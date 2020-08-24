5' Желтая карточкаSteffen Skogvang Pedersen
0:1
38' ГолПедерсен Маркус
41' Желтая карточкаХансен Кристер
1:1
60' ГолKent Haavard Eriksen
1:2
80' ГолKristian Loenstad Onsrud
14
Хаджич
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хаджич АднанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
Ход матча
38'
0:1
41'
60'
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kent Haavard Eriksen
|6
|0.55
|2.
|Грёдем Магнус
|5
|0.45
|3.
|Sanel Kapidzic
|2
|0.18
|4.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.09
|5.
|Сёдлунн Андре
|1
|0.09
|6.
|Johannes Andres Nunez Godoy
|1
|0.09
|7.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педерсен Маркус
|7 (2)
|0.64
|2.
|Свендсен Тобиас
|5
|0.45
|3.
|Jonas Enkerud
|3
|0.27
|4.
|Матланд Йо-Нимо
|3 (1)
|0.27
|5.
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0.09
|6.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.09
|7.
|Markus Solbakken
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|3
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|3
|0
|3.
|Сёдлунн Андре
|1
|1
|4.
|Tord Johnsen Salte
|2
|0
|5.
|Хансен Кристер
|2
|0
|6.
|Sanel Kapidzic
|1
|0
|7.
|Kent Haavard Eriksen
|1
|0
|8.
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|9.
|Kevin Jablinski
|1
|0
|10.
|Sander Ringberg
|1
|0
|11.
|Хаджич Аднан
|1
|0
|12.
|Horenus Taddese
|1
|0
|13.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|4
|0
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|3
|0
|3.
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|4.
|Lars Jendal
|2
|0
|5.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0
|6.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|7.
|Anders Dieserud
|1
|0
|8.
|Markus Solbakken
|1
|0
|9.
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|10.
|Vetle Skjaervik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санднес
|0
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Хам-Кам
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: + = -Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм
Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ
Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд
Последние игры между собой
Санднес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|4:1
|11
|8
|0
|3
|33 - 20
|24
|2.
|Тромсё
|1:2
|11
|8
|0
|3
|18 - 8
|24
|3.
|Согндаль
|2:1
|11
|7
|1
|3
|27 - 16
|22
|4.
|Осане
|2:2
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|5.
|Гроруд
|3:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|6.
|Санднес
|1:2
|11
|5
|2
|4
|18 - 24
|17
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|2:2
|11
|4
|3
|4
|21 - 21
|15
|8.
|Дьерв
|0:1
|11
|3
|6
|2
|18 - 15
|15
|9.
|Лиллестрём
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|КФУМ
|0:3
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|11.
|Стрёммен
|1:4
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|12.
|Рёуфосс
|1:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 17
|11
|13.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|11
|2
|5
|4
|17 - 23
|11
|14.
|Нест-Сотра
|1:0
|11
|2
|4
|5
|17 - 25
|10
|15.
|Конгсвингер
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|16.
|Хам-Кам
|2:1
|11
|1
|4
|6
|21 - 28
|7