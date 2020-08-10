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  2. Матчи
  3. Норвегия
Согндаль
4:2
Конец матча

Стадион:
Хам-Кам
0'
1:0
1' Гол
Kristoffer Hoven
31' Желтая карточка
Markus Solbakken
1:1
36' Гол
Jonas Enkerud
52' Желтая карточка
Anders Johannessen Nord
2:1
71' Гол
Тотлэнд Томас
3:1
73' Гол
Kristoffer Hoven
85' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
3:2
89' Гол
Матланд Йо-Нимо
4:2
90' Гол
Брендсред Маркус
90'+6
1
Фей
Рензе
16
Eirik
Lereng
3
Стейринг
Пер-Магнус
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
17
Mathias
Blaarud
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
2
Тотлэнд
Томас
18
Kristoffer
Hoven
9
Endre
Kupen
23
Anders
Johannessen
Nord
1
Lars
Jendal
17
Странде
Кристиан
13
Ruben
Alegre
Guerro
15
Vetle
Skjaervik
20
Матланд
Йо-Нимо
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
21
Свендсен
Тобиас
9
Jonas
Enkerud
11
Педерсен
Маркус
Согндаль
3-4-3
Хам-Кам
4-4-2

Ход матча

1'
Kristoffer Hoven
1:0
31'
 
Markus Solbakken
36'
1:1
Jonas Enkerud
46'
Axel Kryger
Eirik Lereng
 
52'
Anders Johannessen Nord
 
62'
Alioune Ndour
Anders Johannessen Nord
 
62'
Tomas Kristoffersen
Mathias Blaarud
 
66'
 
Anders Dieserud
Kristian Loenstad Onsrud
70'
 
William Moan Mikalsen
Странде Кристиан
71'
Тотлэнд Томас
2:1
73'
Kristoffer Hoven
3:1
76'
 
Emil Sildnes
Педерсен Маркус
76'
 
Ahmed Daghim
Jonas Enkerud
78'
Брендсред Маркус
Endre Kupen
 
85'
 
Свендсен Тобиас
89'
3:2
Матланд Йо-Нимо
90'
Брендсред Маркус
4:2
90'
Filip Mardal
Kristoffer Hoven
 

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 5 0.63
2. Daniel Eid 3 0.38
3. Endre Kupen 3 0.38
4. Alioune Ndour 3 0.38
5. Тотлэнд Томас 2 0.25
6. Брендсред Маркус 1 0.13
7. Ховен Андреас 1 0.13
8. Хельгесен Эйвинн 1 0.13
9. Tomas Kristoffersen 0 0
10. Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свендсен Тобиас 5 0.63
2. Педерсен Маркус 5 (1) 0.63
3. Матланд Йо-Нимо 3 (1) 0.38
4. Jonas Enkerud 2 0.25
5. Steffen Skogvang Pedersen 1 0.13
6. Kristian Loenstad Onsrud 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 4 0
2. Tomas Kristoffersen 2 0
3. Daniel Eid 2 0
4. Фей Рензе 1 0
5. Mathias Blaarud 1 0
6. Тотлэнд Томас 1 0
7. Sivert Heggheim Mannsverk 1 0
8. Eirik Lereng 1 0
9. Anders Johannessen Nord 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 3 0
2. Свендсен Тобиас 3 0
3. Йонсен Ларс-Гуннар 2 0
4. Lars Jendal 2 0
5. Ruben Alegre Guerro 1 0
6. Markus Solbakken 1 0
7. Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
8. Vetle Skjaervik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 29.41% (5) 5.88% (1) 0 23.53% (4) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Хам-Кам 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес
Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам
Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Хам-Кам 1:1 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 3:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 0:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:0 Хам-Кам Первый дивизион
Хам-Кам 1:3 Согндаль Первый дивизион Хам-Кам 0:2 Согндаль Кубок Согндаль 2:2 Хам-Кам Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 8 8 0 0 17 - 3 24
2. Ранхейм 8 6 0 2 23 - 14 18
3. Согндаль 8 5 0 3 19 - 13 15
4. Санднес 8 4 2 2 13 - 17 14
5. Осане 8 4 1 3 12 - 9 13
6. Схьёрдал-Блинк 8 4 1 3 16 - 15 13
7. КФУМ 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Дьерв 8 2 5 1 16 - 13 11
9. Гроруд 8 3 1 4 12 - 14 10
10. Стрёммен 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Лиллестрём 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Рёуфосс 8 2 2 4 11 - 13 8
13. Нест-Сотра 8 1 3 4 13 - 17 6
14. Улленсакер-Киса 8 1 3 4 12 - 19 6
15. Конгсвингер 8 1 2 5 9 - 17 5
16. Хам-Кам 8 0 2 6 16 - 24 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Йонас Энкеруд бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Markus Solbakken получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Kristoffer Hoven бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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