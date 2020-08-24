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  3. Норвегия
Санднес
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Хам-Кам
0'
5' Желтая карточка
Steffen Skogvang Pedersen
0:1
38' Гол
Педерсен Маркус
41' Желтая карточка
Хансен Кристер
1:1
60' Гол
Kent Haavard Eriksen
1:2
80' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
90' Желтая карточка
 90'+2
1
Хейгре
Пол
32
Кронберг
Клаес
23
Tord
Johnsen
Salte
2
Espen
Hammer
Berger
5
Хансен
Кристер
14
Хаджич
Аднан
8
Грёдем
Магнус
6
Christian
Landu
Landu
21
Сёдлунн
Андре
19
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
30
Kent
Haavard
Eriksen
1
Lars
Jendal
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
15
Vetle
Skjaervik
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
8
Markus
Solbakken
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
21
Свендсен
Тобиас
11
Педерсен
Маркус
9
Jonas
Enkerud
Санднес
5-3-2
Хам-Кам
5-3-2

Ход матча

5'
 
Steffen Skogvang Pedersen
38'
0:1
Педерсен Маркус
41'
Хансен Кристер
 
46'
Sander Ringberg
Кронберг Клаес
 
60'
Kent Haavard Eriksen
1:1
63'
Хаджич Аднан
Vidar Ari Jonsson1
 
63'
Sanel Kapidzic
Сёдлунн Андре
 
63'
Horenus Taddese
Christian Landu Landu
 
66'
 
Markus Solbakken
Anders Dieserud
70'
 
Steffen Skogvang Pedersen
William Moan Mikalsen
78'
 
Emil Sildnes
Свендсен Тобиас
80'
1:2
Kristian Loenstad Onsrud
90'
 

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kent Haavard Eriksen 6 0.55
2. Грёдем Магнус 5 0.45
3. Sanel Kapidzic 2 0.18
4. Vidar Ari Jonsson1 1 0.09
5. Сёдлунн Андре 1 0.09
6. Johannes Andres Nunez Godoy 1 0.09
7. Эффьом Максвелл 1 0.09
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 7 (2) 0.64
2. Свендсен Тобиас 5 0.45
3. Jonas Enkerud 3 0.27
4. Матланд Йо-Нимо 3 (1) 0.27
5. Kristian Loenstad Onsrud 1 0.09
6. Steffen Skogvang Pedersen 1 0.09
7. Markus Solbakken 0 0

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 3 0
2. Грёдем Магнус 3 0
3. Сёдлунн Андре 1 1
4. Tord Johnsen Salte 2 0
5. Хансен Кристер 2 0
6. Sanel Kapidzic 1 0
7. Kent Haavard Eriksen 1 0
8. Espen Hammer Berger 1 0
9. Kevin Jablinski 1 0
10. Sander Ringberg 1 0
11. Хаджич Аднан 1 0
12. Horenus Taddese 1 0
13. Vidar Ari Jonsson1 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 4 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 3 0
3. Свендсен Тобиас 3 0
4. Lars Jendal 2 0
5. Steffen Skogvang Pedersen 1 0
6. Ruben Alegre Guerro 1 0
7. Anders Dieserud 1 0
8. Markus Solbakken 1 0
9. Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
10. Vetle Skjaervik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 0 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 25% (4) 18.75% (3)
 Хам-Кам 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6) 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: + = -
Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм
Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ
Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд

Последние игры между собой

Санднес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Санднес 0:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 1:3 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 0:0 Санднес Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 4:1 11 8 0 3 33 - 20 24
2. Тромсё 1:2 11 8 0 3 18 - 8 24
3. Согндаль 2:1 11 7 1 3 27 - 16 22
4. Осане 2:2 11 5 3 3 20 - 14 18
5. Гроруд 3:0 11 5 2 4 18 - 15 17
6. Санднес 1:2 11 5 2 4 18 - 24 17
7. Схьёрдал-Блинк 2:2 11 4 3 4 21 - 21 15
8. Дьерв 0:1 11 3 6 2 18 - 15 15
9. Лиллестрём 10 3 4 3 13 - 14 13
10. КФУМ 0:3 11 3 4 4 15 - 17 13
11. Стрёммен 1:4 11 3 2 6 14 - 21 11
12. Рёуфосс 1:1 11 2 5 4 15 - 17 11
13. Улленсакер-Киса 1:1 11 2 5 4 17 - 23 11
14. Нест-Сотра 1:0 11 2 4 5 17 - 25 10
15. Конгсвингер 10 2 3 5 12 - 19 9
16. Хам-Кам 2:1 11 1 4 6 21 - 28 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Хансен Кристер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Steffen Skogvang Pedersen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Хам-Кам
5.00
3.85
4.40
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4.00 1.57 4.40
2.30 2.95 3.20
5.00 3.85 1.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
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