Согндаль
4:2
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус
Хам-Кам
1:0
1' ГолKristoffer Hoven
31' Желтая карточкаMarkus Solbakken
1:1
36' ГолJonas Enkerud
52' Желтая карточкаAnders Johannessen Nord
2:1
71' ГолТотлэнд Томас
3:1
73' ГолKristoffer Hoven
85' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
3:2
89' ГолМатланд Йо-Нимо
4:2
90' ГолБрендсред Маркус
16
Eirik
Lereng
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Filip Mardal
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Olsen
Ход матча
1'
1:0
31'
36'
1:1
71'
2:1
73'
3:1
85'
89'
3:2
90'
4:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|5
|0.63
|2.
|Daniel Eid
|3
|0.38
|3.
|Endre Kupen
|3
|0.38
|4.
|Alioune Ndour
|3
|0.38
|5.
|Тотлэнд Томас
|2
|0.25
|6.
|Брендсред Маркус
|1
|0.13
|7.
|Ховен Андреас
|1
|0.13
|8.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.13
|9.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|10.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свендсен Тобиас
|5
|0.63
|2.
|Педерсен Маркус
|5 (1)
|0.63
|3.
|Матланд Йо-Нимо
|3 (1)
|0.38
|4.
|Jonas Enkerud
|2
|0.25
|5.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.13
|6.
|Kristian Loenstad Onsrud
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|4
|0
|2.
|Tomas Kristoffersen
|2
|0
|3.
|Daniel Eid
|2
|0
|4.
|Фей Рензе
|1
|0
|5.
|Mathias Blaarud
|1
|0
|6.
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|7.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0
|8.
|Eirik Lereng
|1
|0
|9.
|Anders Johannessen Nord
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|3
|0
|2.
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|3.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|2
|0
|4.
|Lars Jendal
|2
|0
|5.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|6.
|Markus Solbakken
|1
|0
|7.
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|8.
|Vetle Skjaervik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|0
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Хам-Кам
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес
Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам
Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|8
|8
|0
|0
|17 - 3
|24
|2.
|Ранхейм
|8
|6
|0
|2
|23 - 14
|18
|3.
|Согндаль
|8
|5
|0
|3
|19 - 13
|15
|4.
|Санднес
|8
|4
|2
|2
|13 - 17
|14
|5.
|Осане
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|8
|4
|1
|3
|16 - 15
|13
|7.
|КФУМ
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Дьерв
|8
|2
|5
|1
|16 - 13
|11
|9.
|Гроруд
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|10.
|Стрёммен
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Лиллестрём
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Рёуфосс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Нест-Сотра
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|14.
|Улленсакер-Киса
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|15.
|Конгсвингер
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|16.
|Хам-Кам
|8
|0
|2
|6
|16 - 24
|2