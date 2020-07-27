  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Гроруд
0:2
Второй тайм: 55'

Стадион:
Дьерв
0'
0:1
6' Гол
Diego Campos2
11' Желтая карточка
Espen Knudsen
0:2
41' Гол
Pibe II
52' Желтая карточка
Diego Campos2
55'
1
Emil
Oedegaard
32
Корник
Лео
4
Arnar
Thor
Gudjonsson
5
Glenn
Andre
Harviken
3
Trace
Murray
11
Kevin
Mankowitz
6
Martin
Hoeyland
8
Elias
Hagen
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
7
Preben
Mankowitz
19
Oscar
Aga
20
Oeystein
Oevretveit
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
15
Латифу
Аким
8
Thomas
Zernichow
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
19
Iman
Mafi
23
Ole
Marius
Haabestad
9
Diego
Campos2
39
Pibe
II
Гроруд
4-4-1-1
Дьерв
3-4-2-1

Ход матча

6'
0:1
Diego Campos2
(Pibe II)
11'
 
Espen Knudsen
24'
 
John Olav Norheim
Daniel Aase
41'
0:2
Pibe II
46'
Runar Hauge
Nikolai Jakobsen Hristov
 
52'
 
Diego Campos2

Бомбардиры внутри турнира

Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oscar Aga 3 (2) 0.1
2. Preben Mankowitz 1 0.03
3. Sigurd Groenli 1 0.03
4. Fredrick Pettersen 1 0.03
5. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0.03
Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Campos2 4 0.13
2. Pibe II 2 0.07
3. Daniel Aase 1 0.03
4. John Olav Norheim 1 0.03
5. Michael Baidoo 1 0.03
6. Ole Marius Haabestad 0 0
7. Iman Mafi 0 0
8. Haakon Suggelia 0 0

Карточки

Гроруд
# Игрок      
1. Kevin Mankowitz 2 0
2. Preben Mankowitz 1 0
3. Emil Oedegaard 1 0
4. Trace Murray 1 0
5. Корник Лео 1 0
6. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0
7. Christos Zafeiris 1 0
Дьерв
# Игрок      
1. John Olav Norheim 3 0
2. Diego Campos2 3 0
3. Espen Knudsen 1 0
4. Bjoernar Hove 1 0
5. Iman Mafi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Гроруд 14.29% (1) 0 42.86% (3) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 Дьерв 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Гроруд Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 0:1 Гроруд Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём
КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане
Дьерв Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 3:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв
Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Дьерв
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 1:0 5 5 0 0 7 - 1 15
2. Лиллестрём 1:0 5 3 1 1 5 - 2 10
3. КФУМ 2:0 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Ранхейм 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Дьерв 2:0 5 2 2 1 10 - 8 8
6. Санднес 0:1 5 2 2 1 9 - 7 8
7. Улленсакер-Киса 1:0 5 2 2 1 9 - 9 8
8. Схьёрдал-Блинк 1:1 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Рёуфосс 1:0 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Согндаль 0:2 5 2 0 3 11 - 9 6
11. Гроруд 0:2 5 2 0 3 7 - 9 6
12. Осане 0:1 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Нест-Сотра 0:1 5 1 1 3 11 - 14 4
14. Стрёммен 1:1 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Конгсвингер 0:1 5 1 0 4 5 - 11 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Diego Campos получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Nikolai Jakobsen Hristov уходит с поля. Runar Hauge выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Pibe бьет в цель!
  • 24'
    Даниэль Аасе уходит с поля. John Olav Norheim выходит вместо него
  • Желтая карточка
    11'
    Эспен Кнудсен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Diego Campos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grorud Matchbane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гроруд 0:2 Дьерв онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный