 3.30 1.30 3.60 1.27 1.72 2.05 2.05 1.77 1.80 2.01 1.70 2.15 1.09 6.50 1.25 3.70 1.02 11.00 1.07 7.40 1.01 12.60 1.01 11.50
13.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.25 1.66 1.78 2.06 1.53 2.67 1.26 3.94 1.19 4.75 1.07 8.50 1.06 9.30 1.01 17.25
11.22 1.03 10.16 1.04 4.70 1.18 3.94 1.24 2.44 1.54 1.94 1.84 1.59 2.32 1.32 3.31 1.24 3.94 1.10 6.63 1.09 7.01 1.03 12.27 1.02 12.71
3.33 1.35 2.75 1.48 2.15 1.75 1.69 2.24 1.49 2.72 1.69 2.24 1.44 2.90 1.43 2.94 1.12 6.87 1.18 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.35 1.55 2.30 1.62 1.35 3.05 1.19 4.40 1.02 11.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.59 1.28 2.49 1.52 1.63 2.24 1.25 3.85 1.17 4.87 1.04 10.16 1.03 11.22
2.14 1.76 1.76 2.14 1.37 3.21 1.76 2.14 1.17 5.34 1.35 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65 1.30 3.35
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
1.51 2.51
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
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