Гроруд
0:3
Конец матча
Стадион: Grorud Matchbane
Дьерв
0:1
6' ГолDiego Campos2
11' Желтая карточкаEspen Knudsen
0:2
41' ГолPibe II
52' Желтая карточкаDiego Campos2
0:3
87' ГолOle Marius Haabestad
89' Желтая карточкаВихманн Матиас
32
Корник
Лео
19
Oscar
Aga
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oscar AgaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
30 Runar Hauge
-
-
-
12 Mats Viken
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Латифу АкимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Pibe IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
6'
0:1
11'
41'
0:2
52'
87'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oscar Aga
|3 (2)
|0.1
|2.
|Preben Mankowitz
|1
|0.03
|3.
|Sigurd Groenli
|1
|0.03
|4.
|Fredrick Pettersen
|1
|0.03
|5.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Campos2
|4
|0.13
|2.
|Pibe II
|2
|0.07
|3.
|Daniel Aase
|1
|0.03
|4.
|Ole Marius Haabestad
|1
|0.03
|5.
|John Olav Norheim
|1
|0.03
|6.
|Michael Baidoo
|1
|0.03
|7.
|Iman Mafi
|0
|0
|8.
|Haakon Suggelia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Mankowitz
|2
|0
|2.
|Preben Mankowitz
|1
|0
|3.
|Emil Oedegaard
|1
|0
|4.
|Trace Murray
|1
|0
|5.
|Корник Лео
|1
|0
|6.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0
|7.
|Christos Zafeiris
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Diego Campos2
|4
|0
|2.
|John Olav Norheim
|3
|0
|3.
|Вихманн Матиас
|1
|0
|4.
|Espen Knudsen
|1
|0
|5.
|Bjoernar Hove
|1
|0
|6.
|Iman Mafi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гроруд
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Дьерв
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Гроруд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Конгсвингер 0:1 Гроруд Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём
КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане
Дьерв Последние 20 матчей: +4 =4 -12Дьерв 3:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв
Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Дьерв
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|5
|5
|0
|0
|7 - 1
|15
|2.
|Санднес
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|3.
|КФУМ
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Ранхейм
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Схьёрдал-Блинк
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|6.
|Осане
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Дьерв
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Рёуфосс
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Лиллестрём
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Согндаль
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Гроруд
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Улленсакер-Киса
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|Нест-Сотра
|5
|1
|1
|3
|11 - 14
|4
|14.
|Конгсвингер
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|15.
|Стрёммен
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Хам-Кам
|4
|0
|0
|4
|7 - 12
|0